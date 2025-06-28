Yackle主宰イベント「合法」の9周年特別版「超合法」と、uijin主宰イベント「LOVE〇〇」による共同主宰イベント『LOVE超合法』が7/19にZEROTOKYOにて開催決定！

株式会社TSTエンタテイメント

今回、「合法」としては開催9周年を記念して初のナイトタイムで開催！

Yackleは客演にAile The Shota、PORIN(Awesome City Club,Pii)、amini、@onefiveを迎えたスペシャルステージに！

EVENT INFO

2025.7.19(土) 合法 9th Anniversary × uijin presents “LOVE超合法” #LOVE超合法

@ZEROTOKYO

OPEN / START 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/lovechougouhou0719/

入場順 : VIP→PRIORITY TICKET → FASTPASS → DOOR

EARLY FAST PASS \3,500+別途1ドリンク代 (数量限定)

FASTPASS \4,500+別途1ドリンク代

DOOR \5,500+別途1ドリンク代

PRIORITY TICKET \10,000+別途1ドリンク代

１.優先入場 (各種VIPの後)

２.Z HALL前方優先エリア入場可能

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/lovechougouhou-0719

ULTRA VIP：https://zerotokyo.zaiko.io/buy/1z1B:HzO:9722f

S VIP：https://zerotokyo.zaiko.io/buy/1z1B:HzM:c69e5

VIP：https://zerotokyo.zaiko.io/buy/1z1B:HzN:ef0fe

〈VIPチケットをご購入のお客様へのお願い〉

※各種VIPチケットをご購入の際は、代表者様のみチケットをお買い求め頂きますようお願い申し上げます。

イベント当日は、お席をご利用になるご同行者が揃われた状態でZEROTOKYOへご来場ください。

受付にて顔写真付き身分証にて年齢確認が完了されましたら、リストバンドをお渡しいたします。

遅れて来場されるご同行者がいる場合は、受付にその旨をお申し付けください。

ULTRA VIP(8名入場可)

\240,000

（8名入場可・1名当たり/30000円)

【特典内容】

１.最優先入場

２.Z HALL前方優先エリア入場可能

３.B3 - Z LOUNGEのVIP席使用可能

４.5万円分相当のドリンクセット付き

５.人数分のオーガナイザーサイン入りステッカー

６.オーガナイザーからのメッセージ動画

S VIP(5名入場可)

\125,000

（5名入場可・1名当たり/25000円）

【特典内容】

１.優先入場 (ULTRA VIPの後)

２.Z HALL前方優先エリア入場可能

３.B4 - Z HALLのVIP席使用可能

４.3万円分相当のドリンクセット付き

５.人数分のオーガナイザーサイン入りステッカー

VIP(5名入場可)

\100,000

（5名入場可・1名当たり/25000円）

【特典内容】

１.優先入場 (S VIPの後)

２.Z HALL前方優先エリア入場可能

３.B3 - RINGのVIP席使用可能

４.3万円分相当のドリンクセット付き

５.人数分のオーガナイザーサイン入りステッカー

【Z HALL】

☆Taku Takahashi (m-flo,block.fm) / 東京電脳 from 電音部 / Yackle feat. Aile The Shota & PORIN & amini & @onefive / KOTONOHOUSE B2B rinahamu / AMEFURASSHI / バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI / NightOwl / INUWASI / NEO JAPONISM / uijin

VJ/Laser：huez

【RING】

Lilniina / @onefive / PARKGOLF / Pa's Lam System / BUDDHAHOUSE / サクライケンタ / picco / Batsu / nyankobrq B2B AXLRTR / Misaki Hinata

VJ：Sac0kchang (NENTEN)

【R BAR】

Ryuki Miyamoto / TOMMY (BOY) / Kota Watanabe / のんべえず / 乗田 B2B matsu / あきお / としくに (huez) / やっくる

GUEST BARTENDER：あきお

【ENTER】

DJ chanmomo◎ / X(ハート)coisioringoX(ハート) / yAmmy / PAPPY LOVE / DJ younaP! / Mone (OKINI☆PARTY'S) from 電音部シンサイバシエリア / nagomu tamaki / DJジェントルドレス B2B DJナイトプール / 大野ジョンソン B2B DJいおと

ARTIST INFO

☆Taku Takahashi (m-flo,block.fm)

DJ、プロデューサー。98年にVERBAL、LISAとm-floを結成。ソロとしてもCalvin Harris、宇多田ヒカル、BE:FIRST、NEWS、Da-iCE、Crystal Kay、eillなど国内外アーティストのプロデュースやRemix制作も行うほか、アニメ「Panty&Stocking with Garterbelt」、ドラマ・映画「信長協奏曲」、ゲーム「ロード オブ ヴァーミリオン III」など様々な分野でサウンドトラックも監修。2010年にリリースした「Incoming... TAKU Remix」は世界最大のダンスミュージック配信サイト“beatport”で、D＆Bチャートにて年間1位を獲得。また同曲で、過去受賞者にはアンダーワールドやファットボーイ・スリム、ジャスティス等、今や誰もが知っているスーパースター達が名を連ねる『beatport MUSIC AWARDS 2011 TOP TRACKS』を獲得し、日本人として初めての快挙を成し遂げ、名実ともに世界に通用する事を証明した。国内外でのDJ活動でクラブシーンでも絶大なる支持を集め、LOUDの“DJ50/50”ランキング国内の部で3年連続1位を獲得し、日本を牽引する存在としてTOP DJの仲間入りを果たす。2011年に自身が立ち上げた日本初のダンスミュージック専門インターネットラジオ「block.fm」は新たな音楽ムーブメントの起点となっている。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nxmNPUjjk2s ]

"Hikaru Utada Only Mix" | @ TOWER RECORDS SHIBUYA

東京電脳 from 電音部

東京電脳は、バンダイナムコエンターテインメントが手掛けるダンスミュージック原作キャラクタープロジェクト「電音部」に登場する、ねねるねる（CV:苺りなはむ）、八波零音（CV:yAmmy）、叶ヒカリ（CV:ぁぃぁぃ）の3人で構成されたDJボーカルユニット。

苺りなはむ率いる「15STYLE」がプロデュースを担当し、近未来都市ネオトウキョウエリアを舞台に、ダンスミュージックと独自の世界観でリスナーを魅了する。

DJプレイとボーカルを融合させた独自のパフォーマンススタイルが特徴。

現在は日本国内に留まらず海外でのイベントやライブ出演も増加しており、東京発のサウンドでグローバルなファン層を拡大中。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IM8SacxlzMs ]

ユグドラニウム｜25.03.08 電音部4thLIVE

Yackle

Yuuki Yamaguchiによるソロ・プロジェクト、DJ、プロデューサー、オーガナイザーYackle。

Daoko、佐藤ノア、吉田凜音、DE DE MOUSE、三阪咲、Rude-α、Sora、SG、なかむらみなみ、JIN(カワグチジン)、Neibiss、Saint Vega、uyuniらをフィーチャリングした楽曲をリリースしており、ラッパー”GOMESS”との共作名義では、KERENMI(蔦谷好位置)、山中拓也(THE ORAL CIGALLETS)、sleepyhead(武瑠)、小林私、nerdwitchikomugichan(西口直人[AGE FACTORY/HEAVEN])らをフィーチャリングした楽曲をリリースする等、幅広い世代かつジャンルレスなアーティストとの楽曲制作を積極的に行っている。プロデュース・Remixでは、Novel Core、吉田凜音、さなり、仮谷せいららが参加する楽曲を担当。また、タカラトミーの製品”MUGEN YOYO”や大阪の大型ショッピング施設HEP FIVE、FR2 Yo-YoなどのPV/CM楽曲プロデュースに加えて、渡邉みなのYouTubeチャンネル”めがねっとわーく。”をはじめ様々なYouTuberのOP/ED楽曲プロデュースも手掛けている。

16歳から主宰パーティー「合法」、「00motion」、「Axel」などを全国各地で定期的に開催。2019年には韓国にて初の海外主宰イベントを開催し大成功を収め、2020年からは自身のルーツとなるヨーヨーのインターナショナルイベント/カップ「AXEL YO-YO CUP」の主宰もスタートし、ラフォーレ原宿での開催も話題を呼んだ。

2019年、アーティスト吉田凜音と共に、2000年生まれ以降のアーティストコミュニティ「00motion」を始動。現在は、Live Set/DJで全国各地のイベント出演やイベント主宰に加えて、ラジオ/書物/Webメディア等の方面でもマルチに活動している。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=F-aePjdZIYI ]

GOMESS & Yackle『the beautiful life (feat. 金子理江)』(Official Lyric Video)

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