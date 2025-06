電音部 ベストアルバム -シーズン.2- The Bright発売決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

「電音部 第2部」にて発表された全76曲を5枚組にて網羅!

そして、Bonus TrackとしてGeneration ZによるRemixと、2024年1月「電音部 ULTRA EXPO 2024」にて開催されたコンテストの受賞作品全4曲を収録。

エリアチェーンによる電音部オリジンエリアの楽曲カバーを収録!

パッケージはRICOL制作の特殊仕様!宇宙をイメージした特殊パッケージとなります!

商品サイト

https://shop.asobistore.jp/products/detail/222845-00-00-00

さらに、今回電音部初となる「ステップアップシステム」を採用してのアルバムの販売実施を行います!

期間内にASOBI STOREにてご注文いただいた「電音部 ベストアルバム -シーズン.2- The Bright」の枚数がポイントとして集計されます。

「電音部 ベストアルバム -シーズン.2- The Bright」1枚につき、1ptとして集計を行います。

受注終了時点でのポイント数に応じて、商品仕様のステップアップを行います!

気になるステップアップ内容は以下の通りとなっています。

【ステップアップ内容】

1,000pt ― 本ベストアルバム リリースイベント開催

※上記には以下の内容が含まれます。

・リリースイベントへの現地参加抽選申込権(当選者のみ参加可能)

・リリースイベント配信視聴権(購入者は全員視聴可能)

2,000pt ― 新規Remix音源 5曲の制作&配布

※ASOBI STORE MUSIC機能を使用したデジタル配布

2,500pt ― スリーブの追加制作

※お届けする商品のCDパッケージにスリーブが付属します

2,500pt達成時には、更なるステップアップ内容をご案内します!

またボーナスポイントとして、今回の受注期間内に販売されている「電音部」関連のCD・Blu-rayのASOBI STOREでのご購入分も、集計対象となります。詳細なポイント及び対象商品は以下になります。

※ステップアップ内容は「電音部 ベストアルバム -シーズン.2- The Bright」およびその購入者のみが対象となります。

【対象期間】

受注開始(2025/6/28(土))~2025/9/30(火) 23:59まで

※上記受注開始日前にご注文いただいたボーナスポイント対象(発売済み)商品は、本集計の対象外となります。

【ポイント集計対象商品】

電音部 ベストアルバム -シーズン.2- The Bright 1pt

・発売済み対象商品

電音部 2nd LIVE -BREAK DOWN- Blu-ray 1.5pt

電音部 3rd LIVE -SOUL EVOLUTION- Blu-ray 2.0pt

電音部 ベストアルバム -シーズン.0- 通常盤 0.3pt

電音部 ベストアルバム -シーズン.1- The Lights 完全生産限定盤 0.75pt

※ステップアップが未達成だった場合も、「電音部 ベストアルバム -シーズン.2- The Bright」自体は予定通り発売いたします。

※「電音部 ベストアルバム -シーズン.2- The Bright」を複数点ご注文いただいた場合、ステップアップ内容は以下のように提供予定です。あらかじめご了承ください。

―――――

・リリースイベントへの現地参加抽選申込権

購入点数に応じた応募口数を付与(ただし、1アカウントにつき当選はお一人様のみ)

・リリースイベント配信視聴権および新規Remix音源 5曲配布

1アカウントにつき権利付与は1つ/音源配布は1回のみ(購入時のIDへの紐づけとなるため、重複付与・権利の譲渡等はできません)

―――――

[Track List]

アキバエリア

1.Starchild

2.どうせ

3.メタモルフォシス

4.シンデレラ・マジック・ステージ

5.わたあたチェンジャー

6.UNDERCOVER

7.アキバ20XX

8.レモン少女

9.Let's La Viva!

10.再発見!アキバ探訪☆

11.Triぴーす✌ひふみふフリーダム

12.桃源郷コンダクター

13.PLAY/PAUSE

14.デンパジャック

15.DryDryDry

16.Brighter Starlight

ハラジュクエリア

1.Do You Even DJ? 2nd

2.teardrop

3.teardrop 2nd

4.ルララルララ

5.タカラモノ

6.Put a puzzle

7.フューチャコアー

8.Tokyo Bug Night

9.Prayer

10.月下乱舞

11.Full Moon

12.Change

13.Infinite Colour

14.まぼろしのほし

15.ウルトラリズム

アザブエリア

1.PRECIOUS NIGHT

2.Cat's Meow

3.moi

4.Sweet Illusion

5.0:00

6.Make Some Noise

7.Ct

8.IAM

9.麻布アウトバーン

10.MY STAR

11.King A Zab

12.Home Coming

13.Swing along

14.探す獣

15.Resist

16.Spin the Neon

シブヤエリア

1.THE ONE

2.My Place

3.救済のファンタジア

4.going…

5.Be All Right

6.ガルルルルルル!

7.Let's La Viva!

8.SUPERSONIC

9.熱電爆散

10.Keep it simple

11.Holy Moly

12.Brickwall

カブキエリア

1.Cheater

2.KABUKI 03

3.Tasting

4.神パラサイト

5.狐憑キ

6.pHyCooo

7.稀びと

8.復讐

9.ハカハカイプリンセス

10.焼ケ鮭

11.残酷りむる

12.禁言

13.Crush

14.Siren

15.Anti

16.AGARE

Bonus Disc 1.

[Generation Z Remix]

1.アキバ20xx (Alicemetix Remix)

2.Change(gaburyu Remix)

3.探す獣(hallycore Remix)

4.Be All Right(picco Remix)

5.AGARE(nyankobrq Remix)

[DEN-ON-BU ULTRA EXPO]

6.Prayer(式部めぐり Remix)

7.Prayer(olea Remix)

8.Prayer(asuzora Remix)

9.curiosity

Bonus Disc2.

[エリアチェーン カバーver]

1.アイドル狂戦士

シンサイバシエリア/虎丸 笑万(CV:Lico)

2.Tokyo bug Night

イケブクロエリア/雫來叉 手毬(CV:中村さんそ)

3.Eat Sleep Dance

ダイバエリア/岬 よう(CV:YOO)

4. PRECIOUS NIGHT

シモキタザワエリア/笹塚 舞歌(CV:大森莉緒)

5.going…

ネオトウキョウエリア/八波 零音(CV:yAmmy)

6. Be All Right

ネオナカノエリア/犬甘うる(CV:POCHI)

7.KABUKI 03

シンオオクボエリア/Yuna(CV:杉本希花)

■注意事項■

※本施策への参加にあたっては、本ページ記載の内容を最後までご確認の上、すべてご同意いただきご参加くださいますようお願いいたします。

・上記対象期間終了までに達成された合計ポイントに基づく内容・施策を「電音部 ベストアルバム -シーズン.2- The Bright」の商品内容として制作・販売・実施いたします。

・各枚数到達時の施策内容は都合により変更する場合があります。その際は別途公式Xてお知らせさせていただきます。

・ポイントは期間中、毎月28日頃(若干前後あり)に更新されます。

・情報が更新されない場合は、ページの更新・再読み込みをお試しください。

・本施策への参加には、バンダイナムコIDへの会員登録(登録無料)後、対象商品を購入いただく必要があります。

・商品のご購入は、必ずご自身のバンダイナムコIDをご利用ください。

・カートに入れた商品・数量はよくご確認の上、お間違いのないようにご注文ください。

・お客様都合によるご注文完了後のキャンセルはお受けできかねます。

・本商品は販売終了後、ASOBI STOREおよびその他の店舗などでの再販を行う場合があります。

■本施策に関するお問い合わせ■

ASOBI STOREお問い合わせ窓口

https://bnfaq.channel.or.jp/inquiry/2007

※お問い合わせの際は、「キャンペーン関連について」窓口を選択の上、内容欄に「電音部 ベストアルバム シーズン2について」と記載してください。

※未発表のステップアップ内容に関する個別のお問い合わせにはお答えしかねます。

※本ページに掲載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。