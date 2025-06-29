【岡山大学】文部科学省の藤原章夫事務次官が岡山大学を訪問～地域中核・特色ある研究大学の最先端研究施設を視察～

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 6月 29日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年6月24日、文部科学省の藤原章夫事務次官が本学を訪問し、異分野基礎科学研究所および共創イノベーションラボ（KIBINOVE）を視察するとともに、本学の研究・教育活動について意見交換を行いました。



藤原事務次官はまず、異分野基礎科学研究所で、クライオ電子顕微鏡を視察。沈建仁教授から最新技術とそれを活用した研究成果について説明があり、那須学長からはこれらが共用機器としても役立っている点について紹介がありました。藤原事務次官はその高度な研究環境に深い関心を示した様子でした。



その後、KIBINOVEに移動し、那須学長自らが施設を案内。産学官民連携の拠点としての役割や地域課題への取り組み、教員の研究時間の確保やスキル向上などについて説明と意見交換が行われました。藤原事務次官は施設の設計や機能性を高く評価し、今後の活用に期待を寄せていました。



今回の訪問を通じて、藤原事務次官は本学の取り組みに対する理解と期待を深めた様子でした。



本学は、地域中核・特色ある研究大学として、今後も地域社会や産業界との連携を一層強化し、大学の知を社会に還元する取り組みを積極的に進めていきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

共創イノベーションラボ（KIBINOVE）5階のイノベーション創出フロアで、那須学長の説明を聞く藤原事務次官

クライオ電子顕微鏡について、沈教授の説明を聞く藤原事務次官

集合写真

共創イノベーションラボ（KIBINOVE）



◆参 考

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・岡山大学J-PEAKS

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

◆参考情報

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-8442

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14350.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年4月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003002.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html