7月5日(土)よりドールズフロントライン2の地上波ラジオ番組がスタート

株式会社サンボーンジャパン

<サンボーンジャパン ニュースリリース>

2025年6月28日配信

株式会社サンボーンジャパンは、スマホ/PC向けポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2:エクシリム(以下、「ドルフロ2」)』が、ラジオ大阪にてラジオ番組『ドールズフロントライン2:エクシリウム 土曜深夜のエルモ号で』を、2025年7月5日(土)24:00より放送開始いたします。(以降、毎週土曜日24:00~24:30放送)

■7月5日(土)よりドールズフロントラインの地上波ラジオ番組がスタート

声優の「野島裕史」さん「野中藍」さんをパーソナリティに迎えラジオ大阪にてラジオ番組『ドールズフロントライン2:エクシリウム 土曜深夜のエルモ号で』を、2025年7月5日(土)24:00より放送開始いたします。

毎週ゲーム情報や制作裏話、ここでしか聞けない企画コーナーなどをお届けいたします。

プレゼントやゲストの登場も予定しておりますので、是非ご聴取ください。

■番組概要

・タイトル:『ドールズフロントライン2:エクシリウム 土曜深夜のエルモ号で』

・放送日時:毎週土曜日24:00~24:30 初回放送:2025年7月5日(土)

・放送局:ラジオ大阪、radiko、Podcastでも配信予定

・パーソナリティ:野島裕史、野中藍

・公式X:@df2radio(https://x.com/df2radio)

・番組メールアドレス:df2@obc1314.com

・番組ハッシュタグ:#エルモラジオ

▲ゲーム内ではプレイヤー自身である男性指揮官役を務めるパーソナリティの野島裕史さん▲ゲーム内では人気キャラの「クルカイ」役を務めるパーソナリティの野中藍さん

『ドールズフロントライン2:エクシリウム』について

「ドルフロ2」は、2024年12月5日にリリースされ、重厚なストーリーと魅力的なキャラクターが話題となったスマートフォン向け戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」の正統続編。

ダークかつシリアスな世界観や個性的で細部まで作りこまれた3Dキャラクターが魅力の戦略型シミュレーションゲームです。

ドールズフロントライン2:エクシリウム 公式サイト https://gf2.haoplay.com/jp/

公式X(旧: Twitter) https://x.com/EXILIUMJP

公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/@EXILIUMJP

App Store

https://apps.apple.com/app/id6499011827

Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoplay.game.and.exilium

権利表記:

(C) SUNBORN Information Co., Ltd. (C) HAOPLAY Limited All rights reserved

■本番組主催

株式会社サンボーンジャパン(https://sunbornjapan.co.jp/)