歌い手グループ「Element Sicks」の描き起こしランダムブロマイドが、2025年7月18日より全国のファミリーマート「ファミマプリント」に登場！

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株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、歌い手グループ『Element Sicks』の描き起こしイラストを使用したランダムブロマイドを、2025年7月18日（金）10:00より全国のファミリーマート店内、マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて発売することをお知らせいたします。



※一部、マルチコピー機の設置がない店舗がございます。





本商品は「Element Sicks」各メンバーの等身イラストに、手書きメッセージが添えられた特別仕様のブロマイドをはじめ、等身のカップリングイラスト、集合ビジュアル、キュートなデフォルメイラストなど、全16種類の多彩なラインナップでお届けいたします。




■商品情報


商品名　　　　：EL6ランダムブロマイドvol.1


発売予定日　　：2025年7月18日（金）10:00


ラインナップ　：全16種


　　　　　　　・等身イラスト単体 ※手書きメッセージ入り：6種


　　　　　　　・等身イラストカップリング：3種


　　　　　　　・等身集合：1


　　　　　　　・デフォルメ単体：6種


価格　　　　　：L判 200円（税込）


　　　　　　　　2L判 300円（税込）


販売場所　　　：全国のファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」


コピーライト　：(C)EFS


販売元　　　　：株式会社サイバーエージェント








※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

※L判、2L判ともにランダムでの印刷となります。同じ絵柄が連続で印刷される可能性もございます。


※一部お取り扱いのない店舗もございます。予めご了承ください。


※ご購入方法は上記サイトにてご確認ください。


※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。




■ファミマプリント ご利用方法


- マルチコピー機の液晶画面で「コンテンツサービス」を選択し、ファミマプリントを選択します。
- コンテンツバナー内の商品一覧よりご希望商品を検索、またはプリント番号入力画面で、購入したコンテンツのプリント番号を入力します。
- 商品画面でサイズ、カラー、枚数などを指定します。「購入」をタッチし、印刷料金を支払います。
- プリントされた商品が「プリント排出口」から出力されます。



■Element Sicksについて


昨今の歌い手グループに付き纏うレッテルを根底から覆す、『最先端歌い手グループ』として、2025年3月1日より始動。ツバサ、832、春希、JIL、ねいろ、ていくの6人でYouTubeやツイキャスなどのSNSを中心に配信活動をしている。今年8月には神奈川、大阪でのワンマンライブも決定している。



公式HP


https://el6.co.jp



公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/@ElementSicks



公式TikTok


tiktok.com/@elementsicks(http://tiktok.com/@elementsicks)



公式X


https://x.com/EL6_official



公式Instagram


instagram.com/el6_official(http://instagram.com/el6_official)




■サイバーエージェント　会社概要


社名　　　　　　：株式会社サイバーエージェント


所在地　　　　　：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers


設立　　　　　　：1998年3月18日


資本金　　　　　：7,440百万円（2024年9月末現在）


代表者　　　　　：代表取締役　藤田晋


事業内容　　　　：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント　広報担当　田口
E-mail：support@caanime.com