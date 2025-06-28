歌い手グループ「Element Sicks」の描き起こしランダムブロマイドが、2025年7月18日より全国のファミリーマート「ファミマプリント」に登場！
株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、歌い手グループ『Element Sicks』の描き起こしイラストを使用したランダムブロマイドを、2025年7月18日（金）10:00より全国のファミリーマート店内、マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて発売することをお知らせいたします。
※一部、マルチコピー機の設置がない店舗がございます。
本商品は「Element Sicks」各メンバーの等身イラストに、手書きメッセージが添えられた特別仕様のブロマイドをはじめ、等身のカップリングイラスト、集合ビジュアル、キュートなデフォルメイラストなど、全16種類の多彩なラインナップでお届けいたします。
■商品情報
商品名 ：EL6ランダムブロマイドvol.1
発売予定日 ：2025年7月18日（金）10:00
ラインナップ ：全16種
・等身イラスト単体 ※手書きメッセージ入り：6種
・等身イラストカップリング：3種
・等身集合：1
・デフォルメ単体：6種
価格 ：L判 200円（税込）
2L判 300円（税込）
販売場所 ：全国のファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」
コピーライト ：(C)EFS
販売元 ：株式会社サイバーエージェント
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
※L判、2L判ともにランダムでの印刷となります。同じ絵柄が連続で印刷される可能性もございます。
※一部お取り扱いのない店舗もございます。予めご了承ください。
※ご購入方法は上記サイトにてご確認ください。
※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。
■ファミマプリント ご利用方法
- マルチコピー機の液晶画面で「コンテンツサービス」を選択し、ファミマプリントを選択します。
- コンテンツバナー内の商品一覧よりご希望商品を検索、またはプリント番号入力画面で、購入したコンテンツのプリント番号を入力します。
- 商品画面でサイズ、カラー、枚数などを指定します。「購入」をタッチし、印刷料金を支払います。
- プリントされた商品が「プリント排出口」から出力されます。
■Element Sicksについて
昨今の歌い手グループに付き纏うレッテルを根底から覆す、『最先端歌い手グループ』として、2025年3月1日より始動。ツバサ、832、春希、JIL、ねいろ、ていくの6人でYouTubeやツイキャスなどのSNSを中心に配信活動をしている。今年8月には神奈川、大阪でのワンマンライブも決定している。
公式HP
https://el6.co.jp
公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@ElementSicks
公式TikTok
tiktok.com/@elementsicks(http://tiktok.com/@elementsicks)
公式X
https://x.com/EL6_official
公式Instagram
instagram.com/el6_official(http://instagram.com/el6_official)
■サイバーエージェント 会社概要
社名 ：株式会社サイバーエージェント
所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
設立 ：1998年3月18日
資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）
代表者 ：代表取締役 藤田晋
事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口
E-mail：support@caanime.com