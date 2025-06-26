DMM GAMES『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』「双天†恋姫」×「戦国†恋姫オンライン」初コラボ開催コラボイベントで「韓信 綺羅」がもらえる！

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合同会社EXNOA




合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、配信中のオンラインゲーム『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』において、『双天†恋姫』コラボの開催をお知らせいたします。



公式サイト：https://ad.games.dmm.com/oenshinshi_official/index.html


公式X：https://x.com/senkoi_ol



■コラボ記念！豪華キャンペーン開催中！




開催期間：2025年6月26日（木）メンテナンス後　～　2025年7月9日（水）メンテナンス開始まで


●「双天†恋姫」コラボ期間は最大130連の10連ガチャを実施！


毎日無料でご参加いただけます。



●コラボ記念ログインボーナス


イベント期間中はイベントログインボーナスがGETできます！


毎日ログインしてイベントを進めましょう！



●コラボ限定パックを販売！


お得なおまけが付いてくる「双天コラボ記念特別パック」を販売中です。



■コラボイベント開催中！




開催期間：2025年6月26日（木）メンテナンス後　～　2025年7月9日（水）メンテナンス開始まで


コラボを記念し、コラボイベント『双天・戦国の邪影を照らす』を開催中！


イベント限定武将「★4韓信 綺羅」をGETするチャンスです！



▼あらすじ


日の本にまた新たな来訪者が現れた。


三国志より遥か古の英雄、項羽と劉邦。


どうやら劉邦は元の世界で王を目指しているようだが……。



■コラボ限定ピックアップ！『★5項羽 愛莉』と『★5范増 水明』が登場！




開催期間：2025年6月26日（木）メンテナンス後　～　2025年7月9日（水）メンテナンス開始まで


通常ガチャは10連ガチャを初回無料で引くことができ、


有償限定ガチャでは10連ガチャが初回半額となります。


有償ガチャで排出される★5ピックアップ武将はスキルLv.3で排出！


この機会に入手してイベントを有利に進めましょう！



2025年7月2日（木）から開始する後半のガチャでは『双天†恋姫』からさらに1名が登場！


続報をお待ちくださいね！



※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。




▼こちらからゲームをプレイ！


https://games.dmm.com/detail/oenshinshi
(https://games.dmm.com/detail/oenshinshi)


▼『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』公式サイト


https://ad.games.dmm.com/oenshinshi_official/index.html
(https://ad.games.dmm.com/oenshinshi_official/index.html)


▼『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』公式X


https://x.com/senkoi_ol



▼製品概要


タイトル：『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』


プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／SP(ブラウザ版) ／DMM GAMESストア／App StoreGoogle Play


販売形式：基本無料＋一部課金要素有


権利表記：(C)2021 EXNOA LLC/NEXTON/BaseSon



DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)




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