DMM GAMES『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』「双天†恋姫」×「戦国†恋姫オンライン」初コラボ開催コラボイベントで「韓信 綺羅」がもらえる！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、配信中のオンラインゲーム『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』において、『双天†恋姫』コラボの開催をお知らせいたします。
公式サイト：https://ad.games.dmm.com/oenshinshi_official/index.html
公式X：https://x.com/senkoi_ol
■コラボ記念！豪華キャンペーン開催中！
開催期間：2025年6月26日（木）メンテナンス後 ～ 2025年7月9日（水）メンテナンス開始まで
●「双天†恋姫」コラボ期間は最大130連の10連ガチャを実施！
毎日無料でご参加いただけます。
●コラボ記念ログインボーナス
毎日ログインしてイベントを進めましょう！
●コラボ限定パックを販売！
お得なおまけが付いてくる「双天コラボ記念特別パック」を販売中です。
■コラボイベント開催中！
開催期間：2025年6月26日（木）メンテナンス後 ～ 2025年7月9日（水）メンテナンス開始まで
コラボを記念し、コラボイベント『双天・戦国の邪影を照らす』を開催中！
イベント限定武将「★4韓信 綺羅」をGETするチャンスです！
▼あらすじ
日の本にまた新たな来訪者が現れた。
三国志より遥か古の英雄、項羽と劉邦。
どうやら劉邦は元の世界で王を目指しているようだが……。
■コラボ限定ピックアップ！『★5項羽 愛莉』と『★5范増 水明』が登場！
開催期間：2025年6月26日（木）メンテナンス後 ～ 2025年7月9日（水）メンテナンス開始まで
通常ガチャは10連ガチャを初回無料で引くことができ、
有償限定ガチャでは10連ガチャが初回半額となります。
有償ガチャで排出される★5ピックアップ武将はスキルLv.3で排出！
この機会に入手してイベントを有利に進めましょう！
2025年7月2日（木）から開始する後半のガチャでは『双天†恋姫』からさらに1名が登場！
続報をお待ちくださいね！
※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/oenshinshi
(https://games.dmm.com/detail/oenshinshi)
▼『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』公式サイト
https://ad.games.dmm.com/oenshinshi_official/index.html
(https://ad.games.dmm.com/oenshinshi_official/index.html)
▼『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』公式X
https://x.com/senkoi_ol
▼製品概要
タイトル：『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』
プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／SP(ブラウザ版) ／DMM GAMESストア／App Store／Google Play
販売形式：基本無料＋一部課金要素有
権利表記：(C)2021 EXNOA LLC/NEXTON/BaseSon
https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)
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