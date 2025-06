DMM GAMESがサービスを展開しているPC/PS4＆PS5マルチコンバットオンラインゲーム『War Thunder』が日本海軍戦艦大和や航空自衛隊F-2戦闘機など日本最強兵器登場の大型アップデート

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESにおいて、ガイジン・エンターテインメントと協業している『War Thunder』は、2025年6月25日(水)に大型アップデート「リヴァイアサンズ(Leviathans)」を実施しましたことをお知らせいたします。

2025年第2回目となる大型アップデート「リヴァイアサンズ(Leviathans)」では、大日本帝国海軍が誇る世界史上最大かつ最強の戦艦大和や対艦攻撃能力が世界最強機体と名高い航空自衛隊F-2戦闘機などを多数実装しました。合計40種類以上もの追加した新兵器や更新した既存兵器が体験できる大型アップデートと共に「非理法権天」「対艦番長」など限定アイテムが貰える実装記念キャンペーンも行っていますので、ぜひお楽しみください。

▼大型アップデート「リヴァイアサンズ(Leviathans)」

https://warthunder.dmm.com/news/detail/14598

▼『War Thunder』ビギナーズサイト

https://warthunder.dmm.com/lp

■世界一有名な超巨大戦艦や世界初の人気機体が満を持して登場!マルチ兵器のSAM(地対空ミサイル)システム導入など新技術・新機能も多数実装!

▼'LEVIATHANS' UPDATE / WAR THUNDER

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VyTslTfRrDM ]

大型アップデート「リヴァイアサンズ(Leviathans)」では、伝説的な日本の大和型戦艦やドイツのビスマルク級戦艦にアメリカのアイオワ級戦艦とソ連のソビエツキー・ソユーズ級戦艦(23号計画型戦列艦)などアップデートタイトルにふさわしい巨大な海の怪物たちが出現しました。大怪物は海上だけではありません。世界初の国産アクティブ・フェイズドアレイ・レーダー搭載で優れた対艦攻撃能力を持つ航空自衛隊F-2A戦闘機も緊急発進し、複数の車両で構成した新兵器体系のマルチ兵器:SAMシステムも導入しています。

●新兵器の一部紹介

大和型戦艦

まず、ご紹介する日本の大和型戦艦は、世界史上最大の排水量72000t超えで、主砲に46cm砲搭載の巨艦ながら最大速力27ノットを発揮した超弩級戦艦です。優れた注排水システムの集中防御方式を採用し、不沈艦と謳われた大日本帝国海軍の象徴でした。『War Thunder』には、ハリネズミのように対空火器の高角砲や機銃を増設した改装後の1944年仕様が入港します。

F-2A

そして、日本のF-2Aは、航空自衛隊が運用する第4.5世代ジェット戦闘機です。戦後初の国産戦闘機F-1の後継機となる「FS-X(次期支援戦闘機)」 計画にて、日本の三菱重工業とアメリカのジェネラル・ダイナミクス(現ロッキード・マーティン)が共同開発し、アメリカ製F-16戦闘機をベースにするものの空力特性は維持しながら炭素繊維強化複合材の一体構造主翼や胴体の強化などで大型化し、全面的に再設計されました。対艦攻撃能力を重視したスタンドオフ設計によって、量産戦闘機で世界初のAESA(アクティブ式電子走査アレイ)レーダーJ/APG-1を搭載し、ASM長距離空対艦ミサイルを大量装備可能です。

RAH-66 コマンチ

さらに、アメリカのRAH-66 コマンチは、ボーイング・ヘリコプターズとシコルスキーが試作開発した小型軽量な多用途の偵察攻撃ヘリコプターです。レーダー断面積を極力抑えた機体設計により複合素材やレーダー吸収材で用いられた平面で構成され、兵装も収納可能な点が大きな特徴で、初の本格的なレーダー探知されにくい全天候型ステルスヘリコプターでした。

IRIS-T SLM

また、ドイツのIRIS-T SLMは、ドイツのMAN社製トラックに強力なIRIS-T(アイリスティー)空対空ミサイルの地上発射型SLMを発射可能なランチャー搭載車両と高性能なヘンソルト社製TRML-4Dレーダー搭載車両からなる中距離防空システムです。『War Thunder』では、最新鋭ジェット戦闘機も迎撃できる体制として、ミサイル発射車両とレーダー車両など複数の車両で構成された新兵器体系に対応し、一人のプレイヤーがマルチ兵器を操作可能なSAM(地対空ミサイル)システムを導入しました。併せて直感的にレーダー操作や射撃指揮操作が行えるレーダーコントロール画面の新機能も追加しています。

その他、スイス空軍サブツリーや第三帝国の首都攻防戦を再現したロケーション「ベルリン」のビジュアル刷新など改良・修正も行っていますので、大型アップデート「リヴァイアサンズ(Leviathans)」の詳しい内容については、公式サイトのお知らせをご覧ください。

▼大型アップデート「リヴァイアサンズ(Leviathans)」

■戦艦大和&F-2戦闘機同時実装記念キャンペーン!ここでしか手に入らない特別限定アイテム配布や毎週10名様にハセガワ製プラモデルが当たる抽選プレゼント!

大型アップデート「リヴァイアサンズ(Leviathans)」により戦艦大和とF-2戦闘機が同時実装しましたことを記念し、2025年6月25日(水)から2025年8月31日(日)まで様々なキャンペーンを開催いたします。

▼【日本限定】大日本帝国海軍戦艦大和&航空自衛隊F-2戦闘機ゲーム内同時実装記念キャンペーン

https://warthunder.dmm.com/news/detail/14604

●キャンペーン紹介

1. ゲーム内条件達成で特別限定アイテム

6月25日(水)~8月31日(日)の期間中、ゲーム内の簡単な条件を達成した際の報酬として、戦艦大和とF-2戦闘機にまつわる特別デカールをそれぞれ用意し、デカール2種類を獲得した場合のみ受け取れる限定報酬も設けました。

大和が天一号作戦における坊ノ岬沖海戦の際、掲揚していたとされる旗「非理法権天」(諸説あり)やF-2戦闘機の異名「対艦番長」が手に入るチャンスですので、お見逃しなく。

2. デカールデザインコンテスト作品募集

6月25日(水)~8月1日(金)の期間中、皆さまから戦艦大和とF-2戦闘機にぴったりなデカールデザインを専用ハッシュタグ“#WarThunder_大和・F2実装記念デザコン”付きで、Xにご投稿いただくコンテストです。最優秀賞作品は、ゲーム内兵器へ自由に貼り付け可能なデカールとして実装させていただき、別途開催キャンペーン「リポストでハセガワ製プラモデル当たる」のプラモデル模型用『War Thunder』限定デカール(シール)に追加予定ですので、ぜひ奮ってご応募ください。

3. リポストでハセガワ製プラモデル当たる

6月25日(水)より公式Xアカウント(@WarThunderJP)フォローの上、キャンペーン用ポストをリポストしていただいた方の中からハセガワ製プラモデルを毎週10名様へ抽選プレゼントいたします。今回ゲーム内に新登場した戦艦大和&F-2戦闘機と同型の2025年9月発売予定となる新製品「日本海軍 戦艦 大和 “1945 天一号作戦” w/アメリカ艦載機」や人気の製品「三菱 F-2A」が当たる大チャンスです。当選者には水転写式『War Thunder』限定デカール(シール)の付属特典も付いてきます。リポストするだけで応募できますので、お気軽にご参加ください。

▼キャンペーン用ポスト

https://x.com/WarThunderJP/status/1938145209969209390

これから2025年8月のDMM GAMES『War Thunder』日本サービス開始9周年記念に向けて、他にも大日本帝国海軍や航空自衛隊に照準を合わせた企画を準備して参りますので、今後も『War Thunder』をよろしくお願いいたします。

▼公式サイト

https://warthunder.dmm.com/

▼公式X

https://x.com/WarThunderJP

▼公式フェイスブック

https://www.facebook.com/WarThunderJapan/

▼製品概要

タイトル:『War Thunder(ウォーサンダー)』

プラットフォーム:PC(DMM GAME PLAYER版) / PlayStation(R)4 & PlayStation(R)5

権利表記:Published by EXNOA LLC. (C) 2025 Gaijin Games Kft. All rights reserved.