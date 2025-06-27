【2025年】エリアでみる法人ランキング「東京都台東区」資本金ランキング | SalesRadar DB ライブラリ

株式会社FUTUREWOODS【2025年】エリアでみる法人ランキング「東京都台東区」資本金ランキング

【2025年】エリアでみる法人ランキング「東京都台東区」資本金ランキング

営業DXサービス「SalesRadar」を展開する株式会社FUTUREWOODS（本社：東京都文京区、代表取締役：小浜勇人）は、アクティブな国内法人データベース「SalesRadar DB」を活用し、東京都台東区に本社を置く企業の資本金ランキングを調査しました。

概要

東京都台東区に本社を置く法人の資本金ランキングを紹介します。

※データは2025年6月時点のものです

※SalesRadar DBは、企業の公式ホームページなどWeb上で公開されている情報をもとにデータを収集・構築しています。なお、掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、内容を完全に保証するものではありません

詳細

東京都台東区・資本金ランキング一覧

1位：日本原子力発電株式会社(約1200億円)

2位：ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社(約1049億円)

3位：日立建機株式会社(約815億円)

4位：東京地下鉄株式会社(約581億円)

5位：全国漁業信用基金協会(約464億円)

6位：ライオン株式会社(約344億円)

7位：アクサ損害保険株式会社(約172億円)

8位：株式会社平和(約167億円)

9位：東京発電株式会社(約125億円)

10位：株式会社バンダイ(約100億円)

1位：日本原子力発電株式会社(約1200億円)

日本原子力発電株式会社は、原子力発電を主な事業とするエネルギー法人であり、安全性向上対策や廃炉協力などの取り組みを推進しています。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/2010001033087)

2位：TOPPANホールディングス株式会社(約1049億円)

ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社は、印刷テクノロジーを基盤に健康・ライフサイエンス、教育・文化交流、都市空間・モビリティ、エネルギー・食料資源といった成長領域において社会的価値を創造する法人です。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/7010501016231)

3位：日立建機株式会社(約815億円)

日立建機株式会社は、建設機械や鉱山機械の製造・販売・レンタルを手掛ける法人であり、環境関連製品やＩＣＴ施工ソリューションなどを通じて、安全性や生産性の向上を追求し、持続可能な社会の発展に貢献しています。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/3010001026998)

4位：東京地下鉄株式会社(約581億円)

東京地下鉄株式会社は、東京都内における旅客鉄道事業を中心に、都市・生活創造事業や流通、不動産、情報通信に関わる多様な事業を展開する法人です。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/4010501022810)

5位：全国漁業信用基金協会(約464億円)

全国漁業信用基金協会は、中小漁業者等の信用力を補完し、必要な資金の融通を円滑にすることで水産業の振興と漁村地域の発展に寄与することを目的とした団体です。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/3010505002768)

6位：ライオン株式会社(約344億円)

ライオン株式会社は、１８９１年に創業された日本の法人で、オーラルケア、ビューティケア、ファブリックケア、リビングケア、薬品などの一般用消費財および産業用品の製造・販売を行い、国内外で多岐にわたる事業を展開しています。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/1010601016863)

7位：アクサ損害保険株式会社(約172億円)

アクサ損害保険株式会社は、自動車保険、バイク保険、ペット保険、医療・生命保険などを提供する損害保険業界の法人であり、個人および法人向けにフィナンシャル・プロテクションを通じて安心を提供することを使命としています。

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8位：株式会社平和(約167億円)

株式会社平和は、遊技機の開発・製造・販売を行う遊技機メーカーであり、ゴルフ事業にも進出した総合レジャー法人です。

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9位：東京発電株式会社(約125億円)

東京発電株式会社は、エネルギー関連の事業を展開しており、水力発電、マイクロ水力発電、水力発電運転保守、水力発電コンサルティング、リパワリングなどの多彩な業務実績を持つ、エネルギー業界のリーディングカンパニーです。

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10位：株式会社バンダイ(約100億円)

株式会社バンダイは、玩具やゲームなどを通じて「楽しいときを創る」事業を展開している、日本の法人です。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/5010501016209)

詳細はこちら

https://db.futurewoods.co.jp/posts/1e5e83e1-e0cd-8046-92bb-efc01ce8c819

SalesRadarについて

SalesRadarは、ABMを最大限に 効率化できるマーケティング部門向け営業DXサービスです。

法人データベースを活用し、ターゲット法人の特定からリード獲得までを支援します。

会社名：株式会社FUTUREWOODS

所在地：東京都文京区向丘1-8-13 PLANEX813ビル3F

代表者：小浜勇人

設立：2015年9月25日

URL：https://www.futurewoods.co.jp

事業内容：営業・マーケティング領域のDX支援ツール『FutureSearch』の運営

ABMを最大限に効率化できるマーケティング（営業企画・営業推

進）部門向け営業DXサービス『SalesRadar』の運営

データ解析に伴うコンサルティングや各種の研究支援

その他マーケティング・ソリューションの企画・開発・支援

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《お問い合わせ先名称》株式会社FUTUREWOODS

TEL：03-3868-0517（平日10:00 - 18:00）

e-mail： sales-radar.info@futurewoods.co.jp

株式会社FUTUREWOODSのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/99008