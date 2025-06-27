【申込1500人突破！】オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT」アーカイブ配信スタート！好評に付きアーカイブ期間も申込可能に

株式会社日本流通産業新聞社

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月26日（木）、27日（金）の2日間、媒体初の大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://x.gd/RSd63)を開催しました。

申込者数は1500人を超え、大盛況のうちに、イベントは閉幕しました。そして、2日間の12セッションのアーカイブ配信をスタートしました。お申込みいただいている方は、お好きなセッションを好きなタイミングで視聴可能です。

7月2日（水）からはTikTok Shop Japan ゼネラルマネージャー 執行役員 邱開洲氏のセミナーも追加されます。アーカイブ配信は7月18日まで視聴可能です。ぜひ今のうちにお申し込みください。

［1日目（6月26日配信）］のセッション

＜キーノート（基調講演）＞

＜スペシャリスト セッション＞

［2日目（6月27日配信）］のセッション

［7月2日（水）～］TikTok Shopのセミナーを配信

聴講申込者向け3大特典

イベント概要

セミナーイベントの詳細へ :https://x.gd/RSd63- 「コマース領域におけるAI活用の最前線と未来 ～楽天が描く顧客体験の進化～」講師：楽天グループ 常務執行役員 小林悠輔氏- 「他社とつながり成長加速へ 「and ST」の描く”共創戦略”」講師：アンドエスティ取締役CTO 櫻井裕也氏- 「AIが導くECビジネスの新時代 最新トレンドと事例から学ぶ成功戦略」講師：ecbeing 上席執行役員 斉藤淳氏- 「不安定な時代でもEC売上は伸ばせる～売上120％増加したShopifyとKOMOJU導入企業『生活の木』の今とこれから～」講師：DEGICA Account Executive 加藤洋平氏、生活の木 マーケティング本部 デピュティーゼネラルマネージャー 中村佳央氏- 「EC年商10億円を超えた20社の共通点とは？～CVR・F2転換率など16指標の実データ公開～」講師：W2 執行役員 セールス＆マーケティング本部 本部長 鴨下文哉氏- 「大手企業が続々導入！マーケットプレイスの魅力と将来性を訊く」講師：Mirakl 代表取締役社長 佐藤恭平氏セミナーイベントの詳細へ :https://x.gd/RSd63＜キーノート（基調講演）＞- 「LTVアップを実現！変動する市場環境における通販ビジネスの新常識」講師：ファンケル 上席執行役員 通販営業本部 本部長 村岡健吾氏- 「シニア世代こそデジタルでつながれる！健康行動習慣化アプリ『Comado』が1年半で想定以上のDLを実現した舞台裏とは？」講師：サントリーウエルネス サービス推進部長 磯田純氏＜スペシャリストセッション＞- 「オルビス、ワークマン、LOWYA、KAMOなどの最新事例紹介！～視聴体験をワンタグでSNSライクに～」講師：visumo 代表取締役社長 井上純氏- 「3Dセキュア義務化とEC不正対策：ロクシタンジャポン、スプリング・ジャパンの成功事例に学ぶ」講師：Forter Ltd 日本担当カントリーマネージャー 野田陽介氏、ロクシタンジャポン 情報システム部 ディレクター 吉田諭史氏、スプリング・ジャパン セールス・マーケティング部 部長 徐智瀚氏- 「【ECサイトの不正対策完全ガイド】不正対策の最前線と新ガイドラインに沿った実務対策」講師：かっこ O-PLUX事業部 ディビジョンマネージャー 小野瀬まい氏- 「売れる企画を作るためには『1人のお客様』に着目せよ！ CVR1.4倍を達成した定性分析の手法を徹底解説」講師：ビービット オムニセグメント事業部 部長 生田啓氏- スタート前から注目度急上昇！「TikTok Shop」の全貌に迫る講師：TikTok Shop Japan ゼネラルマネージャー 執行役員 邱開洲氏セミナーイベントの詳細へ :https://x.gd/RSd63- 「ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈※スペシャリストセッションの聴講＆アンケート回答が条件- EC市場データブック「EC白書（抜粋版）」進呈※全体アンケート回答者にデータ提供- 申込者はアーカイブ視聴可能※アーカイブ視聴は7月18日（金）までセミナーイベントの詳細へ :https://x.gd/RSd63

イベント名：Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」

会期：2025年6月26日（木）11:00～15:00、27日（金）11:00～15:00

＜アーカイブ＞6/27の配信終了後から7月18日まで

視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）

主催：株式会社日本ネット経済新聞「日本ネット経済新聞」

参加費：無料（事前登録制）

セミナーイベントの詳細へ :https://x.gd/RSd63

【お問い合わせ先】

株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

「Commerce NEXT」事務局

E-mail：event@nb-club.com