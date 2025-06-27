【申込1500人突破！】オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT」アーカイブ配信スタート！好評に付きアーカイブ期間も申込可能に
株式会社日本流通産業新聞社
セミナーイベントの詳細へ :
https://x.gd/RSd63
- 「コマース領域におけるAI活用の最前線と未来 ～楽天が描く顧客体験の進化～」
講師：楽天グループ 常務執行役員 小林悠輔氏
- 「他社とつながり成長加速へ 「and ST」の描く”共創戦略”」
講師：アンドエスティ取締役CTO 櫻井裕也氏
- 「AIが導くECビジネスの新時代 最新トレンドと事例から学ぶ成功戦略」
講師：ecbeing 上席執行役員 斉藤淳氏
- 「不安定な時代でもEC売上は伸ばせる～売上120％増加したShopifyとKOMOJU導入企業『生活の木』の今とこれから～」
講師：DEGICA Account Executive 加藤洋平氏、生活の木 マーケティング本部 デピュティーゼネラルマネージャー 中村佳央氏
- 「EC年商10億円を超えた20社の共通点とは？～CVR・F2転換率など16指標の実データ公開～」
講師：W2 執行役員 セールス＆マーケティング本部 本部長 鴨下文哉氏
- 「大手企業が続々導入！マーケットプレイスの魅力と将来性を訊く」
講師：Mirakl 代表取締役社長 佐藤恭平氏
セミナーイベントの詳細へ :
https://x.gd/RSd63
- 「LTVアップを実現！変動する市場環境における通販ビジネスの新常識」
講師：ファンケル 上席執行役員 通販営業本部 本部長 村岡健吾氏
- 「シニア世代こそデジタルでつながれる！健康行動習慣化アプリ『Comado』が1年半で想定以上のDLを実現した舞台裏とは？」
講師：サントリーウエルネス サービス推進部長 磯田純氏
＜スペシャリストセッション＞
- 「オルビス、ワークマン、LOWYA、KAMOなどの最新事例紹介！～視聴体験をワンタグでSNSライクに～」
講師：visumo 代表取締役社長 井上純氏
- 「3Dセキュア義務化とEC不正対策：ロクシタンジャポン、スプリング・ジャパンの成功事例に学ぶ」
講師：Forter Ltd 日本担当カントリーマネージャー 野田陽介氏、ロクシタンジャポン 情報システム部 ディレクター 吉田諭史氏、スプリング・ジャパン セールス・マーケティング部 部長 徐智瀚氏
- 「【ECサイトの不正対策完全ガイド】不正対策の最前線と新ガイドラインに沿った実務対策」
講師：かっこ O-PLUX事業部 ディビジョンマネージャー 小野瀬まい氏
- 「売れる企画を作るためには『1人のお客様』に着目せよ！ CVR1.4倍を達成した定性分析の手法を徹底解説」
講師：ビービット オムニセグメント事業部 部長 生田啓氏
講師：TikTok Shop Japan ゼネラルマネージャー 執行役員 邱開洲氏
セミナーイベントの詳細へ :
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※スペシャリストセッションの聴講＆アンケート回答が条件
- EC市場データブック「EC白書（抜粋版）」進呈
※全体アンケート回答者にデータ提供
- 申込者はアーカイブ視聴可能
※アーカイブ視聴は7月18日（金）まで
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EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月26日（木）、27日（金）の2日間、媒体初の大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://x.gd/RSd63)を開催しました。
申込者数は1500人を超え、大盛況のうちに、イベントは閉幕しました。そして、2日間の12セッションのアーカイブ配信をスタートしました。お申込みいただいている方は、お好きなセッションを好きなタイミングで視聴可能です。
7月2日（水）からはTikTok Shop Japan ゼネラルマネージャー 執行役員 邱開洲氏のセミナーも追加されます。アーカイブ配信は7月18日まで視聴可能です。ぜひ今のうちにお申し込みください。
セミナーイベントの詳細へ :
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［1日目（6月26日配信）］のセッション
＜キーノート（基調講演）＞
- 「コマース領域におけるAI活用の最前線と未来 ～楽天が描く顧客体験の進化～」
講師：楽天グループ 常務執行役員 小林悠輔氏
- 「他社とつながり成長加速へ 「and ST」の描く”共創戦略”」
講師：アンドエスティ取締役CTO 櫻井裕也氏
＜スペシャリスト セッション＞
- 「AIが導くECビジネスの新時代 最新トレンドと事例から学ぶ成功戦略」
講師：ecbeing 上席執行役員 斉藤淳氏
- 「不安定な時代でもEC売上は伸ばせる～売上120％増加したShopifyとKOMOJU導入企業『生活の木』の今とこれから～」
講師：DEGICA Account Executive 加藤洋平氏、生活の木 マーケティング本部 デピュティーゼネラルマネージャー 中村佳央氏
- 「EC年商10億円を超えた20社の共通点とは？～CVR・F2転換率など16指標の実データ公開～」
講師：W2 執行役員 セールス＆マーケティング本部 本部長 鴨下文哉氏
- 「大手企業が続々導入！マーケットプレイスの魅力と将来性を訊く」
講師：Mirakl 代表取締役社長 佐藤恭平氏
セミナーイベントの詳細へ :
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［2日目（6月27日配信）］のセッション＜キーノート（基調講演）＞
- 「LTVアップを実現！変動する市場環境における通販ビジネスの新常識」
講師：ファンケル 上席執行役員 通販営業本部 本部長 村岡健吾氏
- 「シニア世代こそデジタルでつながれる！健康行動習慣化アプリ『Comado』が1年半で想定以上のDLを実現した舞台裏とは？」
講師：サントリーウエルネス サービス推進部長 磯田純氏
＜スペシャリストセッション＞
- 「オルビス、ワークマン、LOWYA、KAMOなどの最新事例紹介！～視聴体験をワンタグでSNSライクに～」
講師：visumo 代表取締役社長 井上純氏
- 「3Dセキュア義務化とEC不正対策：ロクシタンジャポン、スプリング・ジャパンの成功事例に学ぶ」
講師：Forter Ltd 日本担当カントリーマネージャー 野田陽介氏、ロクシタンジャポン 情報システム部 ディレクター 吉田諭史氏、スプリング・ジャパン セールス・マーケティング部 部長 徐智瀚氏
- 「【ECサイトの不正対策完全ガイド】不正対策の最前線と新ガイドラインに沿った実務対策」
講師：かっこ O-PLUX事業部 ディビジョンマネージャー 小野瀬まい氏
- 「売れる企画を作るためには『1人のお客様』に着目せよ！ CVR1.4倍を達成した定性分析の手法を徹底解説」
講師：ビービット オムニセグメント事業部 部長 生田啓氏
［7月2日（水）～］TikTok Shopのセミナーを配信- スタート前から注目度急上昇！「TikTok Shop」の全貌に迫る
講師：TikTok Shop Japan ゼネラルマネージャー 執行役員 邱開洲氏
セミナーイベントの詳細へ :
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聴講申込者向け3大特典- 「ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈
※スペシャリストセッションの聴講＆アンケート回答が条件
- EC市場データブック「EC白書（抜粋版）」進呈
※全体アンケート回答者にデータ提供
- 申込者はアーカイブ視聴可能
※アーカイブ視聴は7月18日（金）まで
セミナーイベントの詳細へ :
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イベント概要
イベント名：Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」
会期：2025年6月26日（木）11:00～15:00、27日（金）11:00～15:00
＜アーカイブ＞6/27の配信終了後から7月18日まで
視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）
主催：株式会社日本ネット経済新聞「日本ネット経済新聞」
参加費：無料（事前登録制）
セミナーイベントの詳細へ :
https://x.gd/RSd63
【お問い合わせ先】
株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)
「Commerce NEXT」事務局
E-mail：event@nb-club.com