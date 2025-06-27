#4 ヴィック・ロー選手 契約(継続)のお知らせ
#4 ヴィック・ロー選手との2025-26シーズンの選手契約(継続)をお知らせいたします。
Vic Law(ヴィック・ロー)
生年月日 ：1995年12月19日
身長 ：201cm
体重 ：94kg
ポジション：SF/PF
出身 ：アメリカ合衆国
出身校 ：ノースウエスタン大学
主な経歴 ：
2019 Orlando Magic(NBA)2019 NBA Summer League
2019-20 Orlando Magic(NBA)/Lakeland Magic(NBA G League)※2way契約
NBA G League Southeast Division champion
All-NBA G League Third Team(2020)
2020-21 Brisbane Bullets(Australia-NBL)
2021 Los Angeles Lakers(NBA)2021 NBA Summer League
2021-22 Perth Wildcats(Australia-NBL)
All-NBL First Team(2022)
2022 Utah Jazz(NBA)2022 NBA Summer League
2022-23 千葉ジェッツ
2023- 琉球ゴールデンキングス
▽球団コメント
2024-25シーズンのBリーグベスト5を受賞したヴィック・ロー選手は、高い身体能力とシュート力に加え、状況判断やゲームメイクにも優れたオールラウンダーです。攻守において常に存在感を示し、チームに大きな勢いをもたらしてくれました。
新シーズンも、その多彩なスキルと強いリーダーシップでチームをさらなる高みへ導いてくれることを期待しています。
▽本人コメント
Can’t wait to come back for year 3 as a Ryukyu Golden King! These past two years have been nothing short of amazing. I have learned so much from the organization and the city and I am excited to see what this new year brings.
I am confident that I will only continue to get better as a basketball player and representative of Okinawa.
琉球ゴールデンキングスの選手として、3年目のシーズンを迎えられるのが本当に楽しみです！この2年間は本当に素晴らしい時間で、チームや沖縄の街からたくさんのことを学びました。新しいシーズンで何が待っているのか、今からワクワクしています。
バスケットボール選手としても、そして沖縄の代表としても、これからもっと成長していけると信じています。