4 ヴィック・ロー選手 契約(継続)のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

#4 ヴィック・ロー選手との2025-26シーズンの選手契約(継続)をお知らせいたします。

Vic Law(ヴィック・ロー)

生年月日 :1995年12月19日

身長 :201cm

体重 :94kg

ポジション:SF/PF

出身 :アメリカ合衆国

出身校 :ノースウエスタン大学

主な経歴 :

2019 Orlando Magic(NBA)2019 NBA Summer League

2019-20 Orlando Magic(NBA)/Lakeland Magic(NBA G League)※2way契約

NBA G League Southeast Division champion

All-NBA G League Third Team(2020)

2020-21 Brisbane Bullets(Australia-NBL)

2021 Los Angeles Lakers(NBA)2021 NBA Summer League

2021-22 Perth Wildcats(Australia-NBL)

All-NBL First Team(2022)

2022 Utah Jazz(NBA)2022 NBA Summer League

2022-23 千葉ジェッツ

2023- 琉球ゴールデンキングス

▽球団コメント

2024-25シーズンのBリーグベスト5を受賞したヴィック・ロー選手は、高い身体能力とシュート力に加え、状況判断やゲームメイクにも優れたオールラウンダーです。攻守において常に存在感を示し、チームに大きな勢いをもたらしてくれました。

新シーズンも、その多彩なスキルと強いリーダーシップでチームをさらなる高みへ導いてくれることを期待しています。

▽本人コメント

Can’t wait to come back for year 3 as a Ryukyu Golden King! These past two years have been nothing short of amazing. I have learned so much from the organization and the city and I am excited to see what this new year brings.

I am confident that I will only continue to get better as a basketball player and representative of Okinawa.

琉球ゴールデンキングスの選手として、3年目のシーズンを迎えられるのが本当に楽しみです!この2年間は本当に素晴らしい時間で、チームや沖縄の街からたくさんのことを学びました。新しいシーズンで何が待っているのか、今からワクワクしています。

バスケットボール選手としても、そして沖縄の代表としても、これからもっと成長していけると信じています。