#4 ヴィック・ロー選手 契約(継続)のお知らせ

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沖縄バスケットボール株式会社


#4 ヴィック・ロー選手との2025-26シーズンの選手契約(継続)をお知らせいたします。




Vic Law(ヴィック・ロー)


生年月日　：1995年12月19日


身長　　　：201cm


体重　　　：94kg


ポジション：SF/PF


出身　　　：アメリカ合衆国


出身校　　：ノースウエスタン大学


主な経歴　：


　2019　　Orlando Magic(NBA)2019 NBA Summer League
　2019-20 Orlando Magic(NBA)/Lakeland Magic(NBA G League)※2way契約
　　　　　 NBA G League Southeast Division champion
　　　　　 All-NBA G League Third Team(2020)
　2020-21 Brisbane Bullets(Australia-NBL)
　2021　　Los Angeles Lakers(NBA)2021 NBA Summer League
　2021-22 Perth Wildcats(Australia-NBL)
　　　　　 All-NBL First Team(2022)


　2022 　 Utah Jazz(NBA)2022 NBA Summer League
　2022-23 千葉ジェッツ
　2023- 琉球ゴールデンキングス




▽球団コメント


　2024-25シーズンのBリーグベスト5を受賞したヴィック・ロー選手は、高い身体能力とシュート力に加え、状況判断やゲームメイクにも優れたオールラウンダーです。攻守において常に存在感を示し、チームに大きな勢いをもたらしてくれました。
　新シーズンも、その多彩なスキルと強いリーダーシップでチームをさらなる高みへ導いてくれることを期待しています。




▽本人コメント


Can’t wait to come back for year 3 as a Ryukyu Golden King! These past two years have been nothing short of amazing. I have learned so much from the organization and the city and I am excited to see what this new year brings.


I am confident that I will only continue to get better as a basketball player and representative of Okinawa.




　琉球ゴールデンキングスの選手として、3年目のシーズンを迎えられるのが本当に楽しみです！この2年間は本当に素晴らしい時間で、チームや沖縄の街からたくさんのことを学びました。新しいシーズンで何が待っているのか、今からワクワクしています。


　バスケットボール選手としても、そして沖縄の代表としても、これからもっと成長していけると信じています。