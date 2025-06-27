フィギュアスケート【鍵山優真】選手と公式スポンサー契約を締結しました！！

株式会社ジェイアール東海ツアーズ

株式会社ジェイアール東海ツアーズ（本社：東京都中央区、以下JR東海ツアーズ）は、2025年～2026年シーズンにフィギュアスケートの鍵山優真選手と公式スポンサー契約を締結しました。鍵山選手の出身地である神奈川県と、現在の練習本拠地である愛知県は、いずれも当社の旅行商品エリア（東海道新幹線沿線エリア）に含まれています。ファンやスポンサーを大切にする姿勢と、努力を惜しまず常に全力で挑戦し続ける鍵山選手の姿勢に深く共感し、夢の実現を応援したいという思いから、今回のスポンサー契約を決定しました。

今後は、鍵山選手に、当社のロゴ入りウェアをご着用していただくとともに、応援キャンペーンや選手と直接交流できるツアー等を実施してく予定です。

■鍵山優真選手とのスポンサー契約を記念して「鍵山選手の直筆サイン入りグッズが抽選で当たる」X＆LINEキャンペーンを実施中！！

詳細はこちら :https://travel.jr-central.co.jp/plan/tokushu/sports/kagiyama/JR東海ツアーズ×YUMA KAGIYAMA 特設サイトJR東海ツアーズ×YUMA KAGIYAMA

・キャンペーン期間：2025年6月27日（金）～2025年7月13日（日）まで

キャンペーン詳細はこちらから :https://travel.jr-central.co.jp/plan/tokushu/sports/kagiyama/