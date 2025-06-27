8月25日(月）「テラヘルツ波の基礎と発生検出・分光イメージング技術 ～高分子材料の分析・医療・食品分野の非破壊検査に期待されるテラヘルツの応用展開～」Zoomセミナー講座を開講予定
株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、
「テラヘルツ波」の産業用途への応用としての「イメージング技術」に関する講演会を開講いたします。
テラヘルツ波は、ミリ波に比べて波長が短いため、多くのイメージング用途にとって必要十分な空間分解能を有しています。さらに、ビタミンや糖、医薬品、禁止薬物などの試薬類に固有の吸収スペクトルがテラヘルツ帯で見出され、その分光応用可能性が広がりつつあります。
非線形光学効果を用いた新型広帯域波長可変テラヘルツ光源／検出方式の開発、および、テラヘルツ分光／イメージングの応用開発を精力的に進めており、国際的に高く評価されています。
Live配信・WEBセミナー講習会 概要
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テーマ：テラヘルツ波の基礎と発生検出・分光イメージング技術
～高分子材料の分析・医療・食品分野の非破壊検査に期待されるテラヘルツの応用展開～
【アーカイブにて別日視聴可能】
開催日時：2025年08月25日(月) 10:30-16:30
アーカイブ視聴：希望日に録画視聴可能です
参 加 費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定
URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f0509ac-d56a-62f2-8195-064fb9a95405
WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）
セミナー講習会内容構成
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名古屋大学 大学院工学研究科 電子工学専攻 量子システム工学 教授：川瀬 晃道 氏
本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題
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１.ADASや自動運転システムに関する知識
２.自動車EMCに関する知識
本セミナーの受講形式
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WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。
詳細は、お申し込み後お伝えいたします。
下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）
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【講演主旨】
以下の方々に向けた講演となっております。
１.テラヘルツ波の基礎知識を得たい方。
２.テラヘルツ波の将来可能性に興味をお持ちの方
３.半日の講義でテラヘルツ波に関する基礎知識を得たい方
【プログラム】
1．テラヘルツ波の基礎技術
テラヘルツイメージング例
テラヘルツ波の特長
THz-TDS（時間領域分光法）
様々なテラヘルツ光源
黒体輻射とインチキ テラヘルツ健康グッズ
様々なテラヘルツ検出器
テラヘルツ帯の光学素子
メタルメッシュエタロンによる波長、線幅計測
ワイヤーグリッドによる偏光特性計測
2．レーザー励起テラヘルツ発生／検出
2-1. テラヘルツパラメトリック光源
光注入型テラヘルツパラメトリック発生器（is-TPG）
μチップレーザー励起テラヘルツ光源
新型（is-TPG）超高輝度テラヘルツ発生と検出
CCDを用いたテラヘルツ検出
テラヘルツ波増幅器
2-2. チェレンコフ型テラヘルツ光源
チェレンコフ型のメリット
差周波混合型テラヘルツ光源
非線形光導波路型テラヘルツ光源
導波路用Siプリズムカプラー
導波路型非線形結晶の選択基準
3．テラヘルツ分光・イメージング
3-1. 安全安心への応用展開
液体小袋のマイクロリーク検出
テラヘルツ波の散乱強度による粉体検出
郵便物スクリーニング装置
薬物の透視に最適な周波数帯
テラヘルツ帯の分子スペクトルの特徴
種々の試薬類の指紋スペクトル
封筒や衣服などに隠匿された試薬の分光
is-TPGとTHz時間領域分光の検出能力比較
多波長発生／ワンショット分光
リアルタイム分光の高安定化
3-2. テラヘルツ分光／イメージングシステム
試薬類の主成分分析
混合サンプルの識別
TDSを用いたテラヘルツ分光イメージング
is-TPGを用いたテラヘルツ分光イメージング
テラヘルツ3D-CTシステム
エンジンフィルター内のススの3D-CTイメージング
各種製品のテラヘルツ3D-CT
3-3. テラヘルツトモグラフィによる断層画像計測
ファイバレーザ励起小型テラヘルツトモグラフィシステム
DAST結晶を用いた超短パルスTHz波発生
車の塗装膜等のトモグラフィー観察例
4．種々のテラヘルツセンシング・イメージング技術
テラヘルツ波の干渉を用いた超高感度イメージング
Si導波路からのエバネッセント波を用いたセンシング
光によるテラヘルツ波変調の可能性
レーザーTHz放射顕微鏡
青果物の非破壊・非侵襲評価
植物工場における潅水の最適化
凍結解凍サイクルの最適化
ミリ波を用いた簡易計測
テラヘルツスキャナーによるインライン検査
株式会社AndTechについて
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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、
幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。
弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。
クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。
https://andtech.co.jp/
株式会社AndTech 技術講習会一覧
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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。
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株式会社AndTech 書籍一覧
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選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。
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株式会社AndTech コンサルティングサービス
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経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。
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本件に関するお問い合わせ
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株式会社AndTech 広報PR担当 青木
メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）
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以 上