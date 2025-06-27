東京・銀座「BAR S(バー エス)」の7月限定メニュー 七夕の雰囲気や夏らしさを感じる特別なカクテルを提供
資生堂パーラーが運営する「BAR S(バー エス)」では、2025年7月1日(火)より期間限定メニューを展開いたします。
◆BAR S Recommend Cocktail Fair
展開期間：2025年7月1日(火)～31日(木)
「BAR S」では、季節に合わせた期間限定のオリジナルカクテルを提供しております。7月は夏らしい爽やかなカクテルとともに、くつろぎの時間をお過ごしください。
◆茗荷のモスコミュール 2,500円
茗荷のシャキシャキした食感と香りを楽しめるモスコミュール。
◆capricias～移り気～ 3,000円
桃のフローズンカクテル。
味の変化を感じながらお楽しみください。
◆Milky Way 2,000円
Sherry based Cocktail "Milky Way"
展開期間：2025年7月1日(火)～
*なくなり次第終了となります。
グラスのなかに天の川が現れます。シェリー酒の、香り高く爽やかなカクテルです。
*価格は税込表記です。
*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。
*こちらの情報は2025年6月27日時点のものです。予告なく、価格や仕様等を変更する場合がございます。
◆BAR S 店舗情報
住所： 東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル11階
電話番号： 03-3572-3922
営業時間： 15:00～23:00（L.O.22:30）
定休日： 日曜日・月曜日・祝日（不定休）・年末年始
*4月29日(火・祝)は休業日となります。
URL： https://parlour.shiseido.co.jp/bar/s/
*お1人さま1,000円のカバーチャージを頂戴します。
◆資生堂パーラー 公式サイト・SNS
公式サイト： https://parlour.shiseido.co.jp/
Instagram： https://www.instagram.com/shiseido_parlour/
X ： https://twitter.com/shiseidoparlour
Facebook： https://www.facebook.com/shiseidoparlour
note： https://note.com/shiseido_parlour