【大トロも一貫150円】1ヶ月で1,000名が来店した本鮪原価祭を7月も開催！｜『日本橋 すし処 二ノ宮 本厚木店』にて7/1(火)～7/31(木)まで期間限定開催

株式会社ビリオンフーズ

株式会社ビリオンフーズ（本社:東京都港区 代表:中村雄斗）が運営する『日本橋 すし処 二ノ宮 本厚木店』では7/1(火)～7/31(木)の期間、国産生本鮪を150円(税込)でお楽しみいただけるキャンペーンを開催いたします。

【一貫150円】国産生本鮪『赤身』『中トロ』『大トロ』を原価で大放出！



「日本橋 すし処 二ノ宮 本厚木店」にて、国産の新鮮な生本鮪を一貫150円(税込)でご提供！

前回開催時は1ヶ月で1,000名がご来店いただいた大人気イベント！

通常価格では味わえない破格の値段で、鮮度と旨味にこだわった本鮪をご堪能いただけます。



丁寧に目利きされた本鮪は、脂の乗りと旨味が絶品で、口の中でとろけるような食感が特徴です。

鮨職人の技術が光る一貫をぜひこの機会にお召し上がりください。

※お客様の来店状況や入荷状況によっては当日売切れの場合もございます。

【一貫150円(税込)】対象商品

・生本鮪赤身

・生本鮪赤身漬け

・生本鮪中トロ

・生本鮪中トロ炙り

・生本鮪大トロ

・生本鮪大トロ炙り

・ネギトロ手巻き

・とろたく手巻き

※『マグロ尽くし5貫セット』は750円(税込)

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=14098260

『日本橋 すし処 二ノ宮』とは？

“日本の良いものを誰でもいつでも気軽に楽しめる寿司屋” としてOPENした江戸前寿司屋。



本格寿司店のコースで提供されるクオリティのお寿司を一貫80円(税込)からお好みでオーダーできます。

新鮮ネタはもちろん、

・シャリ

・わさび

・赤酢

・醤油

にもこだわりぬき、お値段以上の感動をご提供いたします。

すし処二ノ宮の魅力についてはこちらから御覧いただけます。

https://sushi-ninomiya.studio.site/

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=14098260

店舗詳細





◆実施店舗

日本橋 すし処 二ノ宮 本厚木店





◆店舗所在地

〒243-0018

神奈川県厚木市中町2-1-18 TRUNK本厚木12F-AB

※本厚木駅北口から徒歩1分





◆ご予約

・Web予約

https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=14098260

・電話予約

046-259-6926(#)





◆営業時間

11:00～22:00

※平日のみ15～16時は閉店（昼14:30LO）

※金土祝前日のみ23時閉店

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=14098260

会社概要





◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925(#)

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://billionfoods.co.jp/recruit

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01