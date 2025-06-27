「長嶋茂雄追悼特別号」スポーツ報知Yahoo!ショップで発売
株式会社報知新聞社
スポーツ報知Yahoo!ショップはこちら :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sports-hochi/2025nagashima.html
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）が発行した「長嶋茂雄追悼特別号」（タブロイド判32ページ、オールカラー、税込770円）を6月27日からはスポーツ報知Yahoo!ショップで発売します。6月３日に89歳で亡くなったミスタープロ野球・長嶋茂雄さんを偲び、番記者が明かす秘話や秘蔵写真と共に長嶋さんの足跡をたどる追悼特別号。新聞の収益の全額を野球振興に役立てます。
スポーツ報知Yahoo!ショップはこちら :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sports-hochi/2025nagashima.html
＜販売概要＞
商品名：長嶋茂雄追悼特別号
体裁：タブロイド判24ページオールカラー＋Ａ１サイズ特大紙面
価格：770円（税込み）
■スポーツ報知のお買い求めは
1部売り 180円（税込）
全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売
月ぎめ 3,700円
全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み
https://www.hochi.co.jp/koudoku/
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