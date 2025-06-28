豊島区に新たな夏の体験を。クロスホーム高松IIの屋上にプール設営、7月1日よりレンタル開始 ～3m×2mの循環ポンプ付きプールで、特別な夏を屋上で。ふるさと納税にも対応～
株式会社クロスホーム（代表取締役：品川あきら／本社：東京都豊島区／クロスワンGROUP）は、豊島区高松に位置する「クロスホーム高松II」の屋上にプールを新設し、2025年7月1日（火）よりレンタルサービスを開始いたします。
眺めが最高！ナイトプールの可能
貼れたら富士山が見えます。
■ 屋上プールの特長
施設名：クロスホーム高松II
所在地：東京都豊島区高松2丁目47番5号
屋上スペース：鉄骨3階建て／芝生敷き 約100平方メートル
プールサイズ：3m × 2m（循環ポンプ付き）
付帯設備：トイレ3か所、シャワー2か所（民泊設備と共用）
屋上からは、天候次第で富士山を望む絶景も。宿泊体験と組み合わせた利用も可能です。
■ ご利用方法 【1】スペースレンタル
https://www.spacemarket.com/spaces/takamatsu2/?room_uid=Nh0UyfeRQiBwwSZW&preview=true(https://www.spacemarket.com/spaces/takamatsu2/?room_uid=Nh0UyfeRQiBwwSZW&preview=true)
スペースマーケットにて3時間単位から予約可能
▶︎ クロスホーム高松II 屋上ページ（スペースマーケット）
【2】宿泊者限定プラン（Airbnb）
クロスホーム高松IIの宿泊施設利用者は、屋上プールをご利用いただけます。
各客室はデザイン性と快適性を兼ね備えた空間となっており、一部客室からは富士山も撮影可能です。
▶︎ 各客室URL：
高松101：https://www.airbnb.jp/rooms/37980223
高松102：https://www.airbnb.jp/rooms/38649437
高松103：https://www.airbnb.jp/rooms/38649888
高松104：https://www.airbnb.jp/rooms/38650024
高松105：https://www.airbnb.jp/rooms/38650200
高松106：https://www.airbnb.jp/rooms/38650347
高松107：https://www.airbnb.jp/rooms/38650492
高松108：https://www.airbnb.jp/rooms/38650541
■ 豊島区ふるさと納税返礼品にも対応
当該宿泊施設は、豊島区ふるさと納税の返礼品にも認定されており、以下のふるさと納税サイトからご利用が可能です。
主な掲載先リンク：
＊ANAふるさと納税（宿泊体験）
https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g13116-53360169/
＊セゾンのふるさと納税
https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1264004
＊JALふるさと納税
https://furusato.jal.co.jp/goods/detail/4461712c506ee89092b1ac70df21c435
＊JRE MALL ふるさと納税
https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F561/F561-r13116400179
＊楽天ふるさと納税
https://item.rakuten.co.jp/f131164-toshima/53360170/
＊ふるなび
https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1355333
ふるさとチョイス
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13116/6325104
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■ 各種SNSでも情報発信中
＊TikTok：
https://www.tiktok.com/@japan.zen.9631?lang=ja
＊YouTube（@arigatou0529）
https://www.youtube.com/@arigatou0529
＊Instagram（@cross.one_9631）
https://www.instagram.com/cross.one_9631/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004118534679
＊X（旧Twitter）
https://twitter.com/cross9631zen
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社クロスホーム（クロスワンGROUP）
所在地：東京都豊島区千早
広報担当：shop@photo-cross.jp
公式サイト：https://www.9631.co.jp/download/