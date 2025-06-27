【Re:EDIT（リエディ）】ひんやり冷感デニムだから暑い夏も快適に過ごせる、”COOL TOUCH DENIM”が新登場！
株式会社ネオグラフィック
冷感の糸を使用しているため、お洗濯をしてもひんやり感が続きやすいのも嬉しいポイント。
[低身長/高身長サイズ有][接触冷感]冷感デニムイージーパンツ
商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139743?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250627pr
[接触冷感]冷感デニムクロップド半袖シャツ
商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139739?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250627pr
Re:EDITについて
冷感デニムシリーズ
--- COOL TOUCH DENIM ---
ライトオンスの軽やかなデニム素材で、肌に触れるたびにひんやりとした涼感を感じていただけます。
冷感の糸を使用しているため、お洗濯をしてもひんやり感が続きやすいのも嬉しいポイント。
夏の暑い日もデニムスタイルを楽しみたい、そんな方にぴったりのシリーズです。
[低身長/高身長サイズ有][接触冷感]冷感デニムイージーパンツ
商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139743?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250627pr
[接触冷感]冷感デニムクロップド半袖シャツ
商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139739?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20250627pr
Re:EDITについて
変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。
Re:EDITオンラインストア
https://reedit.jp
■会社概要
【株式会社ネオグラフィック】
設立 ：2006年8月
代表取締役社長 ：工藤 正樹
本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F
事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業
ホームページ：https://neographic.jp/