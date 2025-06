Suzuka Tomita (Hinatazaka46) - One Last Live Viewing開催決定！

日本デジタル配信株式会社

日本デジタル配信株式会社(東京都渋谷区、代表取締役:高秀憲明)は、ライブビューイング オシビューにて、2025年7月23日(水)に立川ステージガーデンで開催される『Suzuka Tomita (Hinatazaka46) - One Last Live on MTV』の模様をライブビューイングで上映することを決定しました。

14thシングル「Love Yourself」の活動をもって日向坂46から卒業することを発表している富田鈴花。今回のソロライブは、卒業を目前に控えた彼女がファンへの感謝を込めて届ける特別なステージです。音楽チャンネル「MTV」のプロデュースによる全編生バンド演奏のスペシャルライブを、ぜひ映画館の大スクリーンでお楽しみください。

■Suzuka Tomita (Hinatazaka46) - One Last Live on MTV:

https://www.mtvjapan.com/event/suzuka-tomita/

■ライブビューイング公式ページ:

https://www.oshiview.jp/event/suzuka-tomita_20250723/

◆実施概要

≪タイトル≫

Suzuka Tomita (Hinatazaka46) - One Last Live Viewing

≪日時≫

2025年7月23日(水) 19:00開演

≪会場≫

全国の映画館

会場情報はこちら⇒ https://www.oshiview.jp/event/suzuka-tomita_20250723/

≪料金≫

4,500円(税込/全席指定)



※映画館により、プレミアムシートなどの別料金設定がされている場合があります。

※プレイガイドでチケット購入の際は、チケット代以外に各種手数料が必要です。

※未就学児は入場不可、小学生以上はチケットが必要です。

チケットの販売スケジュール、注意事項、その他の情報などはライブビューイング オシビュー公式ページでご確認ください。

https://www.oshiview.jp/event/suzuka-tomita_20250723/

〔ライブビューイング オシビューとは〕 https://www.oshiview.jp/

ライブビューイング オシビューは、誰かを推している人たちみんなが一緒に、自分の住んでいる街で、大画面・迫力のある音響の映像コンテンツを使って、推し活ができるサービス。当社では、ライブビューイング専用のネットワークで映像伝送を行うだけでなく、チケット販売や会場運営までワンストップで行い、またコンサートやスポーツイベントを行う興行主と協業し盛り上げることも行っている。

お問い合わせ:https://www.oshiview.jp/contact/

〔日本デジタル配信について〕 https://www.jdserve.co.jp

2000年4月設立。日本初のケーブルテレビ向けデジタル放送配信事業を軸として、ケーブルテレビ業界のデジタル化の推進に取り組み、現在は地上光ネットワークを用いたCSデジタル放送、BSデジタル放送等を全国のケーブルテレビ事業者に配信。

2023年度より同ネットワークを活用し、全国にライブエンターテインメントを提供する「ライブビューイング オシビュー」、『地域の魅力つなげる、つながる』をスローガンに地域の活性化に資する活動として「satonokaプロジェクト」を開始した。この他にも、VODプラットフォーム「みるプラス」、IDソリューションサービスなど、ケーブルテレビ事業者の課題解決やサービス拡充に繋がる業務支援を幅広く提供している。