2025年6月版のデータ整備を行いました。
法人電話帳データ、アタックリストNo.1、オープン君＆てったいちゃん サービスのデータを整備しましたのでお知らせします。
整備件数は以下の通りです。
【基本データ】
追加データ： 9,357件
削除データ： 28,630件
変更データ： 12,586件
【新規開業 Best5】
第1位：組合・団体関連・・・・495件
第2位：福祉関連施設・・・・398件
第3位：レストラン関連・・・・298件
第4位：陸運業・・・・263件
第4位：建設・工事業・・・・263件
【廃業 Best5】
第1位：建設・工事業・・・・1,359件
第2位：食料品・嗜好品・・・・1,084件
第3位：組合・団体関連・・・・1,027件
第4位：理容・美容業・・・・981件
第5位：居酒屋・スナック・バー・・・・644件
【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ増加件数】
法人番号 ： 3,493 件増
（マイナンバー）
FAX番号 ： 652 件増
資本金規模 ： 403 件増
売上高規模 ： 333 件増
支社・支店 工場 チェーン店 ：217 件増
【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ削除件数】
法人番号 ： 4,124 件減
（マイナンバー）
FAX番号 ： 1,691 件減
資本金規模 ： 514 件減
売上高規模 ： 427 件減
支社・支店 工場 チェーン店 ：1,449 件減
【法人電話帳 ビル名増加件数】
ビル名 ： 12件増
◇データベースプラットフォームの紹介動画はこちらから◇◆
https://www.youtube.com/watch?v=GzjBF1xfTNM
今後も鮮度のいいデータをご提供できるよう、随時、整備を行ってまいります。
☆オープン君＆てったいちゃんはこちら
https://www.navit-j.com/service/openkun/
☆アタックリストNo.1はこちら
https://www.navit-j.com/service/attacknumber1/
☆2025年5月版のデータ整備情報はこちら
https://www.navit-j.com/media/?p=104786
【会社概要】
■会社名 株式会社ナビット
■代表者 代表取締役 福井泰代
■設 立 2001年1月
■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F
■ＴＥＬ 03-5215-5713
■ＦＡＸ 03-5215-5702
■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/
■E-Mail webmaster@navit-j.com