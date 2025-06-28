国際フォトコンテストで多数受賞！当社のフォトグラファーが 9名9作品で「3rd Place」等を獲得
ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、全国に展開するアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本 社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役会長兼社長：金子和斗志、以下 IKKHD）のグループ会社に所 属するフォトグラファーが、「COSMOS AWARDS International Photography and Videography Competition 2025 first trimester」において、9名9作品で『3rd Place』等を受賞しました。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94736/table/35_1_954724e0f78346173e6e87d4dff238a0.jpg?v=202506281226 ]
撮影者：春山 麗奈ビビアン 撮影者：田上 守
studio clori. NAGOYA（名古屋支店） ララシャンス博多の森（福岡支店）
撮影者：橋本 一貴
ララシャンス博多の森 （福岡支店）
撮影者：原田 航太朗
studio clori. NAGOYA （名古屋支店）
撮影者：高橋 虹希
ララシャンスベルアミー （盛岡支店）
撮影者：森野 愛望
ラシャンス博多の森 （福岡支店）
撮影者：西田 佳奈
ララシャンス迎賓館 （大分支店）
撮影者：田中 勝太
ララシャンス迎賓館 （伊万里支店）
撮影者：平松 千佳
ララシャンス博多の森 （福岡支店）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94736/table/35_2_2a0241445be6ddd3011e0d62eba2a6cc.jpg?v=202506281226 ]
COSMOS AWARDSは、プロフォトグラファー向けの国際フォトコンテストです。世界中の一流の審査員により、技術や芸術性の高さ審査される国際フォトコンテストであり、世界中の多くのプロフォトグラファーがスキルを磨くため参加しています。
COSMOS AWARDS HP
https://cosmosawards.com/
受賞作品 URL
https://cosmosawards.com/participation/awards/index/2025-trimester-1
ランキングシステムの詳細 URL
https://cosmosawards.com/honors-of-cosmos-ranking-system
本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室 真殿 瑞輝（まとの みずき）
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5
会社概要
[社名] アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
[証券コード] 2198東証プライム
[住所] 佐賀県伊万里市新天町722-5
[設立] 1995年11月1日
[資本金] 351百万円（2024年10月31日現在）
[代表者] 代表取締役会長兼社長 金子和斗志
[売上高] 2024年10月期連結売上高23,263百万円
[ホームページ] https://www.ikk-grp.jp/
[事業内容] グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
[グループ会社] アイ・ケイ・ケイ株式会社
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
アイケア株式会社
株式会社明徳庵
Ambihone株式会社