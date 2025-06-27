4人組バンド BILLY BOO 全国対バンツアー『BILLY BOO″WIGGLY tour 2025-2026″』ゲストアーティストを一部解禁！
2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド”BILLY BOO(ビリーブー)”、
全国対バンツアー『BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"『のゲストアーティストが一部解禁された。
全国9都市を巡る本ツアーの各地ゲストは、仙台公演にG over / 友成空、札幌公演にUMEILO、金沢公演にchef’s、名古屋公演に13.3g / クボタカイ、高松公演に帝国喫茶 / Apes、大阪公演に606号室、福岡公演にクレナズム、広島公演にシズクノメ、ツアーファイナルとなる東京公演にはKlang Ruler / 雨のパレード を迎える。
なお、今後も追加の発表を予定しているため、続報にぜひご注目いただきたい。
本ツアーのタイトル『WIGGLY tour 2025-2026』には、”BILLY BOOの音楽でライブハウスにいる人たちを揺れ動かしたい。そしてBILLY BOOの新たな波を作れるように”という思いが込められている。
2025年4月に配信、6月4日にCDリリースされた「ラプソディ」が、2025年上半期Billboard JAPAN Heatseekers Songs にて8位を記録。勢いに乗るBILLY BOO、今後も目が離せない。
【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】
＜ツアー日程＞
・2025年
10月17日(金) 18:30 open / 19:00 start
【宮城】ROCKATERIA
w/ G over , 友成空
10月25日(土) 17:00 open / 17:30 start
【北海道】札幌KLUB COUNTER ACTION
w/ UMEILO, and more...
11月8日(土) 17:00 open / 17:30 start
【石川】金沢GOLD CREEK
w/ chef’s , and more...
11月21日(金) 18:30 open / 19:00 start
【愛知】ell.SIZE
w/ 13.3g , クボタカイ
12月12日(金) 18:30 open / 19:00 start
【香川】高松TOONICE
w/ 帝国喫茶 , Apes
12月13日(土) 17:00 open / 17:30 start
【大阪】Live House Pangea
w/ 606号室 , and more...
・2026年
1月24日(土) 17:00 open / 17:30 start
【福岡】LIVE HOUSE Queblick
w/ クレナズム , and more...
1月25日(日) 17:00 open / 17:30 start
【広島】Cave-Be
w/ シズクノメ , and more...
2月7日(土) 17:00 open / 17:30 start
【東京】Spotify O-Crest
w/ Klang Ruler , 雨のパレード
＜TICKET＞
\3,500- (tax in / 1D代別)
・オフィシャル2次先行(先着制)
2025年6月27日(金)20:00～7月10日(木)23:00
https://billyboo.jp/news/detail/144
◆リリース情報
BILLY BOO「ラプソディ」
TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』エンディング・テーマ
＜配信中＞
・配信リンク
https://billyboo.lnk.to/Rhapsody_
＜シングルパッケージ発売中＞
・CD購入リンク
https://BILLYBOO.lnk.to/RhapsodyIn
\1,650（税込）
SRCL-13318
・CD収録内容
01 ラプソディ
02 Dejavu
・CD店舗別特典
【対象店舗/特典内容】
■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ L判ブロマイド
■楽天ブックス ・・・ ポストカード
■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
■セブンネットショッピング ・・・ ピック
■Sony Music Shop ・・・ B2ポスター
■全国アニメイト（通販含む） ・・・ ましかくブロマイド
■BILLY BOO応援店 ・・・ ステッカー
BILLY BOO応援店一覧
https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/billyboo/shoplist/250604/
【注意事項】
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
■BILLY BOOプロフィール
2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。
ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。
昨年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、
今年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。
今年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。
全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。
配信後も“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。
さらに”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。
2025年の最注目バンド。
HP：https://billyboo.jp/
YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL
X: https://x.com/BILLYBOO_offici
Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/