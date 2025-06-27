4人組バンド BILLY BOO 全国対バンツアー『BILLY BOO″WIGGLY tour 2025-2026″』ゲストアーティストを一部解禁！

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株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ


2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド”BILLY BOO(ビリーブー)”、


全国対バンツアー『BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"『のゲストアーティストが一部解禁された。






全国9都市を巡る本ツアーの各地ゲストは、仙台公演にG over / 友成空、札幌公演にUMEILO、金沢公演にchef’s、名古屋公演に13.3g / クボタカイ、高松公演に帝国喫茶 / Apes、大阪公演に606号室、福岡公演にクレナズム、広島公演にシズクノメ、ツアーファイナルとなる東京公演にはKlang Ruler / 雨のパレード を迎える。




なお、今後も追加の発表を予定しているため、続報にぜひご注目いただきたい。




本ツアーのタイトル『WIGGLY tour 2025-2026』には、”BILLY BOOの音楽でライブハウスにいる人たちを揺れ動かしたい。そしてBILLY BOOの新たな波を作れるように”という思いが込められている。




2025年4月に配信、6月4日にCDリリースされた「ラプソディ」が、2025年上半期Billboard JAPAN Heatseekers Songs にて8位を記録。勢いに乗るBILLY BOO、今後も目が離せない。




【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】


＜ツアー日程＞


・2025年


10月17日(金)　18:30 open / 19:00 start


【宮城】ROCKATERIA


w/ G over , 友成空




10月25日(土) 17:00 open / 17:30 start


【北海道】札幌KLUB COUNTER ACTION


w/ UMEILO, and more...




11月8日(土) 17:00 open / 17:30 start


【石川】金沢GOLD CREEK


w/ chef’s , and more...




11月21日(金) 18:30 open / 19:00 start


【愛知】ell.SIZE


w/ 13.3g , クボタカイ




12月12日(金) 18:30 open / 19:00 start


【香川】高松TOONICE


w/ 帝国喫茶 , Apes




12月13日(土) 17:00 open / 17:30 start


【大阪】Live House Pangea


w/ 606号室 , and more...




・2026年


1月24日(土) 17:00 open / 17:30 start


【福岡】LIVE HOUSE Queblick


w/ クレナズム , and more...




1月25日(日) 17:00 open / 17:30 start


【広島】Cave-Be


w/ シズクノメ , and more...




2月7日(土) 17:00 open / 17:30 start


【東京】Spotify O-Crest


w/ Klang Ruler , 雨のパレード




＜TICKET＞


\3,500- (tax in / 1D代別)




・オフィシャル2次先行(先着制)


2025年6月27日(金)20:00～7月10日(木)23:00


https://billyboo.jp/news/detail/144




◆リリース情報


BILLY BOO「ラプソディ」


TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』エンディング・テーマ


＜配信中＞




・配信リンク


https://billyboo.lnk.to/Rhapsody_




＜シングルパッケージ発売中＞




・CD購入リンク


https://BILLYBOO.lnk.to/RhapsodyIn


\1,650（税込）


SRCL-13318




・CD収録内容


01　ラプソディ


02　Dejavu




・CD店舗別特典


【対象店舗/特典内容】


■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・　L判ブロマイド


■楽天ブックス　・・・　ポストカード


■Amazon.co.jp　・・・　メガジャケ


■セブンネットショッピング　・・・　ピック


■Sony Music Shop　・・・　B2ポスター


■全国アニメイト（通販含む）　・・・　ましかくブロマイド


■BILLY BOO応援店　・・・　ステッカー


BILLY BOO応援店一覧


https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/billyboo/shoplist/250604/




【注意事項】


※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。


※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。


※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。


※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。


※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。


ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。




■BILLY BOOプロフィール


2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。


ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。


昨年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、


今年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。


今年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。


全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。


配信後も“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。


さらに”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。


2025年の最注目バンド。




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