【受注限定版あり】人気フリーゲーム「細胞神曲-Cell of Empireo.-」コミカライズ発売日が2025年11月27日に決定。6月26日より全国書店・カドカワストア・WEBストアにて予約受付開始

月刊コミックジーンにて好評連載中の「細胞神曲-Cell of Empireo.-」コミカライズ、『細胞神曲-Cell of Empireo.-A certain "0.5"』の1巻コミックス予約を本日より開始いたします。

特装版は、原作・鱶尾双と漫画・虫之砂肝による描き下ろし含む144Pの小冊子と、虫之砂肝の描き下ろし美麗イラストのかけ替えカバー付きです。また、カドカワストアでは、小冊子の表紙イラストを使用したカドスト限定アクリルスタンド付き(有償特典)特装版のご予約も受け付けています。

特典小冊子イラストSAMPLE

ご予約は全国書店・カドカワストア・WEBストアで可能です。

※通常版・特装版・カドカワストア限定アクリルスタンド付き特装版は同日発売。

※URLの記載がないものについては、各書店にお問い合わせください。

バイオサスペンスアクションゲーム「細胞神曲-Cell of Empireo.-」と、コミカライズ『細胞神曲-Cell of Empireo.-A certain "0.5"』とは?

ゲーム「細胞神曲-Cell of Empireo.-」は、音羽探偵事務所の調査員・阿藤春樹が、失踪した後輩・信濃栄治を捜す中で、宗教団体「至高天研究所」にたどり着き、恐るべき実態に巻き込まれながら研究施設を脱出する探索型ゲームです。ゲーム内には6種類+αのルートが存在し、未来を切り拓くかどうかは主人公とプレイヤー次第です。

コミカライズ『細胞神曲-Cell of Empireo.-A certain "0.5"』では、原作者の鱶尾双氏と綿密に打ち合わせを行い、ゲーム内で描写されていないストーリー要素を虫之砂肝氏が漫画化しています。

ここでしか読むことができない、漫画ならではの「細胞神曲-Cell of Empireo.-」の物語はファン必見の内容です。ぜひお手に取ってお楽しみください。

「汝、神の愛を享受するか?」

真相解明へと登りつめるバイオサスペンスコミックス、満を持して予約開始。

書籍情報

『細胞神曲-Cell of Empireo.-A certain "0.5"』1.巻

特装版/カドスト限定特装版/通常版



漫画:虫之砂肝

原作:鱶尾双(from 鱶尾工業/outsider By SystemN.H)

【発売日】2025年11月27日 ※特装版/カドスト限定特装版/通常版共通

【レーベル】 MFコミックス ジーンシリーズ



◇特装版

【定価】本体2,000円+税

【版型】B6判

【本体/小冊子ページ数】196 ページ/144ページ

【ISBN】978-4-04-685176-5

◇カドスト限定特装版

【定価】本体3,636円+税

【版型】B6判

【本体/小冊子ページ数】196 ページ/144ページ

【特典グッズ】アクリルスタンド

【JAN】4550687047684

◇通常版

【定価】本体700円+税

【版型】B6判

【本体ページ数】196 ページ

【ISBN】978-4-04-685177-2

