第２回 園長検定（保育施設運営管理士１級）結果発表！―保育施設運営管理士が５０人を突破しました！―
第２回 保育施設運営管理士検定１級（園長検定）：結果発表
一般社団法人 未来創造連携機構 これからの保育研究所(https://hoiku-lab.com)（本部：神奈川県川崎市高津区、代表理事：斉藤 和琴）は、保育施設運営管理士検定１級（通称：園長検定）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000151114.html)の実施を経て、合格者４８名のうち、新たに３９名の保育施設運営管理士（１級）を認定しました。累計で本資格の保有者が５３名となりました。
本資格は保育業界唯一のマネジメント専門資格で、不適切保育やハラスメントを防止するため園長・管理職の更なる能力向上と、質の高い保育をしている保育園の園長・管理職のスキルを見える化し、社会に広く示すこと、保育・幼児教育の価値を高めることを目的としています。
第２回 保育施設運営管理士検定（１級）結果の概要
第２回 保育施設運営管理士検定（１級）結果の概要
保育施設運営管理士（１級）リスト 登録者 ／ ☆は新規登録者
北から南まで全国各地から続々と保育施設運営管理士（１級）が誕生しています！
保育施設運営管理士（１級）の中には上位資格の保育施設運営管理士スペシャリストを目指し、歩み始めた方もいらっしゃいます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/151114/table/5_1_78b8b2bd01d390aeb5900c5e9efafc17.jpg?v=202506270726 ]
第２期 保育施設運営管理士（１級）１.
第２期 保育施設運営管理士（１級）２.
第２期 保育施設運営管理士（１級）３.
第２期 保育施設運営管理士（１級）４.
第１期 保育施設運営管理士（１級）１.
第１期 保育施設運営管理士（１級）２.
2025年6月現在の受検者・受検予定者の分布
第３回・第４回 保育施設運営管理士検定１級（園長検定）
第３回・第４回の園長検定は2026年1月18日（日）・6月14日（日）に以下のとおり実施予定です。
- 第３回 ：2026年1月18日（日）14：00-16：00
- 第４回 ：2026年6月14日（日）14：00-16：00
- 受検料 ：10,000円（税別）／テキストご購入の場合は別途10,000円（税別）
- 対策講座：60,000円（税別）＊e-learning(16時間）＋直前対策講座（2時間）【受講特典】・受検料：無料・テキスト代：無料・対策講座動画の園内研修への流用・講師への質問、受検オンラインサポート面談：無料
- 検定WEBサイト(https://hoiku-lab.com)
【園長検定】受検申込：https://forms.gle/griXRbs5dSLHU1ao6
園長検定オンライン説明会- 7月9日(水)14：00-15：30 ／園長検定の解説と分析＆園長検定説明会第２回 園長検定に出題された問題の解説、受検者の解答傾向等を徹底分析＆解説します！
- 8月7日(木)14：00-15：00 ／園長検定オンライン説明会
- 9月11日(木)16：00-17：00 ／園長検定オンライン説明会
- 園長検定オンライン説明会参加申込み：https://forms.gle/5Lguxfy7GQirALr58
※説明会に参加しなくとも、園長検定の受検は可能です。
関連資格主任検定ついにリリース！
主任検定（保育施設運営管理士検定２級）、11月に実施いたします！
主任検定
主任検定（保育施設運営管理士検定２級）の概要
- 第１回 ：2026年11月16日（日）14：00-16：00
- 受検料 ：10,000円（税別）／テキストご購入の場合は別途10,000円（税別）
- 対策講座：40,000円（税別）＊e-learning(16時間）＋直前対策講座（2時間）【受講特典】・受検料：無料・テキスト代：無料・対策講座動画の園内研修への流用・講師への質問、受検オンラインサポート面談：無料
主任検定（保育施設運営管理士検定２級）オンライン説明会
- 7月9日(水)13：00-14：00 ／主任検定説明会・受検相談会
- 8月7日(木)13：00-14：00 ／主任検定説明会・受検相談会
- 9月11日(木)17：00-18：00 ／主任検定説明会・受検相談会
- 主任検定オンライン説明会参加申込：https://forms.gle/ｃ1XPiXnFhfzjctH4z7(https://forms.gle/1XPiXnFhfzjctH4z7)
※説明会に参加しなくとも、主任検定の受検は可能です。
【主任検定】受検申込：https://forms.gle/BTfKYf43MPfms56UA
https://prtimes.jp/a/?f=d151114-5-9a28b70e3d32fc78c721156c82f12d41.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d151114-5-a75265bea6ca715d923a06476a3e38a2.pdf
一般社団法人 未来創造連携機構 これからの保育研究所
「保育業界を誰もが憧れる業界に」
輝く未来を、連携の力で作る法人です。
主要事業は保育施設・幼児教育施設の社会資源を繋ぐネットワークづくり・園長検定・研修事業・保育園見学ツアー・保育者コミュニティの運営等。
保育現場に寄り添い革新的なサービスを創造します。