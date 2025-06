FlashIntel創業者Yi Shi、SuperAI 2025で自律型商談創出エージェントの未来を提示 ─ 日本市場へのさらなる展開を強調

FlashIntel Japan株式会社

FlashIntel Japan株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:細井洋一)は、2025年6月19日(木)にシンガポールのマリーナベイ・サンズで開催された『SuperAI 2025』において、創業者のYi Shi(シ・イー)が基調講演を行いました。

講演テーマは「The GTM Singularity: How FlashIntel is Redefining Revenue Engines with Autonomous AI Agents(新時代商談創出:FlashIntelが行う自律型AIエージェントによる収益拡大の再定義)」。Yi Shiは、自律的に営業活動を遂行するAIエージェント(Autonomous GTM Agents)が営業およびマーケティングの未来に与える劇的なインパクトについて紹介しました。

■講演のハイライト

参加者から特に関心を集めたのは、自律型GTMエージェントが営業パイプラインを生成し、人間に代わって戦略的思考・計画・実行を行うという新しい概念でした。この技術が従来の営業手法を根本から変革し、営業活動の効率を飛躍的に高めることが示されました。

■Yi Shi氏のコメント

「自律型GTMエージェントは、これからのビジネス成長を支える新たな基盤となるでしょう。私たちFlashIntelは、この技術を日本市場にも積極的に展開し、日本企業がAIを活用して営業活動の可能性を最大限引き出すことを強力に支援していきます。」

■FlashIntelについて

FlashIntelは、最先端のEnterprise AIエージェントを活用し、企業の営業・CXに変革をもたらすグローバル企業です。営業プロセスの自動化・効率性の向上、顧客体験の強化、ビジネスチャンスの最大化を目指し、革新的なソリューションを提供しています。

