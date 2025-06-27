革職人による株式会社BiSおよびTOUR RECORDの レザー製看板を制作・展示！ ～手仕事の温もり宿る、ロゴの新たなかたち～
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟） が展開する高級レザーブランド「TOUR RECORD（トゥール レコード）」は、コーポレートロゴおよびブランドロゴを、革職人のご夫婦の手によって、レザー製の看板として丁寧に仕立てていただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323865&id=bodyimage1】
長年にわたり革製品の制作に携わり、工房を営む職人ならではの確かな技術と温かな人柄がにじむ仕上がりとなっています。手作業で丁寧に作られたレザーの質感と、ロゴに込めた想いが融合し、見る人の心に静かに届くような作品となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323865&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323865&id=bodyimage3】
2025年6月27日より、「TOUR RECORD」店頭にて展示を開始いたします。職人による手仕事の迫力と、ロゴに込めたブランドの精神を、ぜひその目でご体感ください。
【展示概要】
・展示物： 革職人のご夫婦によるコーポレートロゴおよびブランドロゴのレザー製看板
・展示期間：2025年6月27日～ 終了未定（常設予定）
・展示場所：TOUR RECORD 店舗内（東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階）
※完全予約制にてご来店の上、見学いただけます。
＜「TOUR RECORD」概要＞
店 舗 名 ：TOUR RECORD（トゥール レコード）
営業時間 ：10:00～19:00（※来店は予約制です。）
定 休 日 ：不定休
住 所 ：東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
電話番号 ：03-6626-9695（※ご予約はこちらから）
アクセス ：地下鉄丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩5分
【TOUR RECORD公式サイト】https://tourrecord.jp/
【公式LINE】https://page.line.me/tourrecord
＜運営会社＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
「TOUR RECORD」公式モデル・江島柚希
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323865&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社BiS
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長年にわたり革製品の制作に携わり、工房を営む職人ならではの確かな技術と温かな人柄がにじむ仕上がりとなっています。手作業で丁寧に作られたレザーの質感と、ロゴに込めた想いが融合し、見る人の心に静かに届くような作品となりました。
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2025年6月27日より、「TOUR RECORD」店頭にて展示を開始いたします。職人による手仕事の迫力と、ロゴに込めたブランドの精神を、ぜひその目でご体感ください。
【展示概要】
・展示物： 革職人のご夫婦によるコーポレートロゴおよびブランドロゴのレザー製看板
・展示期間：2025年6月27日～ 終了未定（常設予定）
・展示場所：TOUR RECORD 店舗内（東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階）
※完全予約制にてご来店の上、見学いただけます。
＜「TOUR RECORD」概要＞
店 舗 名 ：TOUR RECORD（トゥール レコード）
営業時間 ：10:00～19:00（※来店は予約制です。）
定 休 日 ：不定休
住 所 ：東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
電話番号 ：03-6626-9695（※ご予約はこちらから）
アクセス ：地下鉄丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩5分
【TOUR RECORD公式サイト】https://tourrecord.jp/
【公式LINE】https://page.line.me/tourrecord
＜運営会社＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
「TOUR RECORD」公式モデル・江島柚希
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配信元企業：株式会社BiS
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