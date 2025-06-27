楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『天国』『いらないもの』のバンドスコア、『ある未来より愛を込めて』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『天国／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2629]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2629
＜楽譜概要＞
「天国／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）・菊池風磨（timelesz） 出演 映画『#真相をお話しします』主題歌
キー：B
パート：Vo.&Cho./ Piano/ Key./ E.G.1（Tuning: Drop D）/ E.G.2（Tuning: Drop D）/ E.B.（5strings Bass）/ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2025年6月23日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323863&id=bodyimage1】
『ある未来より愛を込めて／back number （ピアノソロ）[LPS2196]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2196
＜楽譜概要＞
「ある未来より愛を込めて／back number 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
モスバーガー新ブランドCM『食べるHAPPY』篇 CMソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年6月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323863&id=bodyimage2】
『ある未来より愛を込めて／back number （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1921]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1921
＜楽譜概要＞
「ある未来より愛を込めて／back number 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
モスバーガー新ブランドCM『食べるHAPPY』篇 CMソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2025年6月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323863&id=bodyimage3】
『いらないもの／キタニタツヤ×なとり （バンドスコア）[LBS2630]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2630
＜楽譜概要＞
「いらないもの／キタニタツヤ×なとり 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TVアニメ『るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱』第二期第一クールオープニング・テーマ
キー：B（フラット）m
パート：Vo.&Cho./ Key./ Piano/ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Drs/ S.E.&Perc.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年6月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323863&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
『天国／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2629]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2629
＜楽譜概要＞
「天国／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）・菊池風磨（timelesz） 出演 映画『#真相をお話しします』主題歌
キー：B
パート：Vo.&Cho./ Piano/ Key./ E.G.1（Tuning: Drop D）/ E.G.2（Tuning: Drop D）/ E.B.（5strings Bass）/ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2025年6月23日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323863&id=bodyimage1】
『ある未来より愛を込めて／back number （ピアノソロ）[LPS2196]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2196
＜楽譜概要＞
「ある未来より愛を込めて／back number 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
モスバーガー新ブランドCM『食べるHAPPY』篇 CMソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年6月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323863&id=bodyimage2】
『ある未来より愛を込めて／back number （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1921]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1921
＜楽譜概要＞
「ある未来より愛を込めて／back number 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
モスバーガー新ブランドCM『食べるHAPPY』篇 CMソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2025年6月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323863&id=bodyimage3】
『いらないもの／キタニタツヤ×なとり （バンドスコア）[LBS2630]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2630
＜楽譜概要＞
「いらないもの／キタニタツヤ×なとり 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TVアニメ『るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱』第二期第一クールオープニング・テーマ
キー：B（フラット）m
パート：Vo.&Cho./ Key./ Piano/ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Drs/ S.E.&Perc.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年6月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323863&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
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