楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『breakfast』のバンドスコア・ピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜、『インフェルノ』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『breakfast／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2628]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2628
＜楽譜概要＞
「breakfast／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング
キー：C～
パート：Vo.&Cho./ Piano&E.Piano/ Synth./ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2025年6月21日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323862&id=bodyimage1】
『breakfast／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2194]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2194
＜楽譜概要＞
「breakfast／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング
キー：C～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年6月16日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323862&id=bodyimage2】
『breakfast／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1919]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1919
＜楽譜概要＞
「breakfast／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング
キー：C～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年6月16日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323862&id=bodyimage3】
『インフェルノ／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2195]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2195
＜楽譜概要＞
「インフェルノ／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
アニメ「炎炎ノ消防隊」オープニング主題歌
キー：C#m
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年6月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323862&id=bodyimage4】
『インフェルノ／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1920]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1920
＜楽譜概要＞
「インフェルノ／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
アニメ「炎炎ノ消防隊」オープニング主題歌
キー：C#m
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年6月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323862&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『breakfast／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2628]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2628
＜楽譜概要＞
「breakfast／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング
キー：C～
パート：Vo.&Cho./ Piano&E.Piano/ Synth./ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2025年6月21日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323862&id=bodyimage1】
『breakfast／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2194]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2194
＜楽譜概要＞
「breakfast／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング
キー：C～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年6月16日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323862&id=bodyimage2】
『breakfast／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1919]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1919
＜楽譜概要＞
「breakfast／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング
キー：C～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年6月16日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323862&id=bodyimage3】
『インフェルノ／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2195]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2195
＜楽譜概要＞
「インフェルノ／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
アニメ「炎炎ノ消防隊」オープニング主題歌
キー：C#m
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年6月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323862&id=bodyimage4】
『インフェルノ／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1920]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1920
＜楽譜概要＞
「インフェルノ／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
アニメ「炎炎ノ消防隊」オープニング主題歌
キー：C#m
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年6月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323862&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
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