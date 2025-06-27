自転車の魅力を発信するサイクルライフプラットフォーム SHIFTA（シフタ）が2周年記念祭と称して様々なキャンペーンを実施
株式会社アキボウ（所在地：大阪府堺市、代表取締役社長 西木一彦）は、自転車に関する多彩な情報やコンテンツをお届けするオンラインプラットフォーム「SHIFTA（シフタ）」 において、2025年7月1日（火）から8月3日（日）までSHIFTA 2周年記念祭を実施します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323861&id=bodyimage1】
主な実施内容は
・全商品購入時にポイントが2倍に！
・レビュー投稿でポイントプレゼント！
・5,500円以上のお買い物で送料無料！
・2周年記念セールを実施！
など。
その他、各ブランドでも独自のキャンペーンが実施されます。
詳しくはリンク先をご覧ください。
https://shifta.jp/news-detail/752
【会社概要】
会社名：株式会社アキボウ
代表者：代表取締役社長 西木 一彦
所在地：大阪府堺市北区中百舌鳥町5-758
ＵＲＬ：https://www.akibo.co.jp
事業内容：自転車関連製品の輸入国内販売事業、オートバイ、自動車関連製品の輸出事業、不動産事業
配信元企業：株式会社アキボウ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323861&id=bodyimage1】
主な実施内容は
・全商品購入時にポイントが2倍に！
・レビュー投稿でポイントプレゼント！
・5,500円以上のお買い物で送料無料！
・2周年記念セールを実施！
など。
その他、各ブランドでも独自のキャンペーンが実施されます。
詳しくはリンク先をご覧ください。
https://shifta.jp/news-detail/752
【会社概要】
会社名：株式会社アキボウ
代表者：代表取締役社長 西木 一彦
所在地：大阪府堺市北区中百舌鳥町5-758
ＵＲＬ：https://www.akibo.co.jp
事業内容：自転車関連製品の輸入国内販売事業、オートバイ、自動車関連製品の輸出事業、不動産事業
配信元企業：株式会社アキボウ
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