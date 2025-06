株式会社funovoが株式会社不動産企画ウィルと共同で開発したモデルハウスレコメンドアプリ「モデレコ」をリリースしました。

株式会社funovo

株式会社funovo(本社:北海道函館市、代表取締役:松下文太)は、2025年6月27日、AIを活用したモデルハウスレコメンドアプリ「モデレコ」を正式にリリースいたしました。本アプリは「本当に住みたい家を建てるためのはじめの一歩を創る」をコンセプトに、株式会社不動産企画ウィル(本社:北海道函館市、代表取締役:佐藤真一)と共同で開発したものです。

「モデレコ」は、住宅購入を検討されているお客様が理想の住まいと出会うためのサポートを通じて、住宅業界に新たな顧客体験の創出を目指します。従来の住宅探しにおける非効率性を解消し、パーソナライズされた最適な提案を可能にすることで、お客様と住宅事業者双方にとって価値あるプラットフォームを提供します。

住宅選びの新たな課題と「モデレコ」誕生の背景

現代の住宅選びは、情報過多と選択肢の多様化により、消費者にとって複雑で時間のかかるプロセスとなっています。数多くのモデルハウスの中から自身のライフスタイルや予算、好みに合致する一軒を見つけ出すことは容易ではありません。従来のモデルハウス探しでは、効率的で楽しい体験が得られにくく、多くのお客様が理想の住まいを具体的にイメージする段階で困難に直面していました。

一方で、住宅事業者側にも特有の課題が存在します。ハウスメーカーはモデルハウスの集客力向上というニーズを抱えつつも、漠然としたニーズを持つ顧客へのアプローチに苦慮し、顧客ニーズを的確に把握したいという切実な思いがあります。また、工務店は顧客の理想を具体化する手助けを求めており、お客様の抽象的な要望を具体的な提案へと落とし込む過程で多くの労力を要し、提案の質向上という課題に直面しています。これらの課題は、双方にとって非効率なマッチングを生み出し、市場全体の活性化を妨げる要因となっていました。

このような消費者と事業者の双方に存在する課題を解決し、住宅市場の効率化と顧客満足度の向上を実現するために、「モデレコ」は株式会社不動産企画ウィル様との共同開発により誕生しました。不動産企画ウィル様は長年にわたり住宅業界に携わり、現場での顧客ニーズと事業者の課題を深く理解している企業です。この豊富な業界経験と現場での知見を活かし、AIの力と組み合わせることで、住宅選びにおける非効率性を解消し、よりパーソナルで満足度の高い体験を提供することを目指して開発が進められました。本アプリは、両社の専門知識とテクノロジーの融合により、住宅市場の新たなスタンダードを創造することを目指しています。

「モデレコ」とは?AIが導く理想の住まい選び

「モデレコ」は、AI技術を駆使してユーザー一人ひとりに最適なモデルハウスを提案する革新的なアプリケーションです。「モデレコ」の主な特徴は以下の3点です。

独自の質問設計 一般的なアンケートとは異なり、本アプリの質問はハウスメーカーや住宅設計のプロの知見に基づいて設計されています。これにより、お客様の漠然とした理想や潜在的なニーズを深く掘り下げ、住まいに対する具体的な要望を正確に引き出すことが可能となります。

最適なモデルハウスを提案 独自の質問設計で得られた回答をAIが分析し、お客様の回答パターン、好み、ライフスタイル、予算などの情報を総合的に解析し、パーソナライズされた最適なモデルハウスを提案します。これにより、お客様は自身では見つけ出すことが困難だった、まさに理想に近いモデルハウスと出会う機会を得ることができます。

新たな顧客体験の創出 従来のモデルハウス探しでは得られなかった、効率的かつ楽しい体験を提供します。お客様は、無数の選択肢に圧倒されることなく、AIが厳選した候補の中から、自身の理想に合致する住まいをスムーズに検討できるようになります。

「モデレコ」導入による事業者様のメリット

「モデレコ」の導入は、住宅事業者様にとって多岐にわたるメリットをもたらします。本アプリは、単なる集客ツールに留まらず、リードの質向上、顧客ニーズの正確な把握、そして提案品質の向上に貢献する強力なツールとして機能します。

ハウスメーカー様 パーソナライズされた推薦機能により、購入意欲の高い高品質なリードの獲得を可能にし、マーケティング投資対効果(ROI)の向上が期待できます。AIが事前に顧客の好みを詳細に分析するため、よりターゲットを絞った効果的な営業戦略を展開できます。

工務店様 詳細な顧客プロファイルと推奨モデルハウス情報が、お客様の抽象的なイメージを具体的な設計へと落とし込む強力な手助けとなります。提案の精度が向上し、顧客とのスムーズなコミュニケーションを通じて、成約率の向上と再設計にかかる時間の削減が期待できます。

導入事例:北海道函館市 株式会社不動産企画ウィル様

「モデレコ」は、リリースに先行して、函館市に拠点を置く株式会社 不動産企画ウィル様にて導入が開始されました。 不動産企画ウィル様は北海道函館エリアで注文住宅、規格住宅ゼロキューブなどを手掛け、10年連続、新築棟数エリアNo.1を獲得されている企業です。

株式会社不動産企画ウィル代表取締役社長 佐藤真一様より

私たちが家づくりのお手伝いをさせていただいているメインターゲットは、子育て世帯のためタイパを求められています。その中で、私たちが最初にお客様と出会うキッカケとして、WEB上とした場合、お客様が参加型でかつゲーム感覚で楽しみながらのキッカケを仕掛けてみたらという試みです。家づくりはこうじゃなければならないではなく、AIを活用したモデレコがキッカケとなる事で自分スタートで楽しみながら家づくりができそうと、一歩踏み出して欲しいですし、そんなお客様により多く出会えるように、私たちもモデレコを活用していきたいです。

株式会社funovoについて

株式会社funovoは、公立はこだて未来大学発スタートアップ称号授与企業第1号で、「Fun for Every Day, Innovation for Life.」をパーパスに掲げ、建築分野におけるITソリューション開発に取り組んでいます。お客様が理想の住まいと出会う過程をより豊かにすること、そして住宅事業者がお客様のニーズに深く寄り添い、より質の高いサービスを提供できる環境を創出することに情熱を注いでいます。AIやデータサイエンスの専門知識と顧客に寄り添ったソリューション開発で、これまでにない価値を提供し、業界全体の発展に貢献してまいります。

【会社概要】

社名: 株式会社funovo

本社所在地: 北海道函館市

代表取締役: 松下文太

事業内容: 建築分野におけるITソリューション開発、内装材シミュレーションアプリ「カベレオン」、モデルハウスレコメンドアプリ「モデレコ」の開発・運用・サポート

ウェブサイト: https://funovo.co.jp

