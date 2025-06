ハローキティ 宝の麩が贈り物になりました。

株式会社 加賀麩不室屋

株式会社加賀麩不室屋(本社:石川県金沢市、代表取締役社長:不室 康昭、以下 不室屋)は、株式会社サンリオのハローキティとのコラボ商品「ハローキティ 宝の麩 ギフトセット」を、令和7年7月1日(火)に新発売いたします。金沢の伝統的なお麩にハローキティの魅力を融合させた、ギフトにぴったりのセットです。ハローキティファンはもちろん、初めてギフトを贈る方にもおすすめの内容です。

ハローキティ 宝の麩 ギフトセット

■商品開発の背景と思い

ハローキティを全面に採用したギフト商品展開により、ギフト市場での新たなお客様との出会いを目指して開発いたしました。店頭での視認性を高めるため、ハローキティの魅力を最大限に活かした親しみやすいパッケージデザインを採用。気軽にお選びいただくことができ、お受け取りになる方にも気負わずお喜びいただける、従来の熨斗や包装の概念にとらわれない新しいギフトスタイルをご提案いたします。

本商品により、幅広い年齢層のお客様にギフト選びの新たな選択肢をご提供できたらと願っております。

■ハローキティ 宝の麩 ギフトセットの特長

・おすまし・お味噌汁に“彩り麩”を添えて、写真映えも楽しめる

「ハローキティ 宝の麩」は、可愛らしいハローキティのパッケージに包まれた、おすまし×3・お味噌汁×3の詰合せです。今回はさらに、 “追い麩”として浮かび上がる、リボン・ハート・お花型の「彩り麩」の小箱もセットにしました。目にも楽しい演出で、思わず写真を撮りたくなる仕掛けがいっぱいです。

彩り麩 小箱“追い麩”イメージ

・ギフトの後も楽しめる「リボンバンド」

ギフトボックスを留めるリボンバンドは、繰り返し使える素材を使用。パッケージを開けたあとも、別の箱に使ったり、お子様との工作などにも活用できたりと、日常のちょっとした場面で再利用できます。

二次利用も楽しいリボンバンド従来の形にとらわれない、新しいギフトスタイル

・オリジナルの「特製しおり&シール」

セットに同封されている「しおり」には、ここでしか手に入らないオリジナルデザインのハローキティシールを添えました。自由帳や持ち物のデコレーションに活用したりと、贈った後にも“もうひと楽しみ”が続きます。贈る人も、贈られた人も笑顔になる遊び心をプラスしました。

特製しおり&シール

■ハローキティ 宝の麩について

おすましお味噌汁

・ハローキティのふやきとかわいい彩り麩

「ハローキティ 宝の麩」は当社の主力商品である即席お吸いもの「ふやき御汁 宝の麩」を基に開発。

ハローキティの形をしたふやきに、ハローキティのリボンや花をモチーフにした「彩り麩」を詰めました。

・お湯を注いで、かわいい&美味しい。「おすまし」と「お味噌汁」の2味展開

お湯を注ぐとハローキティの形をしたふやきの中から色とりどりのかわいい麩があふれ、目にも楽しいうえに、味も本格的な昆布だしのおすましと、優しい甘さのみそを使ったお味噌汁が味わえます。

1. おすまし ハローキティのリボンとお花の麩が入ったお吸いもの。昆布だしが香る、あっさりとした味わいです。

2. お味噌汁 ハローキティのリボンとハートの麩が入ったお味噌汁。香り高いみそで仕立てた、まろやかな味わいです。

・作り方動画

作り方を動画で分かりやすく解説しています。

https://www.fumuroya.co.jp/special/0421/

■ハローキティ 宝の麩ギフトセット 概要

名称: ハローキティ 宝の麩 ギフトセット

発売開始日 : 下記の販売店では令和7年7月1日(火)~

※不室屋オンラインショップでは6月25日(水)~先行販売しております。

商品仕様: ハローキティ 宝の麩 おすまし×3、お味噌汁×3、彩り麩(リボン麩、フラワー麩、ハート麩)×1

販売価格: 4,000円(税抜)、4,320円(税込)

販売店: 不室屋での取扱い(一部店舗)

尾張町本店 石川県金沢市尾張町2-2-18

有松店 石川県金沢市有松5-8-22 有松三軒家内

金沢百番街店 石川県金沢市木ノ新保町1-1 JR金沢駅構内 金沢百番街・あんと

諸江町店(アル・プラザ金沢内) 石川県金沢市諸江町30-1 アル・プラザ金沢1F 諸江町三軒家内

香林坊大和店 石川県金沢市香林坊1-1-1 大和香林坊店 B1F

金沢エムザ店 石川県金沢市武蔵町15-1 金沢エムザ B1F

富山大和店 富山県富山市総曲輪3-8-6 大和富山店 B1F

日本橋三越店 東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店本館 B1F

渋谷ヒカリエShinQs東横のれん街店 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs B2F

横浜高島屋店 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店 B1F

名古屋高島屋店 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ B2F

ジェイアール京都伊勢丹店 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 ジェイアール京都伊勢丹 B1F

うめだ阪急店 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 B2F

神戸阪急店 兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急 本館B1F

不室屋オンラインショップ

■会社概要

商号:株式会社加賀麩不室屋

代表者:代表取締役社長 不室 康昭

所在地:〒920-0219 石川県金沢市かたつ1番地

ホームページ: www.fumuroya.co.jp/

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661855