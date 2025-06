ガスタービン市場動向、成長率、レポート分析、シェア、2025年から2035年までの予測概要

1

Survey Reports LLCは、2025年6月に「ガスタービン市場:容量別(1-2 MW、2-5 MW、5-7.5 MW、7.5-10 MW、10-15 MW、15-20 MW、20-30 MW、30-40 MW、 40-100 MW、100-150 MW、150-300 MW、および300+ MW)、技術別(重負荷型、軽工業用、航空機派生型)、サイクル別(単純サイクル、複合サイクル)、セクター別(電力事業、石油・ガス、製造業、航空、その他) - 2025年から2035年までのグローバル市場分析、動向、機会、および予測。本レポートは、ガスタービン市場の予測評価を提供します。ガスタービン市場における成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む、複数の主要な市場動向を強調しています。ガスタービン市場 概要ガスタービンは、天然ガスやその他の液体燃料を機械エネルギーに変換し、そのエネルギーを用いて発電や航空機、船舶、産業機械の動力源とする内燃機関です。ガスタービンは、空気の圧縮、燃料の燃焼、タービンブレードを通じた膨張というブライトンサイクルに基づいて動作します。ガスタービンは、高い出力重量比、効率性、迅速な起動時間といった特徴から高く評価されています。特に廃熱を回収して効率を向上させる複合サイクル構成において、発電所に広く採用されています。クリーンエネルギーと電力網の安定性への注目が高まる中、ガスタービンはバックアップ電源や再生可能エネルギーの統合において不可欠な役割を果たし続けています。Surveyreportsの専門家はガスタービン市場を分析し、2025年の市場規模がUSD 223億ドルに達したと推計しています。さらに、ガスタービン市場は2035年末までにUSD 38.7億ドルの売上高に達すると予測されています。ガスタービン市場は、2025年から2035年の予測期間中に約4.7%の年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれています。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038024【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323850&id=bodyimage1】Surveyreportsのアナリストによる定性的なガスタービン市場分析によると、ガスタービンの市場規模は、航空宇宙分野での利用拡大、スマートシティと住宅インフラの増加、世界的な電力需要の増加と電力インフラの近代化、クリーンで柔軟性があり低排出量の電力生成への移行により拡大すると予測されています。ガスタービン市場における主要な企業には、Ansaldo Energia, Bharat Heavy Electricals Ltd., Centrax Gas Turbines, General Electric, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., MAN Energy Solutions, Mitsubishi Power, Ltd., OPRA Turbines, Siemens Energy, Solar Turbines Inc.。当社のガスタービン市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれています。当社の調査報告書には、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれています。目次● ガスタービン市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価● 2033年までの世界のガスタービン市場(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ)の需要と機会分析(日本を含む各国別)● アナリストによるCレベル幹部への提言● 市場の変動と将来展望の評価● 市場セグメント分析:容量別、技術別、サイクル別、セクター別、地域別