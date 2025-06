ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』“フルボイス”続編イベント「七月七日の厄介事2 前編～ジュクとサカの夏祭り～」本日開催！

アイディアファクトリー株式会社

スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、イベント「七月七日の厄介事2 前編~ジュクとサカの夏祭り~」を本日開始いたしました。

本イベントは、公式サイトで実施した「ストーリーイベント続編リクエストキャンペーン」にて、プレイヤーの皆様の投票により選ばれた「七月七日の厄介事~ハマとブクロの星祭り~」の続編イベントとなります。

続編イベントは今回を第1弾として、第3弾まで順次開催予定。“フルボイス”でお届けするストーリーをお楽しみください!

■イベント「七月七日の厄介事2 前編~ジュクとサカの夏祭り~」

開催期間:2025年6月27日(金)17:00~2025年7月9日(水)10:59

週末はオオサカ・ディビジョンの七夕祭り――

その祭りでは例年、『彦星VS織姫』という催し物が開かれている。

祭りのステージに出演する予定の簓は、盧笙と零を祭りに誘い、当日を心待ちにしていた。

時を同じくして、麻天狼の3人は休みを合わせ、オオサカ観光へ!

一方、火貂組の兄弟分・恙虫組のため、代わりに祭りを仕切ることになった左馬刻は、恙虫組組長の元を訪ねる。

そこで左馬刻のもとに、とある『厄介事』が舞い込み――?

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーをはじめとした豪華報酬を獲得することができます。詳細については、アプリ内のお知らせをご確認ください。

■七月七日の厄介事2 前編~ジュクとサカの夏祭り~ Gコレクト

開催期間:2025年6月27日(金)17:00~2025年7月22日(火)10:59

イベント期間中に同時開催されている「七月七日の厄介事2 前編~ジュクとサカの夏祭り~ Gコレクト」では、「SSR【金魚すくい担当彦星】白膠木簓」「SSR【ダーツ担当彦星】躑躅森盧笙」「SSR【射的担当彦星】天谷奴零」の3点がイベントの特効カードとして登場します。

※本イベントではすべての新規カードがGコレクトにて登場します。

▲SSR【金魚すくい担当彦星】白膠木簓▲SSR【ダーツ担当彦星】躑躅森盧笙▲SSR【射的担当彦星】天谷奴零

その他、2021年7月開催のイベント「七月七日の厄介事~ハマとブクロの星祭り~」で登場した「SSR【星にデカい願いを】山田二郎」「SSR【いつか185cmに】山田三郎」「SSR【超絶品タコ焼き】碧棺左馬刻」や「白膠木 簓」「躑躅森 盧笙」「天谷奴 零」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。イベントの特効カードについての詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■七月七日の厄介事2 前編~ジュクとサカの夏祭り~ SSR確定Gコレクト

開催期間:2025年6月27日(金)17:00~2025年7月16日(水)10:59

専用のGコレクトチケット「SSR確定:ストーリーイベント 前編」を使用することで回せるSSR確定のGコレクトを開催します。新たに登場した「SSR【金魚すくい担当彦星】白膠木簓」「SSR【ダーツ担当彦星】躑躅森盧笙」「SSR【射的担当彦星】天谷奴零」のいずれかを獲得することができます。「SSR確定:ストーリーイベント 前編」はイベントアイテムと交換するほか、イベントチケット(赤)を手に入れ「七月七日の厄介事2 前編~ジュクとサカの夏祭り~ 報酬BOX Gコレクト」を回すことで、最大3枚まで入手可能です。詳細はアプリ内でのお知らせをご確認ください。

■七月七日の厄介事2 前編~ジュクとサカの夏祭り~ ログインボーナス

開催期間:2025年6月27日(金)17:00~2025年7月9日(水)10:59

イベント開催にあわせて、「七月七日の厄介事2 前編~ジュクとサカの夏祭り~ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

■June シブヤ Gコレクト

開催期間:2025年6月1日(日)00:00~2025年6月30日(月)23:59

「SSR【in the silence】飴村乱数」「SSR【in the silence】夢野幻太郎」「SSR【in the silence】有栖川帝統」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

■その他のキャンペーン

▲SSR【in the silence】飴村乱数▲SSR【in the silence】夢野幻太郎▲SSR【in the silence】有栖川帝統

▽毒島メイソン理鶯 BIRTHDAY イベント

開催期間:2025年6月21日(土)00:00~2025年6月27日(金)23:59

理鶯の誕生日を記念し、「SSR【バースデー2025】毒島メイソン理鶯」を獲得することができるGコレクトや、バースデー限定のデコステッカーが獲得できるイベントなどを開催しています。

▽伊弉冉一二三 BIRTHDAY イベント

開催期間:2025年6月22日(日)00:00~2025年6月28日(土)23:59

一二三の誕生日を記念し、「SSR【バースデー2025】伊弉冉一二三」を獲得することができるGコレクトや、バースデー限定のデコステッカーが獲得できるイベントなどを開催しています。

▽東方天乙統女 BIRTHDAY キャンペーン

開催期間:2025年6月24日(火)00:00~2025年6月30日(月)23:59

乙統女の誕生日を記念し、「SR【バースデー2025】東方天乙統女」を獲得することができるGコレクトや、乙統女の新デコステッカーが獲得できるアイテムセットを販売しているほか、ビンゴミッションを開催しています。

【アプリダウンロードURL】

[App Store]

https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

[Google Play]

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

[Amazonアプリストア]

https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

※各ストア内で検索する場合「ヒプノシスマイク -A.R.B-」と入力してください。

【ゲーム概要】

タイトル:ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-(オルタナティブラップバトル)

対応プラットフォーム:iOS / Android / Amazon Appstore

サービス開始: 2020年3月26日(木)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金型)

公式サイトURL:https://hypnosismicarb.com/

公式SNS:【ゲーム】ヒプノシスマイク -A.R.B- https://x.com/hypnosismic_arb

配信元/開発運営:株式会社アイディアファクトリープラス

権利表記:(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

※「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とするゲームアプリです。

※「株式会社アイディアファクトリープラス」(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)は、アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)と株式会社オルトプラス(代表取締役CEO:石井 武/本社:東京都豊島区)との合弁会社です。

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。