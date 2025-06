クラシエ おとな女性の養生食「Fun to Me」と「福利厚生倶楽部」・「クラブオフ」がサービス提携開始～人気の「マイメンテ養生茶&養生スープ」が試せる特別限定セットを展開～【リロクラブ】

株式会社リロクラブ

リログループ<東証プライム市場 8876>の一員であり、福利厚生アウトソーシングサービスのトップカンパニーである株式会社リロクラブ(東京都新宿区、代表取締役社長 岡本 盛 https://www.reloclub.jp/ )が運営する「福利厚生倶楽部」と「クラブオフ(Club Off Alliance)」は、クラシエ株式会社が展開する、“おとな女性”一人ひとりの悩みに寄り添うサブスクリプションサービス「Fun to Me(ファントゥーミー)」とサービス提携し、6月より「マイメンテ養生スープ&養生茶」を特別価格で試せる限定セットの販売を開始しました。

「Fun to Me」は、おとな女性のゆらぎによる悩みに対応するために、一人ひとりに合った「食」と「情報」をセットでお届けするサブスクリプションサービスです。従業員の健康支援のニーズに対応したサービスを提供する「福利厚生倶楽部」・「クラブオフ(Club Off Alliance)」と、「Fun to Me」のコンセプトが合致したことにより、今回のコラボレーションが実現しました。

■人気商品「マイメンテ養生スープ&養生茶」を限定セットで展開

「Fun to Me」では通常、「マイメンテ養生スープ」と「マイメンテ養生茶」と、LINEによる健康アドバイスをセットで販売していますが、今回は人気商品の「マイメンテ養生スープ&養生茶」のみを気軽に試せる限定セットにして展開します。サブスクリプションサービスで通常展開している「ライトコース」・「しっかりコース」のスープとお茶を、それぞれ3回分まとめてお届けするもので、ご自身の体調やバランス状態に合わせて8タイプからお選びいただけます。温かい水分補給と、自分のバランス状態に合った素材を、継続的な日々の習慣として取り入れることをサポートします。

「マイメンテ養生スープ&養生茶」は、和漢植物などのさまざまな素材をブレンドした、お出汁の旨味たっぷりで1食あたり37kcal以下のフリーズドライスープと、ラフマ入りでノンカフェイン*1のティーバックタイプのお茶のセットです。養生食を通じて、ご自身の身体のバランス状態に合った栄養補給と、温かい水分補給を行い、心と体のゆらぎに負けない毎日を過ごしていただくことを応援しています。

※マイメンテ養生茶「燥」タイプのみ、カフェイン0.009g(抽出液100g当たり)

■「福利厚生倶楽部」・「クラブオフ(Club Off Alliance)」限定販売セット概要

※LINEでの健康アドバイスは含まれません

・「ライトコース」3回分まとめ買いセット・「しっかりコース」3回分まとめ買いセット

【販売チャネル】

株式会社リロクラブ

▼福利厚生倶楽部

https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub



▼クラブオフ(Club Off Alliance)

https://www.reloclub.jp/cs-solution

■「Fun to Me」商品サービス概要

【商品・サービス内容】

●ライトコース

・バランス状態チェック

・マイメンテ養生スープ8食(おすすめ2種×4食)

・マイメンテ養生茶 ティーバッグ30包(おすすめ2種×15包)

・健康アドバイス(LINEで月4回以上お届け)

価格:4,860円(税込)+送料 ※初回のみお試し価格3,888円(税込)、初回のみ送料クラシエ負担



●しっかりコース

・バランス状態チェック

・マイメンテ養生スープ14食(おすすめ2種×7食)

・マイメンテ養生茶 ティーバッグ30包(おすすめ2種×15包)

・健康アドバイス(LINEで月6回以上お届け)

価格:6,804円(税込) ※初回のみお試し価格5,443円(税込)、常時送料クラシエ負担



●ギフト商品

・マイメンテ養生スープ4食(全種×1食)

・マイメンテ養生茶 ティーバッグ30包(素材や香りで選べる2種×15包)

・無料リボン付きラッピング袋(ラッピングしてお届け)

価格:3,780円(税込) ※送料クラシエ負担

【公式SNS】

「Fun to Me」公式Instagram:https://www.instagram.com/funtome_kracie/

「Fun to Me」公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@FuntoMe_kracie



【メノテックライフ】 https://kracie.co.jp/menotechlife/

「Fun to Me」は、クラシエの新たな取り組みとして、従来のやり方にとらわれずチャレンジし、皆さまの「夢中になれる明日」を実現したいという想いで、クラシエグループ全社員から事業アイデアを公募した中から選ばれたプロジェクトです。

■リロクラブ・福利厚生倶楽部について

リロクラブは、1993年に「福利厚生倶楽部」のサービスを開始して以来、“中小企業にも大企業並みの福利厚生を!”をモットーに世界中の働く人々のくらしを福利厚生サービスで豊かにしてまいりました。

企業の規模にかかわらず、コスト・パフォーマンスの高いさまざまなサービスを全国地域格差なく25,800社、会員数1,340万人へ提供し、高い従業員満足度を得ている福利厚生サービスのトップブランドです。*1

働き方改革による福利厚生制度への注目の高まりに応えるため、育児・介護制度の充実やフェムテック分野の強化、内定者の採用に役立つ『内定者福利厚生倶楽部』の提供、優秀な人材の定着(離職防止)のための支援などに注力しております。

さらに、ヘルスケアサポート・スポーツジムなどへの利用強化はもちろんのこと、健康経営*2 や女性活躍の推進支援など、さまざまな時代のニーズにお応えできるサービスをご用意。人事総務・労務担当者の業務負荷軽減を目指すとともに、従業員エンゲージメントの向上につながるソリューションをお届けいたします。

★福利厚生倶楽部について ▶▶▶ https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub

★福利厚生倶楽部への資料請求・ご相談はコチラ ▶▶▶ https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub/request/

【企業概要】

■株式会社リロクラブ

□所 在 地 : <本社>

〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目2番18号

TEL:03-3226-0244 FAX:03-3226-0280

https://www.reloclub.jp/

□設 立 : 2001年8月17日(事業開始:1993年9月)

□資 本 金 : 1億5000万円(株式会社リログループ100%出資)

□事 業 内 容 :

・福利厚生代行サービス事業

・会員向け各種優待・特典代行サービス事業

・シニア向け生活支援サービス事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 岡本 盛

▼リロクラブ サービス概要【動画】

https://www.reloclub.co.jp/movie/profile/

▼RELO 総務人事タイムズ

https://www.reloclub.jp/relotimes/

福利厚生、働き方改革、健康経営、人事・組織開発を通じて、従業員満足を追求する総務・人事・経営者のための総合情報メディア。総務人事向け実践的セミナーも毎月開催

▼福利厚生倶楽部(リロクラブ) Instagram

https://www.instagram.com/fukurikosei_reloclub/

福利厚生でお得に生きるメディア \見てよかったと言われるメディア/

■福利厚生で節約&ちょっとお得に生活

■ホテルやレジャー施設も最大95%off

■知らないと損する福利厚生を知ろう



