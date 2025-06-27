「ドラポ公式ストア」がアプリペイで6月27日（金）17:00よりオープン！ゲーム内よりもお得に竜石ゲット！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』において、2025年6月27日（金）17:00より、株式会社デジタルガレージが提供するアプリ外課金サービス「アプリペイ」内に、専用のゲーム内通貨購入サイト『ドラポ公式ストア』を開設いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323816&id=bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https//www.asobism.co.jp/social/dragonpoker
『ドラポ公式ストア』では、ゲーム内よりもお得に竜石を購入できる仕組みを提供し、ユーザーの利便性と満足度向上を目指します。
【ドラポ公式ストア】https://app-pay.jp/app/drapoker
ゲーム内よりもお得に竜石ゲット！おまけ竜石も増加！
アプリペイ内にオープンした「ドラポ公式ストア」では、ゲーム内の販売よりも多くのおまけがつく、お得な商品を販売しております。ぜひ「ドラポ公式ストア」での竜石の購入をご検討ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323816&id=bodyimage2】
※商品の購入方法や特典の詳細などは「アプリペイストア」内のお問い合わせページ（https://app-pay.zendesk.com/hc/ja）をご確認ください
【商品購入方法】
（1）「ドラポ公式ストア（https://app-pay.jp/app/drapoker）」に移動
（2）購入したい商品を選択
（3）「ゲストのままで購入」「アプリペイに新規会員登録して購入」のどちらかを選択
※アプリペイの新規会員登録にはメールアドレスが必要です
（4）お支払い情報を入力
・ID／メールアドレス／クレジットカード
※IDはゲームホーム画面の自分のプロフィールをタップ、「外部連携ID」ボタンをタップしてコピー
（5）決済完了後、購入が完了！
※購入した竜石は、アプリのログイン後に反映されます。反映されていない場合にはアプリの再起動をお試しください
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日（金）
■Android配信日：2013年12月18日（水）
■コピーライト表記：（C） 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
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◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https//www.asobism.co.jp/social/dragonpoker
『ドラポ公式ストア』では、ゲーム内よりもお得に竜石を購入できる仕組みを提供し、ユーザーの利便性と満足度向上を目指します。
【ドラポ公式ストア】https://app-pay.jp/app/drapoker
ゲーム内よりもお得に竜石ゲット！おまけ竜石も増加！
アプリペイ内にオープンした「ドラポ公式ストア」では、ゲーム内の販売よりも多くのおまけがつく、お得な商品を販売しております。ぜひ「ドラポ公式ストア」での竜石の購入をご検討ください。
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※商品の購入方法や特典の詳細などは「アプリペイストア」内のお問い合わせページ（https://app-pay.zendesk.com/hc/ja）をご確認ください
【商品購入方法】
（1）「ドラポ公式ストア（https://app-pay.jp/app/drapoker）」に移動
（2）購入したい商品を選択
（3）「ゲストのままで購入」「アプリペイに新規会員登録して購入」のどちらかを選択
※アプリペイの新規会員登録にはメールアドレスが必要です
（4）お支払い情報を入力
・ID／メールアドレス／クレジットカード
※IDはゲームホーム画面の自分のプロフィールをタップ、「外部連携ID」ボタンをタップしてコピー
（5）決済完了後、購入が完了！
※購入した竜石は、アプリのログイン後に反映されます。反映されていない場合にはアプリの再起動をお試しください
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日（金）
■Android配信日：2013年12月18日（水）
■コピーライト表記：（C） 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
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