【アクアワールド茨城県大洗水族館】『すみっコぐらし水族館×アクアワールド・大洗』【２０２５年７月１７日（木）～２０２５年９月１５日（月・祝）開催】

「サメの飼育種類数日本一」のアクアワールド茨城県大洗水族館(アクアワールド・大洗)では、タグライン“さぁ、新世海!”を掲げ、水族館の新たな一面をお客様にお見せするために様々な取り組みを行っております。

この夏、今年で3年連続、3回目の開催となる「すみっコぐらし水族館」とのコラボイベントを7月17日(木)より開催いたします。

https://www.aquaworld-oarai.com/sumikko2025/(https://www.aquaworld-oarai.com/sumikko2025/)

なんと今年で3年連続開催!すみっコぐらし水族館×アクアワールド・大洗

子どもから大人まで幅広い年齢層に大人気の“すみっコぐらし”とのコラボレーションイベントを7月17日(木)から9月15日(月・祝)まで開催いたします。今年で3年連続3回目のコラボレーションとなる今回は「海のトッププレデター」であるさまざまなサメになりきった、かわいくてちょっぴりワイルドなすみっコたちが館内各所に登場します。館内のサメ水槽や展示コーナーを巡るキーワードラリー、磯のすみっこにくらす生きものたちの特別展示に加え、今年は館内に隠されたすみっコたちを探す新イベントも開催。もちろん限定コラボグッズやフードの販売も行います。今年も楽しい思い出をたくさん作りましょう!

どこにいるかな?すみっコたちのかくれんぼ

3回目を迎えたすみっコぐらし水族館×アクアワールド・大洗に新たなイベントが登場します!7階建ての館内あちこちのすみっこに隠された「すみっコぐらし水族館」の仲間たちのパネルを探しましょう♪あなたは全てのパネルを見つけることができるでしょうか?

参加方法: どなたでもご参加いただけます ※水族館への入場料は必要となります

場 所: 館内(2階~7階)各所

内 容: 館内各所に隠された「すみっコぐらし水族館」の仲間たちのパネルを探しましょう

発 表: 答え合わせは、後日当館公式HPで発表を予定しています

※イベント内容は変更となる場合がございます。

館内ラリー“すみっコぐらしとサメのふしぎ”

さまざまなサメになりきったすみっコぐらしたちと一緒に、サメ飼育種類数日本一の水族館をめぐってキーワードを集めましょう。ゴールでは、「限定アクリルバッジ」(全6種)の中から、ランダムで1個をプレゼントいたします。

料 金: 500円(税込)

参加方法: 館内3階 総合案内所向かいの券売機で参加券をご購入のうえ、総合案内所でラリー冊子をお受け取りください。

特別展示 すみっコぐらしと磯のすみっコなかま

ごつごつした岩や潮の満ち引きがある「磯場」には、熱や乾燥、危険から身を守るため、すみっこにかくれたり、形が変わったり、色がついた液体を出したり… そんなふしぎな生態を持つ生きものたちがくらしています。磯のすみっコなかまを見つけにいきましょう。

場 所 : 館内4階 企画展示室

※生物の状況により、展示生物が変更となる場合がございます。

限定コラボメニュー

リラックスカフェ「マーメイド」では、今年もキュートな限定コラボフードメニューをご用意しております。この機会でしか味わえないメニューの数々をお楽しみください。

◆すみっコぐらしのクレープパフェ 900円

5種類(5つの柄)のマカロンクッキーからランダムに1つトッピングされたクレープです♪すみっコたちとティータイムを楽しんでみては?

◆すみっコぐらしのとろっとオムライス 1,600円

すみっコぐらしのもなかと、まんまるエビフライをトッピングしたオムライスです。ふわとろオムレツとホワイトソースの味わいをお楽しみいただけます♪

◆すみっコぐらしのピーチジュース 1,380円

桃の風味のゼリーが入ったかわいらしい色合いのジュース!さっぱりとした味わいで、この夏おすすめのドリンクです♪

※ボトルはお持ち帰りいただけます

販売場所: 館内3階 リラックスカフェ 「マーメイド」

※商品の在庫には限りがございますので、予めご了承ください。

※品切れ・再販売については当館HPお知らせ欄にて更新いたします。

限定コラボグッズ

アクアワールド・大洗でしか手に入らないかわいらしいイベント限定コラボグッズが登場します。ぜひスーベニアショップ 「モラモラ」へお立ち寄りください。

◆トレーディングマグネットクリップ 全7種 500円

◆B6リングノート 730円

◆フラットポーチ 630円

販売場所: 館内3階 スーベニアショップ 「モラモラ」

※各グッズの購入はおひとり様につき1日5点、

トレーディングマグネットクリップは1日10点までとなります。

※商品の在庫には限りがございますので、予めご了承ください。

※品切れ・再入荷情報については当館HPお知らせ欄にて更新いたします。

コラボ限定デザイン年間パスポート

イベント開催を記念し、コラボ限定デザインの年間パスポートを今年も期間限定で販売いたします。発行日より1年間、何度でもアクアワールド・大洗をお楽しみいただけます。館内はもちろん、周辺施設で使用することができる特典もたくさんあるとてもお得なパスポートです。

販売期間:2025年7月17日(木)~2025年9月15日(月・祝)

販売場所:チケット販売窓口

販売価格:大人 4,600円 小・中学生 2,200円 幼児(3歳以上) 800円

※有効期限は発行日より1年間です。

※画像は全てイメージです ※全て税込価格です

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.