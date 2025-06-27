【緊急発売!!】ラストラン 寝台特急カシオペア 26年間の感動に終止符。ついに完全引退！ 豪華寝台特急の軌跡と最後の走りを刻む永久保存版 ラストランに合わせて2025年6月30日緊急発売
■商品紹介
2025年6月30日、豪華寝台特急「カシオペア」がその運行を完全に終了します。本書『ラストラン 寝台特急カシオペア』は、その26年にわたる歴史と感動を豊富なビジュアルと資料、関係者・鉄道ファンの証言で徹底的に振り返るメモリアルブックです。巻頭では最終運行の「最後の力走」を迫力の写真で収録し、人気“乗り鉄”ライターたちがカシオペアの魅力を余すことなく描写。全車両ガイドやダイヤ・運賃・サービスの変遷、さらには夜行列車文化や寝台列車の未来についても丁寧に掘り下げます。鉄道ファンのみならず、旅を愛するすべての人に捧げる永久保存版です。
■発行形態
書名：ラストラン 寝台特急カシオペア
発売日：2025年6月30日
ISBNコード：978-4-7801-0097-6
税込価格：1,760円
ページ数：88ページ（オールカラー）
サイズ：A4判（297mm×210mm×7mm）
発行：飛鳥出版株式会社（所在地：東京都新宿区）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323818&id=bodyimage1】
■INDEX
巻頭カラーグラフ「カシオペア」最後の力走……4
豪華列車「カシオペア」26年の軌跡……10
乗り鉄ライターが「カシオペア」の魅力を余すところなく伝える 「カシオペア」イラストルポ 安藤昌季……18
カリスマ乗り鉄横見浩彦の豪華列車紀行 魅惑の「カシオペア」紀行 横見浩彦……20
「カシオペア」徹底解剖……27
ダイヤの変遷……32
運賃の変遷……34
サービスの変遷……36
廃止に至った経緯……38
「カシオペア」全車両ガイド概要……41
カシオペアスイート（展望室タイプ）……42
カシオペアスイート（メゾネットタイプ）……44
カシオペアデラックス……46
カシオペアコンパート……47
カシオペアツイン……48
展望ラウンジカー……50
カシオペアダイニングカー……51
カシオペア 歴代牽引機……52
夜行列車の思い出 田中正恭……54
懐かしの食堂車 田中正恭……66
コラム：私が推したい夜行列車 高橋茂仁……68
カシオペアからクルーズトレインへ 豪華列車の歩み 松尾諭……69
寝台列車再生の道 阿部等（ライトレール代表）……76
コラム：私が愛した寝台列車たち 古谷あつみ……86
配信元企業：飛鳥出版株式会社
2025年6月30日、豪華寝台特急「カシオペア」がその運行を完全に終了します。本書『ラストラン 寝台特急カシオペア』は、その26年にわたる歴史と感動を豊富なビジュアルと資料、関係者・鉄道ファンの証言で徹底的に振り返るメモリアルブックです。巻頭では最終運行の「最後の力走」を迫力の写真で収録し、人気“乗り鉄”ライターたちがカシオペアの魅力を余すことなく描写。全車両ガイドやダイヤ・運賃・サービスの変遷、さらには夜行列車文化や寝台列車の未来についても丁寧に掘り下げます。鉄道ファンのみならず、旅を愛するすべての人に捧げる永久保存版です。
■発行形態
書名：ラストラン 寝台特急カシオペア
発売日：2025年6月30日
ISBNコード：978-4-7801-0097-6
税込価格：1,760円
ページ数：88ページ（オールカラー）
サイズ：A4判（297mm×210mm×7mm）
発行：飛鳥出版株式会社（所在地：東京都新宿区）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323818&id=bodyimage1】
■INDEX
巻頭カラーグラフ「カシオペア」最後の力走……4
豪華列車「カシオペア」26年の軌跡……10
乗り鉄ライターが「カシオペア」の魅力を余すところなく伝える 「カシオペア」イラストルポ 安藤昌季……18
カリスマ乗り鉄横見浩彦の豪華列車紀行 魅惑の「カシオペア」紀行 横見浩彦……20
「カシオペア」徹底解剖……27
ダイヤの変遷……32
運賃の変遷……34
サービスの変遷……36
廃止に至った経緯……38
「カシオペア」全車両ガイド概要……41
カシオペアスイート（展望室タイプ）……42
カシオペアスイート（メゾネットタイプ）……44
カシオペアデラックス……46
カシオペアコンパート……47
カシオペアツイン……48
展望ラウンジカー……50
カシオペアダイニングカー……51
カシオペア 歴代牽引機……52
夜行列車の思い出 田中正恭……54
懐かしの食堂車 田中正恭……66
コラム：私が推したい夜行列車 高橋茂仁……68
カシオペアからクルーズトレインへ 豪華列車の歩み 松尾諭……69
寝台列車再生の道 阿部等（ライトレール代表）……76
コラム：私が愛した寝台列車たち 古谷あつみ……86
配信元企業：飛鳥出版株式会社
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