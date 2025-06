第3回『Kドック！』6月27日放送決定！KCON JAPAN2025の舞台裏に独占密着！

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO・CCO:小野 亮 以下、DLE)と株式会社朝日放送テレビ(本社:大阪市北区、代表取締役社長:山本 晋也、以下ABCテレビ)が共同で制作・配信するK-POP情報番組『Kドック!』の第3回放送が、6月27日(金)25:34~26:11に行われます。

今回は、5月に開催された「KCON JAPAN 2025」の熱気冷めやらぬ会場から最新のトレンドファッションをリサーチするほか、KCON初出演を果たした注目のグローバルガールズグループSAY MY NAME(セイマイネーム)の舞台裏に独占密着します。

さらに、未来のK-POP界を担うアーティストを発掘する新コーナー「ネクストKブレイク図鑑」が始動し、2023年にデビューした6人組ボーイズグループDXTEEN(ディーエックスティーン) と、2024年デビューの5人組ガールズグループODD YOUTH(オッドユース)の魅力に迫ります。

番組概要と第3回放送のテーマ

『Kドック!』は、新米レポーターのシル(コットン・西村真二)とルド(コットン・きょん)が、韓国のエンタメ界に精通する情報通・プノンの助けを借りながら、ソウルの街で韓国の最新エンタメやトレンド情報を徹底的にリサーチし、日本へ発信する情報バラエティ番組です 。

第3回となる今回は、世界最大級のK-POPフェスティバル「KCON JAPAN 2025」を軸に、最前線のK-POPトレンドと、次世代を担う注目のアーティストに焦点を当て、視聴者の皆様をさらに深いK-POPの魅力へと誘います。

■ SAY MY NAME 独占密着!KCON初出演の舞台裏と素顔に迫る!

SAY MY NAME (C)iNKODE Entertainment

番組でもお馴染みのグローバルガールズグループSAY MY NAMEが今年KCONに初出演した際の貴重な舞台裏を『Kドック!』で一部紹介します 。普段見ることのできない楽屋での秘蔵映像や、ライブ直前の緊張感、そしてパフォーマンス後の素顔など、彼女たちのありのままの姿を捉えたとっておきのエピソードを交えた貴重な映像が公開されます。

SAY MY NAMEの裏エピソードなどディープな質問も飛び交い、SAY MY NAMEの魅力がたっぷり詰まったコーナーとなっています。

■新コーナー「ネクストKブレイク図鑑」が始動!

DXTEEN (C)UNIVERSAL SIGMA / LAPONE ENTERTAINMENTODD YOUTH

第3回放送より『Kドック!』にて新コーナー「ネクストKブレイク図鑑」が誕生します 。K-POP界の次世代を担う、今注目すべきアーティストたちからコメントをもらい番組内で紹介します。記念すべき初回ではLAPONEエンタテインメント所属の6人組グローバルボーイズグループDXTEEN(ディーエックスティーン) と、2024年11月に1stアルバム『Best Friendz』をリリースしデビューしたばかりの5人組ガールズグループODD YOUTH(オッドユース)を取り上げます。

DLEはABCテレビと協働し、今後も『Kドック!』を通じてKPOP含む韓国カルチャーのさらなる魅力を掘り起こし、視聴者の皆さまに新鮮でリアルな情報をお届けしてまいります。

<番組公式キャラクター>

<番組概要>

メインMC シル(左):コットン 西村真二 ルド(右):コットン きょんサブキャラクター プノン番組公式アンバサダー キャッピー(画像左)

番組名 :『Kドック!』

放送日時 :毎月第四金曜日 25:34~26:11

(ABCテレビ・関西ローカル)

見逃し配信 :TVer、ABEMA

企画・制作 :株式会社ディー・エル・イー

MC :コットン

公式キャラクター:シル・ルド・プノン(オリジナル)

公式アンバサダー:JAEJOONG日本初公式キャラクター「CAPPY」

