シリーズ初の再演＆初の横浜！ Base Ball Bear×ダウ90000『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部-revival』 開催決定！

2025年9月26日(金)、神奈川・KT ZeppYokohamaにて『ROCK or LIVE -ロックお笑い部- revival』を開催することが決定しました。

公式サイト :https://rockorlive.com/revival/

オフィシャル先行期間 6/27(金)12:00~7/6(日)23:59

チケットはこちら :https://w.pia.jp/t/rockorlive-revival/

同イベントは、2023年2月に、大阪・GORILLA HALL OSAKAのこけら落とし公演の一環としてスタート。ロックバンドとお笑い芸人の2マン企画として、Vol.1はゲスの極み乙女×さらば青春の光、Vol.2は04 Limited Sazabys×四千頭身、2024年1月のVol.3は、Base Ball Bear×ダウ90000で実施。

2024年2月の初の東京開催では、ASIAN KUNG-FU GENERATION、フジファブリック、かが屋、ミキで『ROCKorLIVE!-ロックお笑い部-Extra』として開催。

2025年に入り、1月25日『 ROCK or LIVE -ロックお笑い部-Vol.4』は思い出野郎Aチーム×ハナコ、3月7日『ROCK or LIVE-ロックお笑い部-Vol.5』はハルカミライ×見取り図、3月15日『ROCK or LIVE-ロックお笑い部-Vol.6』はHump Back×ヨネダ2000と続き、9月27日(土)の『ROCK or LIVE-ロックお笑い部-Vol.7』には、山中さわおとカベポスターが登場します。

ROCK or LIVE Vol.7 :https://rockorlive.com/vol7/

今回は、昨年2024年1月27日に、Base Ball Bear×ダウ90000で開催した『ROCK or LIVE!-ロックお笑い部-Vol.3』が再びお目見え。

Base Ball Bearダウ90000

同ライブでは、2マンでありながら、Base Ball Bear×ダウ90000の両者でひとつのショーを紡ぐようなストーリーテリングが大きな反響を呼びました。公演を終えてからもなお余韻と感動が続く中、Base Ball Bear、ダウ90000の両メンバーから再演を望む声が。

その高い熱量とお客様の熱い想いにお応えし、1年8ヵ月の時を経て、舞台を横浜に移し、KT Zepp Yokohamaにて再演が決定しました。これは、同シリーズにとって初の再演かつ初の横浜開催となります。

本公演でしか観ることのできないエンターテインメントは必見です。チケットは、本日6月27日(金)正午より オフィシャル先行抽選受付がスタート。一般発売は8月23日(土)10時からとなります。詳細はオフィシャルサイトにてご確認下さい。

チケットはこちら :https://w.pia.jp/t/rockorlive-revival/

『ROCK or LIVE -ロックお笑い部- revival』

■日程 2025年9月26日(金)

■会場 KT ZeppYokohama

■時間 OPEN 18:00/START 19:00

■料金 1F全自由(整理番号付) 6000円/2F指定席 6800円

■出演 Base Ball Bear/ダウ90000

■チケット オフィシャル先行期間 6/27(金)12:00~7/6(日)23:59

受付URL https://w.pia.jp/t/rockorlive-revival/(https://w.pia.jp/t/rockorlive-revival/)

一般発売 2025年8月23日(土)10:00~

■オフィシャルサイト https://rockorlive.com/revival/(https://rockorlive.com/revival/)

■問い合わせ ライブインフォメーションTEL:0570-017-230(平日12:00~15:00)

■主催 ぴあ株式会社

※入場時ドリンク代必要

※未就学児童入場不可

※先行は1人4枚まで