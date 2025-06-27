【紅茶好き必見】英国ティーポットブランド「LONDON POTTERY」から初のファッション雑貨が登場。ポットデザインのニットバッグ
本場イギリスのティーポットブランド「LONDON POTTERY」から
ブランド初となるファッション雑貨としてニット素材トートバッグが数量限定で登場。
ころんとしたティーポットが編み地で表現された、6種の愛らしいデザイン。
6月27日(金)正午より
ロンドンポタリー日本正規代理店オンラインストアにて販売開始。
また、ティーポットと一緒に購入するとトートバッグが無料プレゼントとなる
数量限定クーポン が ロンドンポタリー公式Instagram にて同時に配布されます。
※予定販売数に達し次第配布終了
▼ロンドンポタリー日本正規代理店オンラインストア
https://shop.londonpottery.jp/(https://shop.londonpottery.jp/)
▼ロンドンポタリー日本公式 Instagram
https://www.instagram.com/londonpottery.jp/(https://www.instagram.com/londonpottery.jp/)
■「LONDON POTTERY（ロンドンポタリー）」限定デザインニットバッグ
ウインブルドン生まれのロンドンポタリー。
まるっこい形と、機能性の高さにより紅茶の本場・イギリスの家庭で
長く愛されているティーポットブランドです。
そんな「ロンドンポタリー」から初となるファッション雑貨として
トレンドの ニット素材トートマルシェバッグが登場。
数量限定の公式先行販売デザインです。
01.Toffee［001］／02.Ivory［002］／03.Red［003］
04.Brown［004］／05.Orange［005］／06.London［006］
01.Toffee［001］
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02.Ivory［002］
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03.Red［003］
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04.Brown［004］
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05.Orange［005］
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06.London［006］
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数量限定のロンドンポタリー公式デザインのニットバッグ。
ちょっとしたお出かけやサブバッグ、エコバッグとしても活躍してくれるアイテム。
英国ファン・紅茶好きさんは要チェック。
■商品概要
LONDON POTTERY
公式 先行販売 ロンドンポタリー ニットトートバッグ
各色 \2,500（税込）
〈 全6種 〉
01.Toffee［001］
02.Ivory［002］
03.Red［003］
04.Brown［004］
05.Orange［005］
06.London［006］
サイズ : 約 幅24×高さ29×マチ10cm
持ち手 : 約 高さ16cm×幅5.5cm （平置きでの寸法）
重さ : 約165g
素材：ポリエステル100%
※こちらの商品は中国製です
商品番号:LP-toteK
ロンドンポタリー日本正規代理店オンラインストアにて
2025年6月27日(金) 正午より販売開始。
数量限定のプレゼントクーポンも同時に配布開始。
▼ロンドンポタリー日本正規代理店オンラインストア
https://shop.londonpottery.jp/(https://shop.londonpottery.jp/)
▼ロンドンポタリー日本公式 Instagram
https://www.instagram.com/londonpottery.jp/(https://www.instagram.com/londonpottery.jp/)
■「LONDON POTTERY（ロンドンポタリー）」
LONDON POTTERY社は、David Birchによって1981年ロンドンのウィンブルドンにて設立されました。
彼はRoyal College of Art（英国王立美術大学）で学んだ知識と、イギリスの老舗陶器メーカーPool Pottery社や
The Fulham Pottery社で培った製造に関する知識を融合させ、独自のデザインを開花させました。
1970年代後半にはモダンと伝統を組み合わせた陶器の保存瓶を発表しその名が知られるようになりました。
また、1980年代にアジア諸国での陶器生産を開始したパイオニアでもあります。
LONDON POTTERY社はその後30年以上、さまざまな陶器製品を生み出し続けています。
代理店である株式会社H.I.T.が2017年より、
ロンドンポタリーブランドの日本正規代理店として運営しております。
公式サイト
https://shop.londonpottery.jp/(https://shop.londonpottery.jp/)
Instagram配信中
＠londonpottery.jp
株式会社H.I.T.