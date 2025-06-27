大阪・関西万博での愛知県・名古屋市参加催事「あいち・なごやフェスタ in EXPO」の出展内容をお知らせします！
愛知県
１ 「あいち・なごやフェスタ in EXPO」概要
２ EXPOホール「シャインハット」での出展について
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152789/table/4_1_85291e27c2ce6a0d5aa659687b8df82e.jpg?v=202506270256 ]
３ EXPOメッセ「WASSE(ワッセ)」での出展について
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152789/table/4_2_84ebc5cf2e3f7d1c2284cfb8e9bba9ee.jpg?v=202506270256 ]
４ 会場配置図
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/152789/table/4_3_0124ab7fd6e65a61f2c7dffc697cee35.jpg?v=202506270256 ]
愛知県では、愛知万博の理念継承・発展などを目的に、名古屋市と共同で「2025年日本国際博覧会」（以下「大阪・関西万博」という。）に「あいち・なごやフェスタ in EXPO」として参加し、ステージイベントや展示等を実施します。
この度、イベント内容の詳細が決定しましたのでお知らせします。
１ 「あいち・なごやフェスタ in EXPO」概要
（１）目的
・愛知万博の理念の継承・発展（愛知万博20周年記念事業「愛・地球博20祭」のPRを含む）
・第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）及び第５回アジアパラ競技大会
（2026/愛知・名古屋）のPR
・愛知・名古屋の魅力発信
（２）参加費
無料（ただし、大阪・関西万博会場への入場チケットが別途必要です。）
（３）出展内容
下記２、３のとおり
２ EXPOホール「シャインハット」での出展について
（１）日程
2025年８月22日(金) 午後１時から午後７時15分まで（予定）
（２）入場方法
予約不要・先着順（座席数：約1,900席（車いす席含む））
（３）プログラム（予定）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152789/table/4_1_85291e27c2ce6a0d5aa659687b8df82e.jpg?v=202506270256 ]
３ EXPOメッセ「WASSE(ワッセ)」での出展について
（１）日程
2025年８月22日（金）から24日（日）まで
各日午前10時から午後８時まで（予定）
（２）入場方法
予約不要・入退場自由
（３）会場
EXPOメッセ「WASSE」（イベントホールの北側を山梨県・岡山県と３分割して出展）
（４）出展内容
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152789/table/4_2_84ebc5cf2e3f7d1c2284cfb8e9bba9ee.jpg?v=202506270256 ]
（※１）場所の１.～５.は、次ページ（５）【平面図】の１.～５.に対応
（５）会場
【平面図】
【イメージパース】
４ 会場配置図
【参考】大阪・関西万博 概要
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/152789/table/4_3_0124ab7fd6e65a61f2c7dffc697cee35.jpg?v=202506270256 ]