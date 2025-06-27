大阪・関西万博での愛知県・名古屋市参加催事「あいち・なごやフェスタ in EXPO」の出展内容をお知らせします！

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愛知県

　愛知県では、愛知万博の理念継承・発展などを目的に、名古屋市と共同で「2025年日本国際博覧会」（以下「大阪・関西万博」という。）に「あいち・なごやフェスタ in EXPO」として参加し、ステージイベントや展示等を実施します。


　この度、イベント内容の詳細が決定しましたのでお知らせします。



１　「あいち・なごやフェスタ in EXPO」概要

（１）目的


　　・愛知万博の理念の継承・発展（愛知万博20周年記念事業「愛・地球博20祭」のPRを含む）


　　・第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）及び第５回アジアパラ競技大会


　　　（2026/愛知・名古屋）のPR


　　・愛知・名古屋の魅力発信


（２）参加費


　　　無料（ただし、大阪・関西万博会場への入場チケットが別途必要です。）


（３）出展内容


　　　下記２、３のとおり



２　EXPOホール「シャインハット」での出展について

（１）日程


　　　2025年８月22日(金)　午後１時から午後７時15分まで（予定）


（２）入場方法


　　　予約不要・先着順（座席数：約1,900席（車いす席含む））


（３）プログラム（予定）


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152789/table/4_1_85291e27c2ce6a0d5aa659687b8df82e.jpg?v=202506270256 ]


３　EXPOメッセ「WASSE(ワッセ)」での出展について

（１）日程


　　　2025年８月22日（金）から24日（日）まで


　　　各日午前10時から午後８時まで（予定）


（２）入場方法


　　　予約不要・入退場自由


（３）会場


　　　EXPOメッセ「WASSE」（イベントホールの北側を山梨県・岡山県と３分割して出展）


（４）出展内容


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152789/table/4_2_84ebc5cf2e3f7d1c2284cfb8e9bba9ee.jpg?v=202506270256 ]

（※１）場所の１.～５.は、次ページ（５）【平面図】の１.～５.に対応



（５）会場


【平面図】




【イメージパース】




４　会場配置図



【参考】大阪・関西万博　概要


[表3: https://prtimes.jp/data/corp/152789/table/4_3_0124ab7fd6e65a61f2c7dffc697cee35.jpg?v=202506270256 ]