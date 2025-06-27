マクロスシリーズを特集した模型ムック「マクロスメカニクス2025【SUMMER】」6月27日（金）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、マクロスシリーズを特集した模型ムック「マクロスメカニクス2025【SUMMER】」を2025年6月27日（金）より全国書店で発売いたします。
『マクロス7』プラキットラッシュ!! 2025年も過激にファイアー!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323809&id=bodyimage1】
「マクロスメカニクス2025【SUMMER】」が6月27日（金）に発売！
本書は“マクロスの最前線を発信する”をコンセプトに「マクロスモデラーズ」で展開される各メーカーの「マクロス」プラモデルや、さまざまな「マクロス」コンテンツをお届けするマクロスオンリーマガジンになります。
今回の特集は、2024年に30周年を迎えた『マクロス7』！ BANDAI SPIRITS「VF-19改 ファイヤーバルキリー サウンドブースター装備」やマックスファクトリー「VF-19改 ファイヤーバルキリー（熱気バサラ機）」といった、『マクロス7』のレビュー作例を一挙にご紹介いたします。
そのほか、「第63回静岡ホビーショー」のレポートやマクロスの完成品アイテムを紹介する「MACROSS MASTER PRODUCTS」など、充実の内容でお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323809&id=bodyimage2】
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【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323809&id=bodyimage4】
【商品情報】
マクロスメカニクス2025【SUMMER】
●発売日：2025年6月27日（金）
●定価：2,750円（本体2,500円＋税10%）
●雑誌コード：68160-67
●ISBNコード：978-4-7986-3874-4
●JANコード：9784798638744
●判型：A4判 平綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）1994 BIGWEST
配信元企業：株式会社ホビージャパン
『マクロス7』プラキットラッシュ!! 2025年も過激にファイアー!!
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「マクロスメカニクス2025【SUMMER】」が6月27日（金）に発売！
本書は“マクロスの最前線を発信する”をコンセプトに「マクロスモデラーズ」で展開される各メーカーの「マクロス」プラモデルや、さまざまな「マクロス」コンテンツをお届けするマクロスオンリーマガジンになります。
今回の特集は、2024年に30周年を迎えた『マクロス7』！ BANDAI SPIRITS「VF-19改 ファイヤーバルキリー サウンドブースター装備」やマックスファクトリー「VF-19改 ファイヤーバルキリー（熱気バサラ機）」といった、『マクロス7』のレビュー作例を一挙にご紹介いたします。
そのほか、「第63回静岡ホビーショー」のレポートやマクロスの完成品アイテムを紹介する「MACROSS MASTER PRODUCTS」など、充実の内容でお届けします。
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【商品情報】
マクロスメカニクス2025【SUMMER】
●発売日：2025年6月27日（金）
●定価：2,750円（本体2,500円＋税10%）
●雑誌コード：68160-67
●ISBNコード：978-4-7986-3874-4
●JANコード：9784798638744
●判型：A4判 平綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）1994 BIGWEST
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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