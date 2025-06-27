LOHAS studio「LIXIL コンペ デ ラシッサ 2025」にて収納部門最優秀賞受賞！
一級建築士事務所OKUTA（オクタ：本社 埼玉県さいたま市 会長 奥田イサム）が首都圏に17店舗展開するLOHAS studio（ロハススタジオ）は、株式会社LIXILが主催するインテリア施工例コンテスト「コンペ デ ラシッサ 2025」収納部門にて、1作品が最優秀賞を受賞しました。
（表彰式：2025年7月10日、受賞結果公開：2025年6月）
同コンテストは、LIXIL社インテリア建材商品を使用した施工実績の中から優秀な作品を表彰するとともに、多くの方にインテリアのトレンドや情報を発信する場として開催されています。
当社ではこれまで培ってきたデザイン力に加えて、今後需要増が期待される「passiv design（パッシブデザイン／2015グッドデザイン受賞）」の認知拡大、住宅性能の更なる向上を目指し一層精進して参ります。
≪ 「LIXIL コンペ デ ラシッサ 2025」受賞作品詳細 ≫
【収納部門】最優秀賞
「心落ち着く居心地つくる 私のネイビーブルー空間」
担当：LOHAS studioデザインチーム
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323750&id=bodyimage1】
▼LOHAS studioホームページ
https://www.okuta.com/
≪ 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて ≫
社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）
店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏17店舗）
Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）
本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）
代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）
設 立：1992年１月（創業：1991年）
社員数：約300名
資本金：6,700万円
売上：2024年9月度決算 76億6,800万円（OKUTA Family連結決算）
【事業内容】
高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介（OKUTA不動産）・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）
＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）
◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。
自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を
環境保護活動に寄付しています。
◆OKUTAのpassiv designは
「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました
◆株式会社OKUTA《公式サイト》https://okuta.jp/
OKUTA Facebookページ：https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTAオフィシャルブログ：https://okuta.jp/blog/public/
《本件についてのお問い合わせ先》
一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000
MAIL：center@okuta.com
配信元企業：株式会社OKUTA
（表彰式：2025年7月10日、受賞結果公開：2025年6月）
同コンテストは、LIXIL社インテリア建材商品を使用した施工実績の中から優秀な作品を表彰するとともに、多くの方にインテリアのトレンドや情報を発信する場として開催されています。
当社ではこれまで培ってきたデザイン力に加えて、今後需要増が期待される「passiv design（パッシブデザイン／2015グッドデザイン受賞）」の認知拡大、住宅性能の更なる向上を目指し一層精進して参ります。
≪ 「LIXIL コンペ デ ラシッサ 2025」受賞作品詳細 ≫
【収納部門】最優秀賞
「心落ち着く居心地つくる 私のネイビーブルー空間」
担当：LOHAS studioデザインチーム
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323750&id=bodyimage1】
▼LOHAS studioホームページ
https://www.okuta.com/
≪ 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて ≫
社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）
店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏17店舗）
Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）
本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）
代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）
設 立：1992年１月（創業：1991年）
社員数：約300名
資本金：6,700万円
売上：2024年9月度決算 76億6,800万円（OKUTA Family連結決算）
【事業内容】
高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介（OKUTA不動産）・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）
＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）
◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。
自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を
環境保護活動に寄付しています。
◆OKUTAのpassiv designは
「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました
◆株式会社OKUTA《公式サイト》https://okuta.jp/
OKUTA Facebookページ：https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTAオフィシャルブログ：https://okuta.jp/blog/public/
《本件についてのお問い合わせ先》
一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000
MAIL：center@okuta.com
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