【ゼロメディア】カードローンカテゴリにて絞り込み機能を実装

株式会社ゼロアクセル

カードローンカテゴリの記事内に絞り込み機能を実装しました。

https://zero-medi.com/cardloan-best/【掲載記事はこちら】- カードローンおすすめ24社人気ランキング！金利比較【2025年版】(https://zero-medi.com/cardloan-best/)

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実装の目的と背景

当メディアでは、様々なカテゴリの記事を掲載しています。そこで絞り込み条件を実装することで、多くの情報の中から、希望条件に沿った情報だけを表示させることが可能になり、効率的に情報に辿り着くことができるのではないかと考え、実装を開始しました。

株式会社ゼロアクセルについて

「新しい価値の創造」で、人々の生活を豊かにすることを理念に事業展開をしている株式会社ゼロアクセル。ペットフード・化粧品・シェアオフィス・Webメディアの運営・広告運用など、多岐に渡る事業を展開しており、webマーケティングに関する豊富な経験をもとに、上場を目指して事業を拡大しています。

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/(https://zero-accel.co.jp/)

関連会社

株式会社ゼロプロダクト

コーポレートサイト https://zero-product.co.jp/(https://zero-product.co.jp/)

株式会社ゼロアド

コーポレートサイト https://zero-ad.co.jp/(https://zero-ad.co.jp/)

サービスサイト https://zero-ads.jp/(https://zero-ads.jp/)

BimoRa

コーポレートサイト https://bimora.co.jp/(https://bimora.co.jp/)

公式EC https://bimora.jp/(https://bimora.jp/)

株式会社ワンプレート

コーポレートサイト https://wan-plate.co.jp/(https://wan-plate.co.jp/)

公式EC https://wan-plate.jp/(https://wan-plate.jp/)

株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/(https://the-building.co.jp/)

赤坂駅前店 https://the-building.co.jp/lp/daifuku/(https://the-building.co.jp/lp/daifuku/)

昭和通り店 https://the-from.com/(https://the-from.com/)

関連事業

GLOW-NAVI（グロウナビ） https://glownavi.com/(https://glownavi.com/)

ココモーラ https://cc-moola.com(https://cc-moola.com)