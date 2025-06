CisdemはAIパワード重複ファイル検索ソフトを発表！精度を劇的アップ

重複ファイル削除ソフトの分野で十数年の経験を積んだCisdemは、Cisdem Duplicate Finder for Windows V4.0.0をリリースしました。新バージョンでは、AIパワードファイル比較アルゴリズムを導入しましたので、精度を99.7%から100%まで向上させました。斬新なAIパワード画像比較アルゴリズムは類似画像検索機能を強化しました。今回のアップグレードはユーザに新しくて迅速な重複ファイル削除体験をもたらします。【Cisdem Duplicate Finderの基本情報】Cisdem Duplicate Finderは使いやすくて強力な重複ファイル検索ツールです。Windows、Mac、Android、iPhon及び外付けストレージデバイスから重複した写真、動画、音楽、ドキュメントなどを検出するのに役立ちます。ユーザは手軽に不要な重複ファイルをすべて一括で削除できます。類似画像にも対応しています。【アップグレードの裏方】「アプリの性能とユーザ体験を向上させるためにこの新バージョンを開発しました。」とCisdem Duplicate Finderのリードエンジニア、Leighが言っていました。「開発チームとサポートチーム、そしてプロジェクトマネージャはミーティングをして、ユーザのニーズやフィードバック、そして他の細かいところについて検討しました。」「検索速度を落とさずに精度をより一層向上させるのが挑戦的です。最後、AIアルゴリズムでファイルを比較・処理する方法を改善して、目標を達成しました。」とLeighさんが述べていました。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323811&id=bodyimage1】【Cisdem Duplicate Finder for Windows V4.0.0の更新情報】1. AIパワード完全ファイル比較:新バージョンでは、完全なファイル内容を比較し、その機能がAIによって強化されています。従来の部分的な比較と比べて、精度が99.7%から業界トップの100%まで上がりました。2. 並列処理:新たな並列処理技術によってスキャンごとにファイル比較を行う最も効率的な方式が知能的に執行されるので、速度が12.89%速くなります。3. AIで画像を比較:類似画像検索では、AIパワードアルゴリズムを採用しています。このアルゴリズムは画像を分析してそれらの類似度を確定するのに用いられます。ユーザは類似度を識別する閾値を手動で調整できます。4. pHashで画像を比較:この新しい方法ではpHashアルゴリズムで唯一のフィンガープリントを通して画像を比較します。5. スキャン結果をフィルター:4つのオプションを含んだフィルター機能を追加してユーザ体験を向上させます。その中で、「類似度」オプションは画像の類似度に基づいてスキャン結果をフィルターできます。【可用性と料金プラン】Cisdem Duplicate Finder for WindowsはWindows 11/10/8/7(64ビット)で利用可能となります。料金プランは2つあって、どちらも30日間の返金保証を提供いたします。1台のPCの年間ライセンス:2680円1台のPCの永続ライセンス:5380円複数デバイスでの購入で割引ありCisdem Duplicate Finderを無料ダウンロードするにはこちらへ:https://download.cisdem.com/cisdem-duplicatefinder.exeMacとモバイルデバイスでも利用可能Mac: https://download.cisdem.com/cisdem-duplicatefinder.dmgAndroid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisdem.duplicatefinderiPhone & iPad: https://apps.apple.com/app/id1207200929Cisdemについて2014年以来、Cisdemはユーティリティ、PDFツール、マルチメディア、モバイルツールの分野で複数の革新的で効率的なソフトウェアを開発しています。Cisdemのアプリはそのシンプルで分かりやすいデザインで知られており、160カ国以上の個人ユーザと企業ユーザに広く使用されています。より詳しい情報はhttps://www.cisdem.com/jp/に移動してください。CisdemをフォローするYouTube: https://www.youtube.com/@CisdemInc/X: https://x.com/CisdemStudioFacebook: https://www.facebook.com/cisdemsoftwareInstagram: https://www.instagram.com/cisdem_official/

