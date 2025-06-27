防災機器市場規模予測：2031年には79800百万米ドルに到達へ
2025年6月27日に、QYResearch株式会社は「防災機器―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、防災機器の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、防災機器の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．防災機器市場概況
2024年における防災機器の世界市場規模は、57020百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.0%で成長し、2031年までに79800百万米ドルに達すると予測されている。
２．防災機器の市場区分
防災機器の世界の主要企業：Bosch、Halma、Hochiki Corporation、Honeywell International、Johnson Controls International Plc、Napco Security Technologies、Space Age Electronics、United Technologies Corporation、Cooper Wheelock
上記の企業情報には、防災機器の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
防災機器市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Detection Fire Safety Equipment、Suppression Fire Safety Equipment
用途別：Commercial、Industrial、Residential
また、地域別に防災機器市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1401466/fire-safety-equipment
【総目録】
第1章：防災機器の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：防災機器メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、防災機器の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
第3章：製品別の分析を提供し、世界の防災機器の売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2020～2031）
第4章：用途別の分析を提供し、世界の防災機器の売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2020～2031）
第5章：地域別での防災機器の売上、販売量、価格を紹介します。各地域の市場規模、市場開発、将来展望、市場空間を紹介する。（2020～2031）
第6章：国別での防災機器の売上成長トレンド、売上、販売量を紹介します。各国・地域の製品別と用途別の主要データを提供する。（2020～2031）
１．防災機器市場概況
2024年における防災機器の世界市場規模は、57020百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.0%で成長し、2031年までに79800百万米ドルに達すると予測されている。
２．防災機器の市場区分
防災機器の世界の主要企業：Bosch、Halma、Hochiki Corporation、Honeywell International、Johnson Controls International Plc、Napco Security Technologies、Space Age Electronics、United Technologies Corporation、Cooper Wheelock
上記の企業情報には、防災機器の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
防災機器市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Detection Fire Safety Equipment、Suppression Fire Safety Equipment
用途別：Commercial、Industrial、Residential
また、地域別に防災機器市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
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【総目録】
第1章：防災機器の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：防災機器メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、防災機器の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
第3章：製品別の分析を提供し、世界の防災機器の売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2020～2031）
第4章：用途別の分析を提供し、世界の防災機器の売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2020～2031）
第5章：地域別での防災機器の売上、販売量、価格を紹介します。各地域の市場規模、市場開発、将来展望、市場空間を紹介する。（2020～2031）
第6章：国別での防災機器の売上成長トレンド、売上、販売量を紹介します。各国・地域の製品別と用途別の主要データを提供する。（2020～2031）