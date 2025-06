大阪が誇る大人気Jリーグチーム「ガンバ大阪」2025年選手別ver.のLINE着せかえがインクルーズより9点一斉に配信開始！

株式会社インクルーズ(東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司)は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「ガンバ大阪」のLINE着せかえ9点を2025年6月27日(金)に一斉に配信開始致しました。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323755&id=bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323755&id=bodyimage2】ガンバ大阪のスローガンは「BE THE HEAT , BE THE HEART」 「青い炎となり、熱狂を生み出し、中心となる。」心の中に熱く燃え続ける情熱。 ガンバ大阪は情熱を燃やし、熱狂の源となる青い炎となり、人々に新たな体験を生み出し、ファン・サポーター、地域、日本のスポーツ文化の中心となるため、新たなエンブレム・ロゴと共に日本を代表するスポーツエクスペリエンスブランドになることを目指します。そんな「ガンバ大阪」2025年バージョンの選手別LINE着せかえがインクルーズの販売アカウントより配信開始!お気に入りの選手にLINEを着せかえてお楽しみください。■商品概要【タイトル】ガンバ大阪【販売URL】https://www.increws.co.jp/sp/line/gamba-osaka2025.html【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン■ガンバ大阪【OFFICIAL SITE】https://www.gamba-osaka.net/【OFFICIAL X】https://x.com/GAMBA_OFFICIAL(C)GAMBA OSAKA■株式会社インクルーズ実績LINE着せかえコンテンツ一覧https://store.line.me/themeshop/author/93873LINEスタンプコンテンツ一覧(日本語版のみ掲載)http://line.me/S/shop/sticker/author/14474■本リリースに関するお問い合わせ株式会社インクルーズ広報担当 河野 文香TEL:03-6447-2157 FAX:03-6447-2158e-mail:press_inc@increws.co.jp■株式会社インクルーズ概要社名 株式会社インクルーズHP http://www.increws.co.jp/所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1FTEL:03-6447-2157 FAX:03-6447-2158代表取締役社長 山粼 健司事業内容:コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。

配信元企業:株式会社インクルーズ

