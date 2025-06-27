大阪が誇る大人気Jリーグチーム「ガンバ大阪」2025年選手別ver.のLINE着せかえがインクルーズより9点一斉に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「ガンバ大阪」のLINE着せかえ9点を2025年6月27日（金）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323755&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323755&id=bodyimage2】
ガンバ大阪のスローガンは「BE THE HEAT , BE THE HEART」 「青い炎となり、熱狂を生み出し、中心となる。」心の中に熱く燃え続ける情熱。 ガンバ大阪は情熱を燃やし、熱狂の源となる青い炎となり、人々に新たな体験を生み出し、ファン・サポーター、地域、日本のスポーツ文化の中心となるため、新たなエンブレム・ロゴと共に日本を代表するスポーツエクスペリエンスブランドになることを目指します。そんな「ガンバ大阪」2025年バージョンの選手別LINE着せかえがインクルーズの販売アカウントより配信開始！お気に入りの選手にLINEを着せかえてお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】ガンバ大阪
【販売URL】https://www.increws.co.jp/sp/line/gamba-osaka2025.html
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■ガンバ大阪
【OFFICIAL SITE】https://www.gamba-osaka.net/
【OFFICIAL X】https://x.com/GAMBA_OFFICIAL
（C）GAMBA OSAKA
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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ガンバ大阪のスローガンは「BE THE HEAT , BE THE HEART」 「青い炎となり、熱狂を生み出し、中心となる。」心の中に熱く燃え続ける情熱。 ガンバ大阪は情熱を燃やし、熱狂の源となる青い炎となり、人々に新たな体験を生み出し、ファン・サポーター、地域、日本のスポーツ文化の中心となるため、新たなエンブレム・ロゴと共に日本を代表するスポーツエクスペリエンスブランドになることを目指します。そんな「ガンバ大阪」2025年バージョンの選手別LINE着せかえがインクルーズの販売アカウントより配信開始！お気に入りの選手にLINEを着せかえてお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】ガンバ大阪
【販売URL】https://www.increws.co.jp/sp/line/gamba-osaka2025.html
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■ガンバ大阪
【OFFICIAL SITE】https://www.gamba-osaka.net/
【OFFICIAL X】https://x.com/GAMBA_OFFICIAL
（C）GAMBA OSAKA
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
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LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
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■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
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配信元企業：株式会社インクルーズ
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