「ハンドレッドノート」ボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「WIRELESS EARPHONES／CP-TWS01C 『司波仁』 『恵美まどか』 『皇千ト』 モデル」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01C」と、 「ハンドレッドノート」とのボイス入りコラボレーションモデルを受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323162&id=bodyimage1】
本機種「CP-TWS01C」は、肌触りの良いイヤーチップとイヤーウィング付きで、周囲への音漏れやノイズを防ぎます。また、小型軽量で、長時間の装着でも耳への負担が少なく、睡眠時の着用にも最適な機種です。デザイン面でも、丸みを帯びた小石のような美しいフォルムが特徴です。
本モデルは、「司波仁（CV：古川慎）」「恵美まどか（CV：西山宏太朗）」「皇千ト（CV：堀江瞬）」による各5種類の音声ガイダンスを搭載しております。充電ケースの天面には各ハウスロゴを施し、左右のハウジングには各ハウスマークをレイアウトしました。
2025年7月1日（火）15:00より、弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて実機展示を行います。店頭では音質や音声ガイダンスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードを通じてご注文を受け付けます。また、イヤホンの受注開始と同時に「クリアファイル」を在庫販売いたします。
※1 「ハンドレッドノート」とは
20XX年、TOKYOCITYは犯罪都市と呼ばれるようになった。
その治安を回復するために設立されたのが、
《統一名探偵組織》――「ネスト」である。
ネストが擁するのは、100人の「名探偵」と、
欠陥だらけの名探偵を支える、「記録者（レコーダー）」。
罪に塗れた街で、天才たちの活躍がはじまる！
原作：講談社
■公式サイト：https://hundrednote.com/
■公式X（@hundrednote100）：https://x.com/hundrednote100
【ワイヤレスイヤホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323162&id=bodyimage2】
【音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323162&id=bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/hundrednote.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」 でのご注文
https://onkyoanime-lifestyle.com/
※店舗設置専用QRコードにてご注文
■受注期間：2025年7月1日（火）15：00～2025年8月21日（木）15：00
■製品発送：2025年10月下旬から11月上旬にかけて順次発送予定
■販売価格：16,000円（税・送料込）
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【在庫販売商品詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323162&id=bodyimage4】
■A4クリアファイル（3種類）※状況により購入制限数を変更する可能性がございます
販売価格：500円（税込）※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。
販売（1）：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/hundrednote.aspx
販売（2）：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」
https://onkyoanime-lifestyle.com/
販売開始：2025年7月1日（火）15:00～
■CP-TWS01C（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様
製品型番 CP-TWS01C
再生周波数帯域 20Hz~20KHz
感度 103±3dB
インピーダンス 16Ω±15％
最大入力 3mW
マイク 2つ（L/R各1）
Bluetooth仕様 Version5.3/Class2
Bluetoothプロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP
Bluetoothマルチペアリング 4デバイス
対応コーデック AAC、SBC
防水規格 IPX4（充電ケースを除く）
バッテリー容量 イヤホン（L/R各）：30mAh / 充電ケース：230mAh（イヤホン3回分の充電可能）
連続再生時間（最大） 約5時間（ボリューム100%時）
連続待ち受け時間 約72時間
充電ケース充電時間 約2時間
充電ケース充電方法 USB Type C
重量 イヤホン:約3.5g（L/R各） / 充電ケース:約31.5g
・Bluetooth（R） のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
・その他記載されている商品名、技術名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。
以上
配信元企業：オンキヨー株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323162&id=bodyimage1】
本機種「CP-TWS01C」は、肌触りの良いイヤーチップとイヤーウィング付きで、周囲への音漏れやノイズを防ぎます。また、小型軽量で、長時間の装着でも耳への負担が少なく、睡眠時の着用にも最適な機種です。デザイン面でも、丸みを帯びた小石のような美しいフォルムが特徴です。
本モデルは、「司波仁（CV：古川慎）」「恵美まどか（CV：西山宏太朗）」「皇千ト（CV：堀江瞬）」による各5種類の音声ガイダンスを搭載しております。充電ケースの天面には各ハウスロゴを施し、左右のハウジングには各ハウスマークをレイアウトしました。
2025年7月1日（火）15:00より、弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて実機展示を行います。店頭では音質や音声ガイダンスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードを通じてご注文を受け付けます。また、イヤホンの受注開始と同時に「クリアファイル」を在庫販売いたします。
※1 「ハンドレッドノート」とは
20XX年、TOKYOCITYは犯罪都市と呼ばれるようになった。
その治安を回復するために設立されたのが、
《統一名探偵組織》――「ネスト」である。
ネストが擁するのは、100人の「名探偵」と、
欠陥だらけの名探偵を支える、「記録者（レコーダー）」。
罪に塗れた街で、天才たちの活躍がはじまる！
原作：講談社
■公式サイト：https://hundrednote.com/
■公式X（@hundrednote100）：https://x.com/hundrednote100
【ワイヤレスイヤホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323162&id=bodyimage2】
【音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323162&id=bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/hundrednote.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」 でのご注文
https://onkyoanime-lifestyle.com/
※店舗設置専用QRコードにてご注文
■受注期間：2025年7月1日（火）15：00～2025年8月21日（木）15：00
■製品発送：2025年10月下旬から11月上旬にかけて順次発送予定
■販売価格：16,000円（税・送料込）
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【在庫販売商品詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323162&id=bodyimage4】
■A4クリアファイル（3種類）※状況により購入制限数を変更する可能性がございます
販売価格：500円（税込）※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。
販売（1）：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/hundrednote.aspx
販売（2）：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」
https://onkyoanime-lifestyle.com/
販売開始：2025年7月1日（火）15:00～
■CP-TWS01C（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様
製品型番 CP-TWS01C
再生周波数帯域 20Hz~20KHz
感度 103±3dB
インピーダンス 16Ω±15％
最大入力 3mW
マイク 2つ（L/R各1）
Bluetooth仕様 Version5.3/Class2
Bluetoothプロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP
Bluetoothマルチペアリング 4デバイス
対応コーデック AAC、SBC
防水規格 IPX4（充電ケースを除く）
バッテリー容量 イヤホン（L/R各）：30mAh / 充電ケース：230mAh（イヤホン3回分の充電可能）
連続再生時間（最大） 約5時間（ボリューム100%時）
連続待ち受け時間 約72時間
充電ケース充電時間 約2時間
充電ケース充電方法 USB Type C
重量 イヤホン:約3.5g（L/R各） / 充電ケース:約31.5g
・Bluetooth（R） のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
・その他記載されている商品名、技術名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。
以上
配信元企業：オンキヨー株式会社
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