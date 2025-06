45 ジャック・クーリー選手 契約(継続)のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

#45 ジャック・クーリー選手との2025-26シーズンの選手契約(継続)をお知らせします。

Jack Cooley(ジャック・クーリー)

生年月日 :1991年4月12日

身長 :206cm

体重 :115kg

ポジション:C

出身 :アメリカ合衆国

出身校 :Notre Dame大学

主な経歴 :

2013-14 Trabzonspor(トルコ)

2014-15 Utah Jazz(NBA)、Idaho Stampede(Dリーグ)

2015-16 Idaho Stampede(Dリーグ),Unicaja Malage(スペイン)

2016-17 MHP Riesen Ludwigsburg(ドイツ)

2017-18 Sacramento Kings(NBA),Reno Bighorns(Gリーグ)

2018-19 Banco di Sardegna Sassari(イタリア)

2019- 琉球ゴールデンキングス

▽球団コメント

クーリー選手は、圧倒的なリバウンドとインサイドでの献身的なプレーで、長年にわたりチームの土台を支えてくれています。コート上では誰よりも体を張り、仲間の信頼を背負って戦う姿勢が象徴的です。

新シーズンも、ファンの皆さまと共に戦いながら、クーリー選手らしいハードワークで勝利を引き寄せてくれることを期待しています。

▽本人コメント

I am extremely honored to be able to play in Okinawa for another season. Okinawa has a very special place in my heart and I am blessed to be a part of Kings culture and the amazing fan base. Our season had some success, but it did not finish with the league title the way we wanted. I am excited to get back to work and bring another championship and more success back to our island. I am forever grateful for our fans' support and I cannot wait to see all of you again next season! Go Kings!

来シーズンも沖縄でプレーできることをとても光栄に思っています。

沖縄は自分にとって特別な場所であり、キングスのカルチャー、そして素晴らしいファンの皆さんの一員でいられることに心から感謝しています。

2024-25シーズンは一定の成果を残せましたが、目指していたリーグ優勝という形では終えられず、悔しさも残っています。

だからこそ、またハードワークを積み重ねて、この島にもう一度チャンピオンシップとさらなる成功を持ち帰れるよう頑張りたいと思います。

いつも支えてくれるファンの皆さんには本当に感謝していますし、新シーズンにまた皆さんとお会いできるのが今から楽しみです!

Go Kings!