¡Ú¥·¥Ë¥¢ºÇ¿·Ä´ºº¡Û3¿Í¤Ë1¿Í¤¬·Ð¸³¡ª¥·¥Ë¥¢ÁØ¤¬¸ì¤ë¡ÖÂç±«Èï³²¡¦ÂÐºö¡×¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡©
¥·¥Ë¥¢ÀìÌç¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à ¥³¥¹¥â¥é¥Ü¡Ê²ñ¼ÒÌ¾¡§¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÄÍ ¿ò»Ë¡Ë¤¬¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î¡ØÂç±«ÂÐºö¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¥ê¥µー¥Á¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢50Âå°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢ÁØ426Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Âç±«Èï³²¤Î¼ÂÂÖ¤äÈ÷¤¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç±«¤Î·Ð¸³¤äÂÐºö¡¦¾ðÊó¸»¡¦»Ù±ç°Õ¼±¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎËÉºÒ¹ÔÆ°¤Î·¹¸þ¤È²ÝÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥Ë¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ú¥³¥¹¥â¥é¥Ü¡Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://cosmolab.jp/lp/research/(https://cosmolab.jp/lp/research/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=press_release&utm_campaign=report&utm_content=rain_2506)
Ä´ºº¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¢¡3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Âç±«Èï³²¤Î"¥ê¥¢¥ë"¤òÂÎ¸³
²óÅú¼Ô¤Î31.7%¤¬¡ÖÂç±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö±«Ï³¤ê¡×¡Ö¾²²¼¿»¿å¡×¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯¡¢½»´Ä¶¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ÊÈï³²¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥·¥Ë¥¢¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤ËÁ¯ÌÀ¤Ê²¹ÅÙº¹
¡Ö¿©ÎÁ¤ä¿å¤ÎÈ÷Ãß¡×¡Ê41.8%¡Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â35.9%¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ÷¤¨¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¸½¾õ¤¬¸«¤é¤ì¡¢·¼È¯¤ä»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡9³ä¶á¤¯¤¬ÈòÆñ¥µ¥Ýー¥È¤òÀÚ¼Â¤Ë´õË¾
¡ÖÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê57.3%¡Ë¤È¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤¢¤ë¤È½õ¤«¤ë¡×¡Ê30.5%¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È87.8%¤¬»Ù±ç¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î¶¦½õÂÎÀ©¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡§¤¢¤Ê¤¿¤´¼«¿È¤ä¤´²ÈÂ²¤¬¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡¡¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§426Ì¾¡Ë
¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î31.7%¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¡Ê65.0%¡Ë¤¬Â¿¿ôÇÉ¤òÀê¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÈï³²·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â3.3%¤¢¤ê¡¢µ²±¤ÎÉ÷²½¤ä¹âÎð¤Ë¤è¤ëµ²±¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£²¡§Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¡¡¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§135Ì¾¡Ë
¡Ö±«Ï³¤ê¡¦²°º¬¤ÎÇËÂ»¡×¡Ê34.1%¡Ë¤ä¡¢¡Ö¾²²¼¿»¿å¡×¡Ê33.3%¡Ë¡¢¡Ö¾²¾å¿»¿å¡×¡Ê31.9%¡Ë¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢½»´Ä¶¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ÊÈï³²¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÄäÅÅ¡¦ÃÇ¿å¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÄä»ß¡×¡Ê31.1%¡Ë¤ä¡Ö¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Î¿åË×¡×¡Ê21.5%¡Ë¤Ê¤É¡¢À¸³èµ¡Ç½Á´ÈÌ¤¬ÈïºÒ»þ¤ËÂ»¤Ê¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£³¡§Âç±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÇºÇ¤âº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§135Ì¾¡Ë
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Âð¤ÎÈï³²¡×¡Ê40.0%¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÄä»ß¡ÊÅÅµ¤¡¦¿åÆ»¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê25.9%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£½»ÂðÈï³²¤¬Àº¿ÀÅª¡¦·ÐºÑÅª¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÃÙ±ä¡¦±¿µÙ¡×¡Ê9.6%¡Ë¤ä¡ÖÀ¸³èÍÑÉÊ¤ÎÉÔÂ¡×¡Ê8.1%¡Ë¤Ê¤É¡¢´ÖÀÜÅª¤ÊÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÒ³²»þ¤ÎÀ¸³èºÆ·ú»Ù±ç¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£´¡§¸½ºß¡¢Âç±«¤ËÈ÷¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡¡¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§426Ì¾¡Ë
¡Ö¿©ÎÁ¤ä¿å¤ÎÈ÷Ãß¡×¡Ê41.8%¡Ë¤ä¡¢¡ÖÈòÆñ¾ì½ê¤Î³ÎÇ§¡×¡Ê33.3%¡Ë¡¢¡ÖÈó¾ïÍÑ»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Î½àÈ÷¡×¡Ê31.5%¡Ë¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤ÊÈ÷¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²óÅú¼Ô¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÆÃ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê35.9%¡Ë¤È¤Î²óÅú¤âÂ¿¤¯¡¢ÂÐºö¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÇÓ¿å¸ý¡¦Â¦¹Â¤ÎÄê´üÅª¤ÊÁÝ½ü¡×¡Ê26.1%¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÈ÷¤¨¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¯¡¢°Õ¼±¸þ¾å¤¬²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
£µ¡§º£¸å¡¢Âç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÇÆÃ¤Ë¶¯²½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¡¡¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§426Ì¾¡Ë
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿©ÎÁ¤ä¿å¤ÎÈ÷Ãß¡×¡Ê49.3%¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÈó¾ïÍÑ»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Î½àÈ÷¡×¡Ê46.2%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈòÆñ¾ì½ê¤Î³ÎÇ§¡×¡Ê34.7%¡Ë¤ä¡ÖÇÓ¿å¸ý¡¦Â¦¹Â¤ÎÄê´üÅª¤ÊÁÝ½ü¡×¡Ê23.7%¡Ë¤â¾å°Ì¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÄê¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤¬¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ê15.7%¡Ë¤È¤¹¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢ËÉºÒ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Çö¤¤ÁØ¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£¶¡§¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¡Ê¹¿¿å¡¦ÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§426Ì¾¡Ë
¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï72.3%¤È¹â¿å½à¤Ç¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¡Ê23.2%¡Ë¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê4.5%¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤â¤¢¤ê¡¢¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÎðÁØ¤Ç¤Ï»æ¥Ùー¥¹¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤äÀâÌÀ²ñ¤Ê¤É¤Î¹©É×¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Íý²òÅÙ¤äÇ§ÃÎÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
£·¡§ÈòÆñ¾ì½ê¤ò¤É¤³¤Ë¤¹¤ë¤«·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§426Ì¾¡Ë
¡Ö·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î60.3%¤Ç¡¢¡Ö·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê39.7%¡Ë¤È¤Û¤Ü6:4¤Î³ä¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈòÆñÀè¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤ÁØ¤¬4³äÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Îº®Íð¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¸¡§ÈòÆñ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§426Ì¾¡Ë
ºÇÂ¿¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¤é¡×¡Ê62.2%¡Ë¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤Î»Ø¼¨¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£¡Ö±«ÎÌ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤é¡×¡Ê19.5%¡Ë¤ä¡¢¡Ö¶á½ê¤Î¿Í¤¬ÈòÆñ¤·»Ï¤á¤¿¤é¡×¡Ê11.5%¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ç´Ñ¤ä¼þ°Ï¤ÎÆ°¤¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë·¹¸þ¤â°ìÉôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
£¹¡§Âç±«¤Î¾ðÊó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡¡¡¡¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§426Ì¾¡Ë
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥åー¥¹¡×¡Ê82.6%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Îµ¤¾Ý¥¢¥×¥ê¡×¡Ê58.9%¡Ë¡¢¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ÎËÉºÒ¥áー¥ë¡×¡Ê49.8%¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£SNS¡ÊX¤Ê¤É¡Ë¤Ï4.9%¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±£°¡§¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤ÎÈòÆñ¥µ¥Ýー¥È¡Ê¸«¼é¤ê¡¢ÉÕ¤Åº¤¤¤Ê¤É¡Ë¤¬É¬Í×¤À¤È¡¡¡¡¡¡»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§426Ì¾¡Ë
¡ÖÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê57.3%¡Ë¤È¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤¢¤ë¤È½õ¤«¤ë¡×¡Ê30.5%¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î87.8%¤¬»Ù±ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆÃ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤Ï12.2%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°¤äÈ½ÃÇ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¹âÎð¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢ÈòÆñ½ê¤Þ¤Ç¤ÎÆ±¹Ô»Ù±ç¤äÃÏ°è¸«¼é¤êÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÉ¾
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ426Ì¾¤ÎÂç±«ÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÂÖ¤È²ÝÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó3³ä¡Ê31.7%¡Ë¤¬¼ÂºÝ¤ËÂç±«Èï³²¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö±«Ï³¤ê¡¦²°º¬¤ÎÇËÂ»¡×¡Ê34.1%¡Ë¤ä¡Ö¾²²¼¿»¿å¡×¡Ê33.3%¡Ë¤Ê¤É½»´Ä¶¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÈï³²¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒÂÐºö¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤Ç¤Ï¡Ö¿©ÎÁ¤ä¿å¤ÎÈ÷Ãß¡×¡Ê41.8%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤â35.9%¤¢¤ê¡¢ÂÐºö¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¶¯²½°Õ¸þ¤Ç¤Ï¡Ö¿©ÎÁ¤ä¿å¤ÎÈ÷Ãß¡×¡Ê49.3%¡Ë¤ä¡ÖÈó¾ïÍÑ»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Î½àÈ÷¡×¡Ê46.2%¡Ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢´ðËÜÅª¤ÊÈ÷¤¨¤Ø¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¼ý½¸¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥åー¥¹¡×¡Ê82.6%¡Ë¤¬°µÅÝÅª¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Îµ¤¾Ý¥¢¥×¥ê¡×¡Ê58.9%¡Ë¤â°ìÄê¤ÎÍøÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Î³ÎÇ§Î¨¤Ï72.3%¤È¹â¤¯¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤Î¿»Æ©¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£
ÈòÆñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï60.3%¤¬ÈòÆñ¾ì½ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢È½ÃÇ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¡×¡Ê62.2%¡Ë¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢87.8%¤¬¹âÎð¼Ô¸þ¤±ÈòÆñ¥µ¥Ýー¥È¤ÎÉ¬Í×À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î¶¦½õÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢Ì¤ÂÐºöÁØ¤Ø¤Î·¼È¯¶¯²½¤È¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÆÃÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤ÊËÉºÒ»Ù±çÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Î¥·¥Ë¥¢Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¡¦ËÉºÒ¡¦¾ÃÈñ·¹¸þ¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡Öº£¤É¤¤Î¥·¥Ë¥¢Áü¡×¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò°Ê²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²áµî¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://cosmolab.jp/report/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=press_release&utm_campaign=report&utm_content=rain_2506
¥³¥¹¥â¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥¹¥â¥é¥Ü¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹Á´ÈÌ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë60ºÐ°Ê¾å¤ÎÌó20Ëü¿Í¤Î¥·¥Ë¥¢²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹¹ð¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¥ê¥µー¥Á¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÄ´ºº¡¢¥Ûー¥à¥æー¥¹¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÄ´ºº¼êË¡¤Ç´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cosmolab.jp/survey-request/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=press_release&utm_campaign=report&utm_content=rain_2506
Ä´ºº³µÍ×
¢£Ä´ººÊýË¡¡§¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
¢£Ä´ººÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡§¡Ö¥³¥¹¥â¥é¥Ü¡×¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¥â¥Ë¥¿ー
¢£²óÅúÁí¿ô¡§426
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î28Æü
¥Çー¥¿¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥ì¥Ýー¥È¤ÎÃøºî¸¢¤Ï¡¢¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥Çー¥¿¤Î°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÄ´¤Ù¡×¤È½ÐÅµ¤òÌÀµ¤¤¤¿¤À¤¡¢
°úÍÑ¸µ¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤òµºÜ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://cosmolab.jp/report/rain_2506/(https://cosmolab.jp/report/rain_2506/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=press_release&utm_campaign=report&utm_content=rain_2506)
¤Þ¤¿¡¢Ê»¤»¤Æ¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://cosmolab.jp/contact(https://cosmolab.jp/contact/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=press_release&utm_campaign=report&utm_content=rain_2506)
²ñ¼Ò³µÍ×
◾¼ÒÌ¾¡¡¡§¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
◾ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÄÍ ¿ò»Ë
◾ËÜ¼Ò¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶1-12-9-10F
◾ÀßÎ©¡¡¡§1984Ç¯7·î1Æü
◾»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
◾URL¡¡¡§https://www.cosmohealth.co.jp/