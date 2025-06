【新刊発売】伝説のロック評論家 レスター・バングス、初邦訳アンソロジー発売決定─70年代ロックを撃ち抜いた魂の言葉が蘇る。『サイコティック・リアクションズ・アンド・キャブレター・ダング』

株式会社トンカチ

株式会社トンカチ(東京都渋谷区、代表:勝木悠香理)はアメリカの伝説的なロック評論家レスター・バングスの初邦訳著作集「サイコティック・リアクションズ・アンド・キャブレター・ダング」を2025年7月4日(金)に発売する。現在、トンカチストア( https://shop.tonkachi.co.jp(https://shop.tonkachi.co.jp/) )、amazon、楽天ブックスなどで予約受付中。

「ホンモノか紛いものか言葉で射抜く」──伝説のロック評論家レスター・バングスのアンソロジー(著作集)が初の邦訳!2024年に初邦訳が刊行された「Let it Blurt」に続く、トンカチブックスのレスター・バングス第2弾。

ロックが最も輝いた1970年代を太く短く駆け抜けて遺された、言葉の奔流。音楽評論界の大物グリール・マーカスが膨大なレコード評や記事、未発表原稿の中から精選。文学としてのロックンロール、ロックンロールとしての文学がここに蘇る。

https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/lbs_book_prcd(https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/lbs_book_prcd)

https://shop.tonkachi.co.jp/collections/prcd(https://shop.tonkachi.co.jp/collections/prcd)

・レスター・バングス(著者)

Lester Bangs

1948年12月14日ー1982年4月30日

Photo (C) Kate Simon

レスターのキャリアは大学時代、雑誌「ローリングストーン」の読者によるアルバムレビューを募集する企画に応募したことから始まった。独学で築いた荒々しい言葉遣いと極めて鋭利な文章は人気を集め、ローリングストーンでニッチな地位を確立した。1973年「ミュージシャンを侮辱した」という理由で解雇されるまで、ローリングストーンで執筆を続けた。

その後、寄稿した雑誌「Creem」でも、騒々しく急進的な批評は止まらなかった。ある時は、アメリカのロックバンド、J・ガイルス・バンドのコンサート中に、タイプライターを手にステージに上がり、聴衆に見られながらリズムに合わせてキーを叩き批評でライブした。Fusion、Playboy、Penthouse、New Musical Express、Phonograph Record Magazine、Village Voiceなどさまざまな出版物に寄稿する。1982年、ドラッグの過剰摂取が原因で33歳という若さで生涯を閉じた。



2000年には映画「あの頃ペニー・レインと」で今は亡きフィリップ・シーモア・ホフマンがレスター・バングス役を演じた。ニューヨークパンクを代表するバンド ラモーンズや、世界で最も重要なバンドとも評されるREMのマイケル・スタイプは愛情を込めて曲中で彼の名前を歌い、作家デヴィッド・フォスター・ウォレスは、初の共著『シグニファイング・ラッパーズ』をレスターに捧げた。

・グリール・マーカス(編者)

Greil Marcus

1945年6月19日まれ。アメリカの作家、音楽ジャーナリスト、文化評論家。ロック・ミュージックを文化と政治というより広い枠組みの中に位置づける学術的・文学的なエッセイを執筆したことで知られる。すでに30冊近くも著書があり、その影響はイギリスのイアン・ペンマンやマーク・フィッシャーにまでおよぶほど大きい。日本では『ミステリー・トレイン』『デッド・エルヴィス』が有名。

・目次



まえがきと謝辞 Introduction and Acknowledgements

第1章 ふたつの聖典 Two Testaments

第2章 吹っ飛ばす Blowing It Up

第3章 クリーム仕事 Cream Work - so quiet, so loose

第4章 父親殺し Slaying the Father

第5章 子殺し、死人埋め、生きているしるし Slaying the Children, Burying the Dead, Signs of Life

第6章 刊行不能 Unpublishable

第7章 無題 Untitled

教授の覚書 A Professor’s Note(ジム・デロガティス)

AppendixII Selected Lyrics By Lester Bangs

書籍情報

書名 :「サイコティック・リアクションズ・アンド・キャブレター・ダング」レスター・バングス著作集

著者:レスター・バングス

編者:グリール・マーカス

訳者:奥田祐士

定価 5,500円(本体 5,000円+税)

発売日:2025年7月4日

体裁 :並製本 縦188mm 横128mm 厚さ40mm 672ページ

ISBN :978-4-910592-41-1

出版社:株式会社トンカチ

・トンカチストア限定セット

【限定特典付き】「サイコティック・リアクションズ・アンド・キャブレター・ダング」レスター・バングス著作集

「サイコティック・リアクションズ・アンド・キャブレター・ダング」レスター・バングス著作集」に、ここでしか手に入らないミックスCD『The New Velvet Undergroud』が付いた限定セット。

価格:5,500円(税込)

▼商品ページ

https://shop.tonkachi.co.jp/products/lbs003cd(https://shop.tonkachi.co.jp/products/lbs003cd)



「レスター・バングス」2冊セット

「サイコティック・リアクションズ・アンド・キャブレター・ダング」レスター・バングス著作集」と、「レスター・バングス 伝説のロック評論家、その言葉と生涯」の2冊セット。

価格:9,460円(税込)

▼商品ページ

https://shop.tonkachi.co.jp/products/lbs004(https://shop.tonkachi.co.jp/products/lbs004)

トンカチストア

https://shop.tonkachi.co.jp/collections/prcd(https://shop.tonkachi.co.jp/collections/prcd)

楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18288514(https://books.rakuten.co.jp/rb/18288514)

・7/4(金)夜・新刊出版イベント開催!

発売日の7月4日(金)の18:00~22:00に、代官山のワインバー「BAR_ナンノオト?」にて、書籍の出版記念イベントを開催します。

サイトにて、イベント来場のご予約を受け付けております。

【イベント概要】レスター・バングス著作集出版記念イベント

レスター・バングスのなんの夜?

会場:BAR_ナンノオト?

東京都渋谷区代官山町1-1 Grava代官山6F

開催日:2025年7月4日(金)

開催時間:18:00~22:00

・スウェーデンワインをはじめとするドリンクを特別価格で提供します。

1ドリンク:1000円(税込)

・当日はレスター著作集をお買い上げの方には1ドリンク無料チケットをプレゼントします。

・当日は1982年4月30日(レスターの命日)までにリリースされた音楽だけをかけます。

イベント詳細

https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/news/whatthenight_0704

ご予約

https://select-type.com/rsv/?id=TZl8Zgb4TAQ